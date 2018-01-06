GÃ¼ncelleme: 10:14, 06 Ocak 2018 Cumartesi

TÃ¼rk Tarih Kurumu'ndan Celal ÅžengÃ¶r'e 'Fatih' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Avrasya Yer Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n, OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Fatih Sultan Mehmet hakkÄ±nda dile getirdiÄŸi, "Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmÄ±yorum' demiÅŸ." ÅŸeklindeki skandal sÃ¶zlerine yÃ¶nelik TÃ¼rk Tarih Kurumu'ndan tepki aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.Â Â

TÃ¼rk Tarih Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer verilen aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk Tarih Kurumu'nun, kurulduÄŸundan bugÃ¼ne kamuoyunu doÄŸru bilgilendirmek, TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye tarihini ilmi esaslar merkezinde bÃ¼yÃ¼k bir ciddiyetle incelemek, TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±nÄ± bilimsel olarak araÅŸtÄ±rÄ±p ortaya koymak, elde edilen belge ve bilgileri tanÄ±tmak ve kamuoyu ile paylaÅŸarak kalÄ±cÄ± hale getirmek amacÄ±yla hareket ettiÄŸi bildirildi.

Kurumun, TÃ¼rk tarihinin Ã¶nemli ÅŸahsiyetlerinin ilmi ciddiyetten uzak, toplumu ayrÄ±ÅŸtÄ±ran dil ve Ã¼slupla tasvirini tasvip etmediÄŸi, bu durumu bÃ¼yÃ¼k bir esefle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"TÃ¼rk Tarih Kurumu, tarihe mal olmuÅŸ, tarihi hafÄ±zanÄ±n ÅŸekillenmesinde mutlak etkisi olan devlet adamlarÄ±nÄ±n mesnetsiz itham ve temelsiz isnatlarla karalanmasÄ±nÄ±n maÅŸeri vicdanÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmekte, bu gibi durumlarÄ± takip etmektedir. TÃ¼rk Tarih Kurumu, bilhassa son gÃ¼nlerde Ä°stanbul'un fethiyle Ã§aÄŸ aÃ§Ä±p Ã§aÄŸ kapamak suretiyle dÃ¼nya tarihinin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren MÃ¼slÃ¼man bir TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼mdarÄ±na,Â Fatih Sultan Mehmet'e karÅŸÄ± tevili mÃ¼mkÃ¼n olmayan, ecdadÄ± incitici, milletimizi rahatsÄ±z eden isnatsÄ±z beyanatlarÄ± kÄ±namakta, tarih ilminin bÃ¼yÃ¼k bir ciddiyetle tahriften uzak, ilmi dÃ¼sturlar Ã§erÃ§evesince yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kamuoyunun bilgisine sunmaktadÄ±r."

Prof. Dr. ÅžengÃ¶r, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde televizyonda yayÄ±nlanan birÂ programda, "Fatih'in MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± bile tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmÄ±yorum' demiÅŸ, bunu sÃ¶yleyen de Beyazid'in kendisi, oÄŸlu." demiÅŸti.

ÅžengÃ¶r'Ã¼n bu sÃ¶zlerine baÅŸta tarihÃ§iler olmak Ã¼zere pek Ã§ok kesim sert tepki gÃ¶stermiÅŸlerdi.