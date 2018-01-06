GÃ¼ncelleme: 12:58, 06 Ocak 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye 20 milyondan fazla yabancÄ±ya e-Vize verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± ve havaalanlarÄ±ndaki kuyruklarÄ± engellemek iÃ§in hayata geÃ§irilenÂ Elektronik Vize BaÅŸvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geÃ§en sÃ¼rede 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ±dan 20 milyon 485 bin 631'i 3 dakikada TÃ¼rkiye vizesi aldÄ±.

AA muhabirinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda uygulanan "bandrol" vizenin yerini 17 Nisan 2013'ten itibaren elektronik vize aldÄ±.

e-Vize'nin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar geÃ§en sÃ¼re iÃ§inde 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ± turist, e-Vize baÅŸvurusu yaptÄ±. BaÅŸvurularÄ±n 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸme oranÄ± yÃ¼zde 88,09 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Verilere gÃ¶re, yaz aylarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekle birlikte gÃ¼nlÃ¼k ortalama 15-17 bin e-Vize verildi. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde en fazla e-Vize verilen gÃ¼n 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Bu dÃ¶nemde en Ã§ok vize dÃ¼zenlenen Ã¼lke 5,8 milyon ile Ä°ngiltere olurken, Ä°ngiltere'yi yaklaÅŸÄ±k 2,6 milyon ile Irak, 2,1 milyon ile Hollanda ve 1,1 milyon ile BelÃ§ika izledi. 1'er milyon ile Polonya ve Suudi Arabistan, 856 bin ile ABD, 734 bin ile Ã‡in Halk Cumhuriyeti, 662 bin ile NorveÃ§, 621 bin ile Kuveyt en Ã§ok e-Vize alan diÄŸer Ã¼lkeler oldu.

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde e-Vize kapsamÄ±nda toplanan vize harcÄ± 457 milyon 78 bin 762 dolar olurken, bu rakam sadece 2017'de 101 milyon 776 bin 885 dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

SADECE 2017'DE 4,3 MÄ°LYON E-VÄ°ZE VERÄ°LDÄ°

Verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 4 milyon 801 bin 862 yabancÄ± turist e-Vize'ye baÅŸvuru yaptÄ±. BaÅŸvurularÄ±n 4 milyon 287 bin 222'si e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, e-Vize'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸme oranÄ± yÃ¼zde 89,28 oldu.

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde en Ã§ok vize verilen Ã¼lke 1,1 milyon ile Ä°ngiltere olurken, Ä°ngiltere'yi sÄ±rasÄ±yla Irak, Hollanda, Suudi Arabistan, Ã‡in Halk Cumhuriyeti, Polonya, Kuveyt, BelÃ§ika, Cezayir ve ABD takip etti.

9 DÄ°LDE HÄ°ZMET VERÄ°YOR

Sadece turizm ve iÅŸ amaÃ§lÄ± seyahatler iÃ§in kullanÄ±labilen e-Vize baÅŸvurularÄ± bireysel, aile (en az 2, en fazla 10 kiÅŸi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapÄ±labiliyor.

e-Vize baÅŸvurusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± www.evisa.gov.tr, Ã‡ince'den Hollandaca'ya kadar 9 dilde hizmet veriyor.

e-Vize baÅŸvurusu iÃ§in "www.evisa.gov.tr"nin yanÄ± sÄ±ra tamamÄ± AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda olmak Ã¼zere toplam 10 adet kiosk hizmet veriyor. SÄ±nÄ±rlara gelen yabancÄ±lar, bu kiosklar yardÄ±mÄ±yla e-Vize'lerini kredi ya da banka kartlarÄ± ile de alabiliyor. Sistemin devreye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±na kadar toplam 280 bin 491 e-Vize, kiosklar sayesinde verildi.

Bireyler www.evisa.gov.tr Ã¼zerinden ortalama 3 dakika iÃ§inde e-Vize alabiliyor. Turizm ve ticaret amaÃ§lÄ± seyahatler iÃ§in TÃ¼rkiye vizesi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikleri, hudut kapÄ±larÄ± ve e-Vize BaÅŸvuru Sistemi Ã¼zerinden ediniliyor.Â

Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerinde yapÄ±lan vize baÅŸvurularÄ± tÃ¼m yabancÄ±lara aÃ§Ä±kken, hudut kapÄ±larÄ± ve e-Vize sistemi Ã¼zerinden baÅŸvurular, ancak belirli Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in gerekli bazÄ± ÅŸartlarÄ± yerine getirmeleri kaydÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n oluyor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerden yapÄ±lacak baÅŸvurular Ã¶ncesinde e-Vizeâ€™den farklÄ± olarak "www.visa.gov.tr" adresi Ã¼zerinden yabancÄ±larÄ±n Ã¶n baÅŸvuru yapmasÄ± isteniliyor.