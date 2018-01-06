ErdoÄŸan, Fransa'da OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine geÃ§ti. Burada,Â OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Fransa'da ikamet eden Ã¼yelerini kabul eden ErdoÄŸan, ayrÄ±ca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-TÃ¼rkiye Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Milletvekili Stephane Teste ve Senato TÃ¼rkiye Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Josiane Costes ile eski Fransa Adalet BakanÄ± ve Avrupa Parlamentosu Ãœyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa TÃ¼rk Toplumu temsilcileri ve Fransa Ä°slam Konseyi temsilcilerini de ayrÄ± ayrÄ± kabul etti. Kabuller basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine geliÅŸinde vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sevgi gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±.
ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 00.45'te Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'ten ayrÄ±ldÄ±.
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti, patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±." dedi.
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftada 89 uyuÅŸmazlÄ±kta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, koku hissedilen uÃ§aÄŸÄ±n Kocaeli'ne acil iniÅŸ yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Ankara'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kim yapÄ±yor, FETÃ–'cÃ¼lerle kol kola girmiÅŸ yargÄ±Ã§lar, savcÄ±lar." dedi.
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ile AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yan Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak
Elektronik Vize BaÅŸvuru Sistemi'nin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar baÅŸvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ±dan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in firari yeÄŸeni Tavus Bin Keysan GÃ¼len'in, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde helikopter destekli asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Fransa'da ikamet eden Ã¼yelerini kabul etti.
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 36 kiÅŸiden 17â€™si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n Fatih Sultan Mehmet ile ilgili skandal sÃ¶zlerine yÃ¶nelik TÃ¼rk Tarih Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet'e karÅŸÄ± tevili mÃ¼mkÃ¼n olmayan, ecdadÄ± incitici, milletimizi rahatsÄ±z eden isnatsÄ±z beyanatlarÄ± kÄ±namaktadÄ±r." denildi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±