KKTC'de halk yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarÄ±nÂ Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erkenÂ genel seÃ§imÂ dÃ¼zenlenecek.
KKTC'de 190 bin 551 seÃ§men, 719 sandÄ±kta oy kullanacak. SeÃ§imlerde, 8 partiden 379 ve 9 baÄŸÄ±msÄ±z aday Cumhuriyet Meclisiâ€™nde yer almak iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.
Partiler, LefkoÅŸa'dan 16, GazimaÄŸusa'dan 13, Girneâ€™den 10, GÃ¼zelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve Ä°skele'den 5 milletvekilliÄŸi iÃ§in yarÄ±ÅŸacak. Ãœlke genelinde yÃ¼zde 5 seÃ§im barajÄ±nÄ± aÅŸan partiler ile adaylar, oy oranlarÄ±na gÃ¶re Meclis'te temsil edilme ÅŸansÄ± bulacak.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan seÃ§im takvimi uyarÄ±nca seÃ§im propagandalarÄ± bugÃ¼n saat 18.00'de tamamlanacak. SeÃ§imÂ yasaklarÄ±Â yarÄ±n saat 19.00'a kadar devam edecek.
Yasa gereÄŸince Ã¼lke genelinde alkollÃ¼ iÃ§ki satÄ±lmasÄ± ve iÃ§ilmesi yasak olacak. BÃ¼tÃ¼n umumi eÄŸlence yerleri oy verme sÃ¼resince kapalÄ± kalacak.
Ãœlke genelinde oy verme iÅŸlemi yarÄ±n sabah saat 08.00'de baÅŸlayacak ve akÅŸam 18.00'e kadar devam edecek.
SeÃ§imlerde, LefkoÅŸa'da 219, GazimaÄŸusa'da 185, Girneâ€™de 149, GÃ¼zelyurt'ta 55, Ä°skele'de 82 ve Lefke'de de 29 olmak Ã¼zere toplam 719 sandÄ±k bulunacak. Her sandÄ±kta ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nca dÃ¼zenlenen kursta eÄŸitim alan 3'er gÃ¶revli, ayrÄ±ca siyasi partilerin gÃ¶zlemcileri gÃ¶rev yapacak. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu ile ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nÄ±n personeli de iÅŸbaÅŸÄ±nda olacak.
Ulusal Birlik Partisi (UBP), CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) HalkÄ±n Partisi (HP), Toplumcu KurtuluÅŸ Partisi-Yeni GÃ¼Ã§ler (TKP-YG), MilliyetÃ§i Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) seÃ§menlerden oy talep ederken, Yeni KÄ±brÄ±s Partisi (YKP) seÃ§imi boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.
KKTC'de yarÄ±n Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erken genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilecek.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Pakistan'Ä±n halen ABD'nin GÃ¼ney Asya stratejisinin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu, Ä°slamabad'Ä±n Taliban ve Hakkani grubuna karÅŸÄ± kararlÄ± bir adÄ±m atmasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye yardÄ±mlarÄ± tekrar baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Afrika'nÄ±n turizm cenneti Zanzibar'da bir TÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Assalam VakfÄ±, AfrikalÄ± yetimlerin geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak genÃ§ler arÄ±yor.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Clinton VakfÄ±nÄ±n, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼redeki faaliyetlerini soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi DoÄŸu Hamaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸinin Ä°dlibâ€™in kuzeyine gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirdi
Cezayir yÃ¶netimi, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulundu.
YÃ¼zlerce AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man, Filistinli Temimi'ye destek vermek amacÄ±yla ABD'nin ve New York'un en Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Grand Central Terminali'nde eylem yaptÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ran'daki protestolara desteÄŸini bir kez daha gÃ¶sterdi, Rusya ise ABD'yi konseyi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve "sahte bahanelerle" Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.