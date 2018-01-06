GÃ¼ncelleme: 12:42, 06 Ocak 2018 Cumartesi

ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten 'Pakistan' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) basÄ±n ofisine uÄŸrayarak gazetecilerle sohbet etti.

Pakistan ile ilgili sorularÄ± yanÄ±tlayan Mattis, ABD'nin geÃ§en sene aÄŸustos ayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Afganistan'daki operasyonlarÄ±n geleceÄŸini ÅŸekillendiren GÃ¼ney Asya Stratejisinin Afganistan'dan deÄŸilÂ Pakistan'dan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼ney Asya Stratejisi konusunda halen Pakistan ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Mattis, "BirÃ§oÄŸunuz biliyorsunuz Pakistan orada tÃ¼m NATO koalisyonundan daha fazla asker kaybetti ancak bazÄ± konularda onlarla anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±mÄ±z var. Spesifik konularÄ±n, faydalÄ± sonuÃ§lar almak bakÄ±mÄ±ndan Ã¶zel (gizli) ele alÄ±nmasÄ± en iyisidir." dedi.

Pakistan'la iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼ye gitmesi ile ABD askerlerinin karadan yapÄ±lan malzeme tedariki konusunda kaygÄ±larÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bir soruya Mattis, "HayÄ±r, bu konuda bir kaygÄ±m yok." cevabÄ±nÄ± verdi.

"PAKÄ°STAN, ABD'NÄ°N TALEPLERÄ°NÄ° YERÄ°NE GETÄ°REBÄ°LECEK KABÄ°LÄ°YETE SAHÄ°P"

Bakan Mattis, bir gazetecinin "Bu adÄ±mÄ±n son kertede ABD'nin iÅŸine yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz yoksa ABD'nin bundan zarar gÃ¶receÄŸine yÃ¶nelik korkularÄ±nÄ±z var mÄ±?" sorusunu ise ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:

"AÃ§Ä±klamada (ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±) da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z Ã¼zere (Pakistan'dan) umutlu olduÄŸumuzu ifade eden spesifik sÃ¶zcÃ¼kler vardÄ±. AÃ§Ä±klama ÅŸimdi Ã¶nÃ¼mde deÄŸil ama Pakistan ile hala Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve bize olduÄŸu kadar Pakistan'a da tehdit teÅŸkil eden terÃ¶ristlere yÃ¶nelik kararlÄ± adÄ±mlar gÃ¶rÃ¼rsek yardÄ±mlarÄ± tekrar baÅŸlatÄ±rÄ±z."

Mattis'e, Pakistan hÃ¼kÃ¼metinin ABD'nin taleplerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip olup olmadÄ±ÄŸÄ± da soruldu.

Bunun Ã¼zerine Jim Mattis, "Åžunu sÃ¶yleyeyim; Pakistan hÃ¼kÃ¼meti birlikte yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyleri yapma kapasitesine sahip. DolayÄ±sÄ±yla elbette ki evet." ifadelerini kullandÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karÅŸÄ± Ã§ok emin adÄ±mlar atana kadar Pakistan'a gÃ¼venlik yardÄ±mÄ±nÄ± askÄ±ya alÄ±yoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.