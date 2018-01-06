Ä°srail'in idam cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± iÃ§in Filistinliler Ã¶fkeli

Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±nÂ Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.
BatÄ± Åžeria ve Gazze'deki Filistinliler, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gereken tasarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± yasalar ile anlaÅŸmalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek tasarÄ±yÄ± ÅŸiddetle reddettiklerini vurguladÄ±.
Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Åžeyma Ebu Taybe, tasarÄ±nÄ±n, Ä°srail'in Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± ihlal eden diÄŸer yasalarÄ± gibi haksÄ±z ve adaletsiz olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Filistinlinin, Ä°srail tarafÄ±ndan elinden alÄ±nan hakkÄ±nÄ± ifade etme konusunda her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¶ntemi kullanma hakkÄ± bulunduÄŸunu ifade eden Ebu Taybe, "SilahsÄ±z Filistin halkÄ± hakkÄ±nda iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶nÃ¼nde Ä°srail yargÄ±lanmalÄ±dÄ±r." dedi.
Gazzeli Esad el-Beyruti de Ä°srail'in bÃ¶yle bir yasa Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± devlet terÃ¶rÃ¼nÃ¼n fiilen uygulanmasÄ± ve tÃ¼m uluslararasÄ± yasalarÄ±n ve insan haklarÄ±nÄ±n ihlali olarak deÄŸerlendirdi.
Ä°srail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yÃ¶nelik baskÄ±cÄ± politikanÄ±n devam etmesine daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi gerektiÄŸini aktaran Beyruti, AraplarÄ±n suskunluÄŸunun Ä°srail'e Filistinli tutuklulara yÃ¶nelik iÅŸlediÄŸi suÃ§lara devam etmesi iÃ§in yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Ä°srail hapishanelerinden serbest bÄ±rakÄ±lanlardan AbdunnasÄ±r Fervane de Ä°srail'in Filistinli tutuklular hakkÄ±ndaki yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n tek hedefinin, Filistinlileri caydÄ±rmak ve Ä°srail'e karÅŸÄ± koymalarÄ±nÄ± engellemek olduÄŸunu, meÅŸru olmayan bu tasarÄ±yÄ± reddettiklerini aktardÄ±.
Gazzeli Ä°slam Abduh da Ä°srail'in Filistinli tutuklulara yÃ¶nelik idamÄ±, ihmal politikasÄ± ve direk ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rmek suretiyle fiili olarak uygulamakta olduÄŸuna iÅŸaret etti.
BatÄ± Åžeria'da devlet memuru SÃ¼leyman Arif ise tasarÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n, korku ortamÄ± saÄŸlayarak Filistinlileri iÅŸgale karÅŸÄ± direnmekten caydÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmak olduÄŸunu belirtti.
Ramallah'taki banka Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Ahmed eÅŸ-Åžeyh de tasarÄ±yÄ± Ã§irkin bir suÃ§ olarak nitelendirdi.
Åžeyh, DÃ¼nya harekete geÃ§meli. Filistin halkÄ± artÄ±k tutum sergilemek, aÃ§Ä±klama yapmak ve bildiriler yayÄ±nlamak yerine pratik adÄ±mlar atÄ±lmaya ihtiyaÃ§ duyan bir aÅŸamadadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ramallah'taki esnaflardan Gassan el-Ketut ise Ä°srail'in sahada idamlar uyguladÄ±ÄŸÄ± ve uygulamaya da devam ettiÄŸi iÃ§in tasarÄ±nÄ±n mevcut durumu deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
TasarÄ±yÄ± "ahmakÃ§a" diye nitelendiren Ketut, tasarÄ±nÄ±n Ä°srail halkÄ±nÄ± memnun etme Ã§abasÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.
KKTC'de yarÄ±n Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erken genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilecek.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Pakistan'Ä±n halen ABD'nin GÃ¼ney Asya stratejisinin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu, Ä°slamabad'Ä±n Taliban ve Hakkani grubuna karÅŸÄ± kararlÄ± bir adÄ±m atmasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye yardÄ±mlarÄ± tekrar baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Afrika'nÄ±n turizm cenneti Zanzibar'da bir TÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Assalam VakfÄ±, AfrikalÄ± yetimlerin geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak genÃ§ler arÄ±yor.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Clinton VakfÄ±nÄ±n, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼redeki faaliyetlerini soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi DoÄŸu Hamaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸinin Ä°dlibâ€™in kuzeyine gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirdi
Cezayir yÃ¶netimi, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulundu.
YÃ¼zlerce AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man, Filistinli Temimi'ye destek vermek amacÄ±yla ABD'nin ve New York'un en Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Grand Central Terminali'nde eylem yaptÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ran'daki protestolara desteÄŸini bir kez daha gÃ¶sterdi, Rusya ise ABD'yi konseyi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve "sahte bahanelerle" Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.