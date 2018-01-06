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19:12, 06 Ocak 2018 Cumartesi
Filistin
GÃ¼ncelleme: 13:57, 06 Ocak 2018 Cumartesi

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Ä°srail'in idam cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± iÃ§in Filistinliler Ã¶fkeli
Ä°srail'in idam cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± iÃ§in Filistinliler Ã¶fkeli

Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±nÂ Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.

BatÄ± Åžeria ve Gazze'deki Filistinliler, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gereken tasarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± yasalar ile anlaÅŸmalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek tasarÄ±yÄ± ÅŸiddetle reddettiklerini vurguladÄ±.

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Åžeyma Ebu Taybe, tasarÄ±nÄ±n, Ä°srail'in Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± ihlal eden diÄŸer yasalarÄ± gibi haksÄ±z ve adaletsiz olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Filistinlinin, Ä°srail tarafÄ±ndan elinden alÄ±nan hakkÄ±nÄ± ifade etme konusunda her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¶ntemi kullanma hakkÄ± bulunduÄŸunu ifade eden Ebu Taybe, "SilahsÄ±z Filistin halkÄ± hakkÄ±nda iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶nÃ¼nde Ä°srail yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r." dedi.

Gazzeli Esad el-Beyruti de Ä°srail'in bÃ¶yle bir yasa Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± devlet terÃ¶rÃ¼nÃ¼n fiilen uygulanmasÄ± ve tÃ¼m uluslararasÄ± yasalarÄ±n ve insan haklarÄ±nÄ±n ihlali olarak deÄŸerlendirdi.

Ä°srail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yÃ¶nelik baskÄ±cÄ± politikanÄ±n devam etmesine daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi gerektiÄŸini aktaran Beyruti, AraplarÄ±n suskunluÄŸunun Ä°srail'e Filistinli tutuklulara yÃ¶nelik iÅŸlediÄŸi suÃ§lara devam etmesi iÃ§in yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Ä°srail hapishanelerinden serbest bÄ±rakÄ±lanlardan AbdunnasÄ±r Fervane de Ä°srail'in Filistinli tutuklular hakkÄ±ndaki yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n tek hedefinin, Filistinlileri caydÄ±rmak ve Ä°srail'e karÅŸÄ± koymalarÄ±nÄ± engellemek olduÄŸunu, meÅŸru olmayan bu tasarÄ±yÄ± reddettiklerini aktardÄ±.

TASARI, Ä°SRAÄ°L HALKINI MEMNUN ETME Ã‡ABASI

Gazzeli Ä°slam Abduh da Ä°srail'in Filistinli tutuklulara yÃ¶nelik idamÄ±, ihmal politikasÄ± ve direk ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rmek suretiyle fiili olarak uygulamakta olduÄŸuna iÅŸaret etti.

BatÄ± Åžeria'da devlet memuru SÃ¼leyman Arif ise tasarÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n, korku ortamÄ± saÄŸlayarak Filistinlileri iÅŸgale karÅŸÄ± direnmekten caydÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmak olduÄŸunu belirtti.

Ramallah'taki banka Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Ahmed eÅŸ-Åžeyh de tasarÄ±yÄ± Ã§irkin bir suÃ§ olarak nitelendirdi.

Åžeyh, DÃ¼nya harekete geÃ§meli. Filistin halkÄ± artÄ±k tutum sergilemek, aÃ§Ä±klama yapmak ve bildiriler yayÄ±nlamak yerine pratik adÄ±mlar atÄ±lmaya ihtiyaÃ§ duyan bir aÅŸamadadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ramallah'taki esnaflardan Gassan el-Ketut ise Ä°srail'in sahada idamlar uyguladÄ±ÄŸÄ± ve uygulamaya da devam ettiÄŸi iÃ§in tasarÄ±nÄ±n mevcut durumu deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

TasarÄ±yÄ± "ahmakÃ§a" diye nitelendiren Ketut, tasarÄ±nÄ±n Ä°srail halkÄ±nÄ± memnun etme Ã§abasÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°srail knesset filistin
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