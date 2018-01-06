GÃ¼ncelleme: 13:19, 06 Ocak 2018 Cumartesi

KKTC'de halk yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarÄ±nÂ Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erkenÂ genel seÃ§imÂ dÃ¼zenlenecek.

KKTC'de 190 bin 551 seÃ§men, 719 sandÄ±kta oy kullanacak. SeÃ§imlerde, 8 partiden 379 ve 9 baÄŸÄ±msÄ±z aday Cumhuriyet Meclisiâ€™nde yer almak iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.

Partiler, LefkoÅŸa'dan 16, GazimaÄŸusa'dan 13, Girneâ€™den 10, GÃ¼zelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve Ä°skele'den 5 milletvekilliÄŸi iÃ§in yarÄ±ÅŸacak. Ãœlke genelinde yÃ¼zde 5 seÃ§im barajÄ±nÄ± aÅŸan partiler ile adaylar, oy oranlarÄ±na gÃ¶re Meclis'te temsil edilme ÅŸansÄ± bulacak.

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan seÃ§im takvimi uyarÄ±nca seÃ§im propagandalarÄ± bugÃ¼n saat 18.00'de tamamlanacak. SeÃ§imÂ yasaklarÄ±Â yarÄ±n saat 19.00'a kadar devam edecek.

Yasa gereÄŸince Ã¼lke genelinde alkollÃ¼ iÃ§ki satÄ±lmasÄ± ve iÃ§ilmesi yasak olacak. BÃ¼tÃ¼n umumi eÄŸlence yerleri oy verme sÃ¼resince kapalÄ± kalacak.

Ãœlke genelinde oy verme iÅŸlemi yarÄ±n sabah saat 08.00'de baÅŸlayacak ve akÅŸam 18.00'e kadar devam edecek.

719 SANDIK KURULACAK

SeÃ§imlerde, LefkoÅŸa'da 219, GazimaÄŸusa'da 185, Girneâ€™de 149, GÃ¼zelyurt'ta 55, Ä°skele'de 82 ve Lefke'de de 29 olmak Ã¼zere toplam 719 sandÄ±k bulunacak. Her sandÄ±kta ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nca dÃ¼zenlenen kursta eÄŸitim alan 3'er gÃ¶revli, ayrÄ±ca siyasi partilerin gÃ¶zlemcileri gÃ¶rev yapacak. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu ile ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nÄ±n personeli de iÅŸbaÅŸÄ±nda olacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) HalkÄ±n Partisi (HP), Toplumcu KurtuluÅŸ Partisi-Yeni GÃ¼Ã§ler (TKP-YG), MilliyetÃ§i Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) seÃ§menlerden oy talep ederken, Yeni KÄ±brÄ±s Partisi (YKP) seÃ§imi boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.