ABD'den Venezuela'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar

WashingtonÂ yÃ¶netimi,Â Venezuela'da siyasi baskÄ± ve yolsuzluk faaliyetlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, VenezuelalÄ± 4 kamu yetkilisinin daha yaptÄ±rÄ±m listesine eklendiÄŸi belirtildi.
Venezuela'nÄ±n Aragua eyaletinin Valisi ve devlete ait petrol ÅŸirketi PDVSA'nÄ±n YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Rodolfo Clemente Marco Torres hakkÄ±nda gÄ±da ithalatÄ±nda yapÄ±lan yolsuzluklara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±. Marco Torres, daha Ã¶nce Venezuela'nÄ±n Ekonomi ve Finans BakanÄ±, Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± ve GÄ±da BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Venezuela Ordusu'nun Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinden Fabio Enrique Zavarse Pabon ve Gerardo Jose Izquirdo Torres'e Ã¼lkede yaÅŸanan protestolarda gÃ¶stericileri ÅŸiddetle bastÄ±rma ve yolsuzluk gerekÃ§eleriyle yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ± bildirildi. Bolivar eyaletinin eski Valisi Francisco Jose Rangel Gomez de yine ordu iÃ§indeki yolsuzluk aÄŸÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kara listeye eklendi.
YaptÄ±rÄ±mlar Ã§erÃ§evesinde bu keÅŸilerin, ABD'deki tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ± donduruldu ve AmerikalÄ±larla iliÅŸki kurmalarÄ± yasaklandÄ±.
ABD yÃ¶netimi, Venezuela'da anayasanÄ±n yeniden yazÄ±lmasÄ± iÃ§in Temmuz 2016â€™da yapÄ±lan Kurucu Meclis seÃ§iminin ardÄ±ndan Ã¼lkenin Devlet BaÅŸkanÄ± Nicholas Maduro dahil olmak Ã¼zere 20'ye yakÄ±n VenezuelalÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Washington yÃ¶netimi, Venezuela'da 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°talya merkezli sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n), BangladeÅŸ'teki kamplarda bu yÄ±l en az 48 bin ArakanlÄ± bebeÄŸin doÄŸacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.
Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bir TÃ¼rk Ã§ocuÄŸu "Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±" sonucu yaralandÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Ebu Merzuk, "Åžu andan itibaren siyasi bÃ¶lÃ¼nmenin tarafÄ± olmayacaÄŸÄ±z ve Filistin'in birliÄŸini desteklemeye devam edeceÄŸiz." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Erbil ve BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in her iki tarafÄ± diyaloÄŸa teÅŸvik edeceÄŸini ifade etti.
Yemen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ukayli'nin, Ã¼lkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§leri ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada mayÄ±n patlamasÄ± nedeniyle yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "BugÃ¼ne kadar Schengen bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in 1 milyar Avro harcadÄ±k" dedi
Devlet BaÅŸkanÄ± Mnangagwa, askeri mÃ¼dahale sonrasÄ± beklenen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metine ihtiyaÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž hÃ¼crelerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 40 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 11'inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Taraba eyaletindeki operasyonda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÄ±zÄ±ldeniz'in haiz olduÄŸu stratejik konum, uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel ittifaklar ile hakimiyet haritasÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendiriyor
Suriye'de Esad rejiminin kuÅŸatmasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da cuma namazÄ±, yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar nedeniyle kÄ±lÄ±namadÄ±
Yetkililer, kimlik bilgilerinin internet Ã¼zerinden satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Suriyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda 42 gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.