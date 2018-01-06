GÃ¼ncelleme: 11:57, 06 Ocak 2018 Cumartesi

FBI, Clinton VakfÄ±nÄ± soruÅŸturuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, 42'nci ABD BaÅŸkanÄ±Â Bill Clinton'un kurduÄŸu Clinton VakfÄ±nÄ±n 2009 ve 2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve hesaplarÄ±nÄ± inceliyor.

SoruÅŸturmanÄ±n takibini Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ve soruÅŸturmayÄ± bir ay Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BugÃ¼ne kadar FBI'Ä±n bir kiÅŸiyi soruÅŸturduÄŸu ve gelecek gÃ¼nlerde ise soruÅŸturulacak kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.

Haberlerde, ismi aÃ§Ä±klanmayan Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Clinton ailesinin, herhangi bir Ã¼lkeye kendilerine baÄŸÄ±ÅŸta bulunmalarÄ± durumunda bir karÅŸÄ±lÄ±k vaat edip etmediÄŸinin" araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Clinton ailesinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nick Merrill ise soruÅŸturmanÄ±n "siyasi bir hamle" olduÄŸunu belirterek, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret etti. Merrill, "Bu tÃ¼r soruÅŸturmalarla dikkati daÄŸÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." ifadesini kullandÄ±.