Bakan Kaya: Zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±Â Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BaÄŸlarbaÅŸÄ± Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde ÃœskÃ¼dar Belediyesi ile BiliÅŸim ve Ä°novasyon DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Ailelerde Teknoloji KullanÄ±m KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Semineri"nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bilgi ve iletiÅŸim teknolojilerinin hayatÄ±n her alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bilgiye eriÅŸimin artÄ±k parmaklarÄ±n ucunda olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Kaya, TÃ¼rkiye olarak, son yÄ±llarda sanayi ve teknoloji alanÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼reci yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ulaÅŸmak istenilen her tÃ¼rlÃ¼ bilginin eldeki cep telefonu kadar yakÄ±n olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â
"BugÃ¼n teknoloji hayatÄ±mÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor, bizlere inanÄ±lmaz imkan ve fÄ±rsatlar sunuyor. DiÄŸer taraftan, teknolojinin birey ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki etkilerini de doÄŸru analiz etmemiz gerekiyor. Ä°nternet ortamÄ±nda zararlÄ± iÃ§erikler, kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±cÄ±lar toplum hayatÄ±nda olduÄŸu gibi sanal dÃ¼nyada da Ã§ocuklarÄ±mÄ±z, genÃ§lerimiz ve ailelerimizi tehdit ediyor. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sanal dÃ¼nyada tÄ±pkÄ± gerÃ§ek dÃ¼nyadaki gibi korunmasÄ± iÃ§in onlarÄ± internet kullanÄ±mÄ± konusunda eÄŸitmek ve bilinÃ§lendirmek zorundayÄ±z.
HenÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± susturmak iÃ§in eline tablet ya da cep telefonunu vererek, onlara iyilik yapmÄ±yoruz. Aksine Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hem fiziki hem de ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir tehlikeye atÄ±yoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± teknoloji ile buluÅŸturmadan Ã¶nce yaÅŸÄ±nÄ±n uygunluÄŸunu gÃ¶zetmek durumundayÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z farkÄ±nda olmadan tek tuÅŸla son derece zararlÄ± iÃ§eriklere maruz kalabiliyor. ArtÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±, maalesef sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda. Bu nedenle, aileler ve Ã¶ÄŸretmenler olarak Ã¼zerimize bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. BugÃ¼n teknoloji, internet baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tÄ±pkÄ± uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± tehdit ediyor."
Kaya, BakanlÄ±k olarak aile ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in uyuÅŸturucu, alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelede gÃ¶sterdikleri kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda da gÃ¶sterdiklerini belirterek, bu nedenle diÄŸer bakanlÄ±klarla birlikte "BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele Kurulu"nu oluÅŸturduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã–zellikle okullarda hazÄ±rlanan BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele Eylem PlanlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nemsediklerini ifade eden Kaya, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede elde edecekleri baÅŸarÄ±da yerel yÃ¶netimlerin, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi rolÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
BakanlÄ±k olarak medyanÄ±n Ã§ocuklar Ã¼zerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, olumlu iÃ§eriklerini teÅŸvik etmek ve aileleri doÄŸru iÃ§eriÄŸi kullanmak yÃ¶nÃ¼nde bilinÃ§lendirmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kaya, "YayÄ±n hizmetlerinde ailenin ve Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ± ilkesini gÃ¶zeterek, ailenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, sÃ¼rekliliÄŸiyle Ã§ocuk ve genÃ§lerin fiziksel, zihinsel, ahlaki geliÅŸimlerini destekleyecek nitelikteki aile, Ã§ocuk dostu yapÄ±m ve dizileri, teÅŸvik etmek amacÄ±yla RTÃœK ve BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ birliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." dedi.Â
Kaya, BakanlÄ±k olarak "Aile EÄŸitim ProgramlarÄ±" kapsamÄ±nda medya alanÄ±nda yer alan modÃ¼ller ile ailelerin ve bireylerin medya karÅŸÄ±sÄ±nda "biliÅŸsel", "duyuÅŸsal" ve "etik" aÃ§Ä±dan donanÄ±mlÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilmelerini saÄŸlamayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.
SÃ¶z konusu eÄŸitim programÄ± ile medya imkanlarÄ±ndan en Ã¼st seviyede faydalanmalarÄ±na, gelebilecek zararlarÄ± da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarÄ±na katkÄ±da bulunmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Kaya, "OluÅŸturulan programda medyayÄ± tanÄ±mak ve kavramak, bilinÃ§li medya kullanÄ±mÄ±yla aile ve internet modÃ¼lleri yer alÄ±yor. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼nyesinde 'Sosyal Medya Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu' kurduk. Bu grup, Ã§ocuklarÄ±n dijital oyunlar ve sosyal medya Ã¼zerinden karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri risklerin tespit edilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Ã¶nleyici amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde yakalanan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mensubu iki kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recine iliÅŸkin, "Bu bizi ciddi manada yorduÄŸu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Zira sÃ¼rekli olarak 'ne olur artÄ±k bizi de alÄ±verin' diyecek halimiz de pek yok " dedi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TerÃ¶ristler nerede ise oraya girilmeli, taÅŸ Ã¼stÃ¼nde taÅŸ, baÅŸ Ã¼stÃ¼nde baÅŸ bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ã–ncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir." dedi.
Konya merkezli 27 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda MuÄŸla'nÄ±n Dalaman Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ±, Dalaman'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "(TÃ¼rkiye ile) terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶rnek teÅŸkil eden iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleyi birlikte sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan Afganistan uyruklu 32 kiÅŸi yakalandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±
Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini KÃ¼ltÃ¼r AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÄ±dvan Duran'a devretti.
MÄ°T, kuruluÅŸunun 90'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Ã§ok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluÅŸan "90 Sene 90 Nesne" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±
ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ Cuma hutbesinde, "Kendine, Rabb'ine ve Ã§evresine karÅŸÄ± henÃ¼z sorumluluk bilincinde olmayan bir Ã§ocuÄŸun evliliÄŸe zorlanmasÄ±nÄ±n dini ve ilmi hiÃ§bir meÅŸruiyeti, hiÃ§bir temeli yoktur" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ''Ortak Ã§Ä±karlar merceÄŸinden TÃ¼rk- Alman iliÅŸkileri iÃ§in yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmenin zamanÄ±dÄ±r" dedi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda 16 dilde hazÄ±rlanan yÃ¼z binlerce Kur'an-Ä± Kerim, Asya, Afrika ve GÃ¼ney Amerika'da bulunan 47 Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼manlara hediye edildi.