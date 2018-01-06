GÃ¼ncelleme: 14:28, 06 Ocak 2018 Cumartesi

3,5 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan Malezya uÃ§aÄŸÄ± yeniden aranacak





Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MalezyaÂ UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Liow Tiong Lai, ABD ÅŸirketi Ocean Infinity'nin 3 buÃ§uk yÄ±l Ã¶nce kaybolan uÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ±nÄ± Hint Okyanusu'nun gÃ¼neyinde arama Ã¶nerisine onay verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Lai, enkazÄ±n bulunamamasÄ± halinde ÅŸirkete Ã¶deme yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, ÅŸirketin uzmanlarca iÅŸaret edilen 25 bin kilometrekarelik bÃ¶lgede arama yapmaya bir nevi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uÃ§aÄŸÄ±, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolmuÅŸtu. 227 yolcu ve 12 kiÅŸilik mÃ¼rettebat taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ± bin 46 gÃ¼n sÃ¼ren arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, geÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda durdurulmuÅŸtu.

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