GÃ¼ncelleme: 10:56, 06 Ocak 2018 Cumartesi

ErdoÄŸan, Fransa'da OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine geÃ§ti. Burada,Â OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Fransa'da ikamet eden Ã¼yelerini kabul eden ErdoÄŸan, ayrÄ±ca Fransa Ulusal Meclisi Fransa-TÃ¼rkiye Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Milletvekili Stephane Teste ve Senato TÃ¼rkiye Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Josiane Costes ile eski Fransa Adalet BakanÄ± ve Avrupa Parlamentosu Ãœyesi Rachida Dati'yi de kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa TÃ¼rk Toplumu temsilcileri ve Fransa Ä°slam Konseyi temsilcilerini de ayrÄ± ayrÄ± kabul etti. Kabuller basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine geliÅŸinde vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sevgi gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±.

ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 00.45'te Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'ten ayrÄ±ldÄ±.