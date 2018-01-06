GÃ¼ncelleme: 10:28, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Cezayir, Fransa'dan direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ±nÄ± ve ulusal arÅŸivini istedi





Cezayir yÃ¶netimi, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Cezayir'in, Paris'te bir mÃ¼zede sergilenenÂ Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulunduÄŸu bildirildi. Cezayir resmi haber ajansÄ± APS'nin Cezayir'in Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± AbdÃ¼lkadir el-Mesahil, Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinden iki yÃ¼zyÄ±ldÄ±r Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin geri verilmesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulunmasÄ±nÄ± istedi. Cezayir'in Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abdulkadir Mesduva da Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'a konuyla ilgili Ã¼lkesinin resmi talebini iletti. France 24 televizyonunun geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporda, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde 18 bin kafatasÄ±ndan 500'Ã¼nÃ¼n kimliÄŸinin saptandÄ±ÄŸÄ±, bu kafataslarÄ±ndan 37'sinin 19. yÃ¼zyÄ±lda Cezayir'i iÅŸgal eden FransÄ±z gÃ¼Ã§lerince Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra baÅŸlarÄ± kesilen Cezayirli direniÅŸ liderlerine ait olduÄŸu belirtilmiÅŸti. Cezayir yÃ¶netimi Fransa'nÄ±n 1830-1962 yÄ±llarÄ±nda bazÄ±larÄ± 1518-1830 OsmanlÄ± dÃ¶nemine dayanan 18 bin vesikayÄ± Ã¼lkeden gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor.

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