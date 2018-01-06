Güncelleme: 12:14, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Afrikalı yetimler için gönüllüler aranıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika'nın turizm cenneti Zanzibar'da bir Türk'ün öncülük ettiği Assalam Vakfı, Afrikalı yetimlerin geleceğine katkı sağlayacak gençler arıyor.

Dikiş atölyeleri üzerinden Afrikalı yetimlere sürdürülebilir geçim kaynağı sağlamaya çalışan vakfın çatısı altında Tanzanya'ya bağlı Zanzibar adasında onlarca yetim annesine eğitim veriliyor. Burada yetim anneleri tarafından üretilen kıyafet ve aksesuarlar "kanga.africa" markasıyla Türkiye’ye ve dünyaya pazarlanıyor.

Vakıf, şimdi 10 yılda 100 bin Afrikalı yetime geçim kaynağı oluşturma hedefiyle projeye katkı sağlayacak gençler arıyor. Bunun için "Yetimine Sahip Çık Proje Yarışması" düzenlendi. 18-35 yaş aralığında olan ve projeyi dünyaya yayabilecek aktivistler, sosyal medya fenomenleri, modacılar ve projeye katkı sağlayacak fikri olan herkes yarışmaya katılmaya çağrılıyor.

Yarışma kapsamında projenin Afrika'ya yayılıp tüm dünyaya pazarlanabilmesi, sosyal medya üzerinden satışlar, tasarımından kaynak üretimine tüm süreçlerin milyonlara hitap edecek şekilde sağlam bir zemine oturtulması amacına hizmet edecek genç yetenekler aranıyor.

Yarışmaya katılacak kişilerin en fazla 3 dakikalık bir video çekerek projesini anlatması, görsellerle desteklemesi gerekiyor. Yarışmaya http://vassalam.org/youthchallenge/ adresinden başvurulabiliyor.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2018 olan yarışmayı kazanan 7 kişi, ulaşım ve vize masrafları da vakıf tarafından karşılanarak Zanzibar'da iki haftalık proje kampında misafir edilecek.

"ARADIĞIMIZ ŞEY GÜZEL VE DAHİYANE FİKİRLER"

Gönüllülerinin büyük çoğunluğunu THY çalışanlarının oluşturduğu vakıf, yetenekli ama parası olmayan kişilerin Zanzibar'daki dikiş atölyesi projesine el vermelerini amaçlıyor.

Assalam Vakfı Başkanı Hatice Çolak Yentürk, yarışmayla ilgili bilgi verdi. "Aradığımız şey güzel ve dahiyane fikirler.” diyen Yentürk, fikirlerin sahipleriyle beraber projeyi tüm Afrika'ya yaymak istediklerini söyledi.

Yentürk, Afrika’daki faaliyetlerini anlatırken, Türk Hava Yolları (THY) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Direktörlüğünü yürüttüğü 2011-2017 yıllarında hafta sonları 30'un üzerinde Afrika ülkesinde yapılan projelere katıldığını dile getirdi.

"Bu süreçte gördüğüm en önemli şey taşıma su ile değirmen dönmeyeceği oldu." diyen Yentürk, uzaktan yapılan yatırımlarla projelerin asıl amacına ulaşmadığını düşünerek en sonunda bir Afrika ülkesine gidip yerleşmeye karar verdiğini aktardı.

Afrika'da savaş ve hastalığın olduğu birçok ülkede de bulunan Yentürk, hem eşsiz doğası hem de herkesi çağırabileceği bir yer hem de bürokrasisinin hızlı olması nedeniyle eşi ve 2 çocuğu ile Zanzibar'a yerleştiğini söyledi.

Zanzibar’a yerleştikten sonra THY'nin lojistik destek verdiği Assalam Vakfını kuran Yentürk, THY ile iş birliği içerisinde gönüllülük turizmi kampanyasını başlattığını ifade etti.

Gönüllülük turizmi çerçevesinde şu ana kadar Zanzibar'a giden yaklaşık 70 kişi 1 hafta boyunca kendi meslekleri çerçevesinde faaliyetlerde bulunuyor. Zanzibar, Sudan ve Burkina Faso'da dikiş atölyeleri açan Yentürk ve ekip arkadaşları, buralarda yetimlerin annelerine dikiş öğretiyor.

Yentürk, dikiş atölyesi projesini anlatırken şunları söyledi:

"Bu kadınlar ürünler tasarlayıp dikiyor. Çantalar, tişörtler elbiseler gibi. Biz bunları Instagram üzerinden ya da Türkiye'deki bazı fuarlarda satıyoruz. Bu parayı annelere çeviriyoruz. Zaten anneler bir şey üretmese hiçbir ürününü satamasak dahi bir maaş veriyoruz. Hem anne bir yetenek kazanıyor hem de biz iki gün sonra elimizi çeksek dahi anne hayatına devam edebiliyor."

Oldukça fazla turist çeken Zanzibar'da da atölyelerde üretilen ürünlerin satılması için şehir merkezinde bir kahve dükkanı açma hazırlığında olan vakıf, bunun dışında denize sıfır bir arsada kampüs inşa ediyor.​