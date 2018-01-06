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GÃ¼ncelleme: 02:20, 06 Ocak 2018 Cumartesi

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Bakan Kaya: Zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda
Bakan Kaya: Zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±Â Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BaÄŸlarbaÅŸÄ± Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde ÃœskÃ¼dar Belediyesi ile BiliÅŸim ve Ä°novasyon DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Ailelerde Teknoloji KullanÄ±m KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Semineri"nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bilgi ve iletiÅŸim teknolojilerinin hayatÄ±n her alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bilgiye eriÅŸimin artÄ±k parmaklarÄ±n ucunda olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Kaya, TÃ¼rkiye olarak, son yÄ±llarda sanayi ve teknoloji alanÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼reci yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ulaÅŸmak istenilen her tÃ¼rlÃ¼ bilginin eldeki cep telefonu kadar yakÄ±n olduÄŸunu dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â 

"BugÃ¼n teknoloji hayatÄ±mÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor, bizlere inanÄ±lmaz imkan ve fÄ±rsatlar sunuyor. DiÄŸer taraftan, teknolojinin birey ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki etkilerini de doÄŸru analiz etmemiz gerekiyor. Ä°nternet ortamÄ±nda zararlÄ± iÃ§erikler, kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±cÄ±lar toplum hayatÄ±nda olduÄŸu gibi sanal dÃ¼nyada da Ã§ocuklarÄ±mÄ±z, genÃ§lerimiz ve ailelerimizi tehdit ediyor. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sanal dÃ¼nyada tÄ±pkÄ± gerÃ§ek dÃ¼nyadaki gibi korunmasÄ± iÃ§in onlarÄ± internet kullanÄ±mÄ± konusunda eÄŸitmek ve bilinÃ§lendirmek zorundayÄ±z.

HenÃ¼z 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± susturmak iÃ§in eline tablet ya da cep telefonunu vererek, onlara iyilik yapmÄ±yoruz. Aksine Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hem fiziki hem de ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir tehlikeye atÄ±yoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± teknoloji ile buluÅŸturmadan Ã¶nce yaÅŸÄ±nÄ±n uygunluÄŸunu gÃ¶zetmek durumundayÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z farkÄ±nda olmadan tek tuÅŸla son derece zararlÄ± iÃ§eriklere maruz kalabiliyor. ArtÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±, maalesef sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda. Bu nedenle, aileler ve Ã¶ÄŸretmenler olarak Ã¼zerimize bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. BugÃ¼n teknoloji, internet baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tÄ±pkÄ± uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± tehdit ediyor."

Kaya, BakanlÄ±k olarak aile ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in uyuÅŸturucu, alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelede gÃ¶sterdikleri kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda da gÃ¶sterdiklerini belirterek, bu nedenle diÄŸer bakanlÄ±klarla birlikte "BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele Kurulu"nu oluÅŸturduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zellikle okullarda hazÄ±rlanan BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele Eylem PlanlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nemsediklerini ifade eden Kaya, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede elde edecekleri baÅŸarÄ±da yerel yÃ¶netimlerin, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi rolÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

"SOSYAL MEDYA Ã‡ALIÅžMA GRUBU KURDUK"

BakanlÄ±k olarak medyanÄ±n Ã§ocuklar Ã¼zerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, olumlu iÃ§eriklerini teÅŸvik etmek ve aileleri doÄŸru iÃ§eriÄŸi kullanmak yÃ¶nÃ¼nde bilinÃ§lendirmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kaya, "YayÄ±n hizmetlerinde ailenin ve Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ± ilkesini gÃ¶zeterek, ailenin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, sÃ¼rekliliÄŸiyle Ã§ocuk ve genÃ§lerin fiziksel, zihinsel, ahlaki geliÅŸimlerini destekleyecek nitelikteki aile, Ã§ocuk dostu yapÄ±m ve dizileri, teÅŸvik etmek amacÄ±yla RTÃœK ve BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ birliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." dedi.Â 

Kaya, BakanlÄ±k olarak "Aile EÄŸitim ProgramlarÄ±" kapsamÄ±nda medya alanÄ±nda yer alan modÃ¼ller ile ailelerin ve bireylerin medya karÅŸÄ±sÄ±nda "biliÅŸsel", "duyuÅŸsal" ve "etik" aÃ§Ä±dan donanÄ±mlÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilmelerini saÄŸlamayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu eÄŸitim programÄ± ile medya imkanlarÄ±ndan en Ã¼st seviyede faydalanmalarÄ±na, gelebilecek zararlarÄ± da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarÄ±na katkÄ±da bulunmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Kaya, "OluÅŸturulan programda medyayÄ± tanÄ±mak ve kavramak, bilinÃ§li medya kullanÄ±mÄ±yla aile ve internet modÃ¼lleri yer alÄ±yor. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼nyesinde 'Sosyal Medya Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu' kurduk. Bu grup, Ã§ocuklarÄ±n dijital oyunlar ve sosyal medya Ã¼zerinden karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri risklerin tespit edilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Ã¶nleyici amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya Ailelerde Teknoloji KullanÄ±m KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Semineri
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