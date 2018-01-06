GÃ¼ncelleme: 10:42, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Ä°stanbul merkezli 9 ildeki ByLock operasyonunda 36 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±



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FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 36 kiÅŸiden 17â€™si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ merkezli 9 ilde yapÄ±lan operasyonda, FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 36 ÅŸÃ¼pheliden 17â€™si yakalandÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–â€™nÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock kullandÄ±klarÄ± tespit edilen ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 36 zanlÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, aralarÄ±nda polis, gazeteci ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 9 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Bu kapsamda aralarÄ±nda polis ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin de bulunduÄŸu 17 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve adreslerdeki aramalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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