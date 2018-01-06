GÃ¼ncelleme: 13:38, 06 Ocak 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Balat'taki Demir Kilise'yi aÃ§acak





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yan Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yanÂ Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan'Ä±n himayelerinde Ä°stanbul Balat'ta bulunan Demir Kilise'nin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n akabinde yarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yan Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov da hazÄ±r bulunacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan Borisov'u Ä°stanbul'da kabul edecek.

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