GÃ¼ncelleme: 12:28, 06 Ocak 2018 Cumartesi

GÃ¼len'in firari yeÄŸeni yakalandÄ±





FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in firari yeÄŸeni Tavus Bin Keysan GÃ¼len'in, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in firari yeÄŸeniÂ Tavus Bin Keysan GÃ¼len, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan GÃ¼len, Sakarya ve Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekiplerince Ãœmraniye'de saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelinin Sakarya'ya getirileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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