GÃ¼ncelleme: 14:14, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Meteoroloji'den 5 il iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ile AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya,Â ElazÄ±ÄŸ,Â Tunceli,Â BingÃ¶lÂ veÂ AdÄ±yamanÂ iÃ§inÂ sisÂ veÂ pusÂ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. MeteorolojiÂ 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l'de ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bÃ¶lgede hava yarÄ±n sabaha kadar parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§ecek. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen bÃ¶lgede, rÃ¼zgar ise kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. BÃ¶lgede sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiÄŸinden olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi. Â

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