TÃ¼rkiye 20 milyondan fazla yabancÄ±ya e-Vize verdi

SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± ve havaalanlarÄ±ndaki kuyruklarÄ± engellemek iÃ§in hayata geÃ§irilenÂ Elektronik Vize BaÅŸvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geÃ§en sÃ¼rede 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ±dan 20 milyon 485 bin 631'i 3 dakikada TÃ¼rkiye vizesi aldÄ±.
AA muhabirinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda uygulanan "bandrol" vizenin yerini 17 Nisan 2013'ten itibaren elektronik vize aldÄ±.
e-Vize'nin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geÃ§en sÃ¼re iÃ§inde 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ± turist, e-Vize baÅŸvurusu yaptÄ±. BaÅŸvurularÄ±n 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸme oranÄ± yÃ¼zde 88,09 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
Verilere gÃ¶re, yaz aylarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekle birlikte gÃ¼nlÃ¼k ortalama 15-17 bin e-Vize verildi. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde en fazla e-Vize verilen gÃ¼n 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
Bu dÃ¶nemde en Ã§ok vize dÃ¼zenlenen Ã¼lke 5,8 milyon ile Ä°ngiltere olurken, Ä°ngiltere'yi yaklaÅŸÄ±k 2,6 milyon ile Irak, 2,1 milyon ile Hollanda ve 1,1 milyon ile BelÃ§ika izledi. 1'er milyon ile Polonya ve Suudi Arabistan, 856 bin ile ABD, 734 bin ile Ã‡in Halk Cumhuriyeti, 662 bin ile NorveÃ§, 621 bin ile Kuveyt en Ã§ok e-Vize alan diÄŸer Ã¼lkeler oldu.
SÃ¶z konusu dÃ¶nemde e-Vize kapsamÄ±nda toplanan vize harcÄ± 457 milyon 78 bin 762 dolar olurken, bu rakam sadece 2017'de 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.
Verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 4 milyon 801 bin 862 yabancÄ± turist e-Vize'ye baÅŸvuru yaptÄ±. BaÅŸvurularÄ±n 4 milyon 287 bin 222'si e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸme oranÄ± yÃ¼zde 89,28 oldu.
SÃ¶z konusu dÃ¶nemde en Ã§ok vize verilen Ã¼lke 1,1 milyon ile Ä°ngiltere olurken, Ä°ngiltere'yi sÄ±rasÄ±yla Irak, Hollanda, Suudi Arabistan, Ã‡in Halk Cumhuriyeti, Polonya, Kuveyt, BelÃ§ika, Cezayir ve ABD takip etti.
Sadece turizm ve iÅŸ amaÃ§lÄ± seyahatler iÃ§in kullanÄ±labilen e-Vize baÅŸvurularÄ± bireysel, aile (en az 2, en fazla 10 kiÅŸi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapÄ±labiliyor.
e-Vize baÅŸvurusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± www.evisa.gov.tr, Ã‡ince'den Hollandaca'ya kadar 9 dilde hizmet veriyor.
e-Vize baÅŸvurusu iÃ§in "www.evisa.gov.tr"nin yanÄ± sÄ±ra tamamÄ± AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda olmak Ã¼zere toplam 10 adet kiosk hizmet veriyor. SÄ±nÄ±rlara gelen yabancÄ±lar, bu kiosklar yardÄ±mÄ±yla e-Vize'lerini kredi ya da banka kartlarÄ± ile de alabiliyor. Sistemin devreye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±na kadar toplam 280 bin 491 e-Vize, kiosklar sayesinde verildi.
Bireyler www.evisa.gov.tr Ã¼zerinden ortalama 3 dakika iÃ§inde e-Vize alabiliyor. Turizm ve ticaret amaÃ§lÄ± seyahatler iÃ§in TÃ¼rkiye vizesi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikleri, hudut kapÄ±larÄ± ve e-Vize BaÅŸvuru Sistemi Ã¼zerinden ediniliyor.Â
Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerinde yapÄ±lan vize baÅŸvurularÄ± tÃ¼m yabancÄ±lara aÃ§Ä±kken, hudut kapÄ±larÄ± ve e-Vize sistemi Ã¼zerinden baÅŸvurular, ancak belirli Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in gerekli bazÄ± ÅŸartlarÄ± yerine getirmeleri kaydÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n oluyor.
Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerden yapÄ±lacak baÅŸvurular Ã¶ncesinde e-Vizeâ€™den farklÄ± olarak "www.visa.gov.tr" adresi Ã¼zerinden yabancÄ±larÄ±n Ã¶n baÅŸvuru yapmasÄ± isteniliyor.
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti, patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±." dedi.
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftada 89 uyuÅŸmazlÄ±kta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, koku hissedilen uÃ§aÄŸÄ±n Kocaeli'ne acil iniÅŸ yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Ankara'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kim yapÄ±yor, FETÃ–'cÃ¼lerle kol kola girmiÅŸ yargÄ±Ã§lar, savcÄ±lar." dedi.
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ile AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yan Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak
Elektronik Vize BaÅŸvuru Sistemi'nin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar baÅŸvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ±dan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in firari yeÄŸeni Tavus Bin Keysan GÃ¼len'in, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde helikopter destekli asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Fransa'da ikamet eden Ã¼yelerini kabul etti.
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 36 kiÅŸiden 17â€™si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n Fatih Sultan Mehmet ile ilgili skandal sÃ¶zlerine yÃ¶nelik TÃ¼rk Tarih Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet'e karÅŸÄ± tevili mÃ¼mkÃ¼n olmayan, ecdadÄ± incitici, milletimizi rahatsÄ±z eden isnatsÄ±z beyanatlarÄ± kÄ±namaktadÄ±r." denildi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±