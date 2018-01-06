GÃ¼ncelleme: 11:19, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Hamaâ€™dan 80 bin kiÅŸi Ä°dlibâ€™in kuzeyine gÃ¶Ã§ etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Hamaâ€™nÄ±n doÄŸusundaki bÃ¶lgelere yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

SaldÄ±rÄ±lar nedeniyle sivillerin Ã§ok zor durumda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tosun, "Hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Hamaâ€™nÄ±n doÄŸusundaki yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸi Ä°dlibâ€™in kuzeyine doÄŸru gÃ¶Ã§ etti. Binlerce aile yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri bÄ±rakarak TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgelere geldi. SaldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi halinde sayÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz.'' dedi.

Tosun, gÃ¶Ã§ eden ailelere ellerinden gelen desteÄŸi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ilk etapta Ä°dlib kÄ±rsalÄ±ndaki Kefer Lusinâ€™de konaklama merkezi oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Toplam 10 bin gÄ±da paketi hazÄ±rlayarak ailelere daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Tosun, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda Ã§adÄ±r kuracak alan neredeyse kalmadÄ±, saldÄ±rÄ±lar devam ederse durum daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸecektir. Åžu an aileler aÄŸaÃ§ altlarÄ±nda, yol Ã¼zerinde bulduklarÄ± her yerde barÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Son gÃ¼nlerde artan saÄŸanak nedeniyle yÃ¼zlerce ailenin Ã§adÄ±rÄ± da sular altÄ±nda kaldÄ±. Ä°nsanlar bombardÄ±mandan kaÃ§arak geldikleri bÃ¶lgede gÄ±da ve ilaÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyorlar.''