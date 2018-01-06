GÃ¼ncelleme: 11:38, 06 Ocak 2018 Cumartesi

DiyarbakÄ±r'da hava destekli asayiÅŸ uygulamasÄ±





DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde helikopter destekli asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n merkezÂ BaÄŸlarÂ ilÃ§esindeÂ helikopter destekli asayiÅŸ uygulamasÄ±Â gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Kaynartepe, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Kooperatifler Mahalleleri ve Hatboyu Caddesi'nde helikopter desteÄŸiyle yapÄ±lan uygulamaya, Ã¶zel harekat, narkotik, terÃ¶rle mÃ¼cadele, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve organize suÃ§larla mÃ¼cadele, Ã§evik kuvvet, havacÄ±lÄ±k ve Ã§ocuk ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli 323 personel katÄ±ldÄ±. Kent genelinde huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in kumar oynayan ve oynatan mekanlar, uyuÅŸturucu kullanan ÅŸahÄ±s ve satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, umuma aÃ§Ä±k 16 iÅŸ yeri ile 5 internet cafe denetlendi, bin 114 kiÅŸinin genel bilgi taramasÄ± yapÄ±ldÄ±, 115 araÃ§ kontrol edildi, yoklama kaÃ§aÄŸÄ± 15 kiÅŸiye yasa gereÄŸi tebligat yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ yerlerindeki denetimlerde, 5 tombala makinesi, 5 kamera, 7 televizyon, Ã§ok sayÄ±da oyun kartÄ± ve pulu muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±, 188 ÅŸahsa kumar oynamak ve oynatmaktan para cezasÄ± kesildi. TÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen mekanlarda Ä°l TÃ¼tÃ¼n Denetleme Ekiplerince sigara iÃ§enlere ve iÅŸ yerlerine 20 bin lira ceza kesildi. Uygulama kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼zerinde 3 kurusÄ±kÄ± tabanca, 2 fiÅŸek, 3 Ã§akÄ±, 4 gram esrar ele geÃ§irildi, dur ihtarÄ±na uymayan bir araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne 235 lira trafik cezasÄ± kesildi.

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