GÃ¼ncelleme: 02:50, 06 Ocak 2018 Cumartesi

ABD'den Venezuela'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar





Washington yÃ¶netimi, Venezuela'da 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi WashingtonÂ yÃ¶netimi,Â Venezuela'da siyasi baskÄ± ve yolsuzluk faaliyetlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 4 Ã¼st dÃ¼zey kamu yetkilisi hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, VenezuelalÄ± 4 kamu yetkilisinin daha yaptÄ±rÄ±m listesine eklendiÄŸi belirtildi. Venezuela'nÄ±n Aragua eyaletinin Valisi ve devlete ait petrol ÅŸirketi PDVSA'nÄ±n YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Rodolfo Clemente Marco Torres hakkÄ±nda gÄ±da ithalatÄ±nda yapÄ±lan yolsuzluklara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±. Marco Torres, daha Ã¶nce Venezuela'nÄ±n Ekonomi ve Finans BakanÄ±, Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± ve GÄ±da BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. Venezuela Ordusu'nun Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinden Fabio Enrique Zavarse Pabon ve Gerardo Jose Izquirdo Torres'e Ã¼lkede yaÅŸanan protestolarda gÃ¶stericileri ÅŸiddetle bastÄ±rma ve yolsuzluk gerekÃ§eleriyle yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ± bildirildi. Bolivar eyaletinin eski Valisi Francisco Jose Rangel Gomez de yine ordu iÃ§indeki yolsuzluk aÄŸÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kara listeye eklendi. YaptÄ±rÄ±mlar Ã§erÃ§evesinde bu keÅŸilerin, ABD'deki tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ± donduruldu ve AmerikalÄ±larla iliÅŸki kurmalarÄ± yasaklandÄ±. ABD yÃ¶netimi, Venezuela'da anayasanÄ±n yeniden yazÄ±lmasÄ± iÃ§in Temmuz 2016â€™da yapÄ±lan Kurucu Meclis seÃ§iminin ardÄ±ndan Ã¼lkenin Devlet BaÅŸkanÄ± Nicholas Maduro dahil olmak Ã¼zere 20'ye yakÄ±n VenezuelalÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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