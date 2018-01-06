Tillerson: Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ± muhafaza etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Associated Press ajansÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide,Â Beyaz SarayÂ veÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kongre Ã¼yeleriyle,Â Ä°ranÂ ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ABD'nin uygulama biÃ§imini kontrol eden yasa Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â
Rex Tillerson, planlanan yasa deÄŸiÅŸikliklerinin en erken gelecek hafta netleÅŸeceÄŸini belirterek "BaÅŸkan (Donald Trump), 'ya bunu dÃ¼zelteceÄŸim ya da iptal edeceÄŸim' dedi. DÃ¼zeltme sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir sÃ¼reÃ§teyiz." ifadesini kullandÄ±.
Tillerson yasal dÃ¼zenlemenin ardÄ±ndan AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerle anlaÅŸmanÄ±n eksiklikleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getirerek bu eksikliklere, kilit Ã¶neme sahip nÃ¼kleer kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n sÃ¼resinin birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde dolmasÄ±nÄ± ve Ä°ran'Ä±n balistik fÃ¼ze denemelerine kÄ±sÄ±tlama getirilmemesini Ã¶rnek verdi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi'ni (AB) Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentinde baÅŸlayan ve birÃ§ok bÃ¶lgeye yayÄ±lan gÃ¶sterilere yeterince destek olmamakla itham etti. Tillerson, "AB'nin, Ã¼lkede reform Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan sesleri desteklemek konusunda daha kararlÄ± bir tutum almamasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda biraz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Rex Tillerson sÃ¶yleÅŸide Kuzey Kore meselesine de deÄŸinerek Kuzey ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± konusunda gelecek hafta yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlarÄ± dahil baÅŸka konularÄ± ele alma istekliliÄŸine iliÅŸkin ipucu verebileceÄŸini kaydetti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, geÃ§en yÄ±l sonunda yeni Ä°ran stratejisini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve Barack Obama dÃ¶neminde 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸma iÃ§in "Ä°ranlÄ± liderler iyi mÃ¼zakereci. Kendileri iÃ§in (ABD ile) olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir anlaÅŸma yaptÄ±lar ancak bu, ABD iÃ§in korkunÃ§ bir anlaÅŸmaydÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Trump, Ã¼lkesinin Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmadan ÅŸimdilik ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, "EÄŸer Kongre ve mÃ¼ttefiklerimizle bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸamazsak, o zaman anlaÅŸma iptal edilecek. AnlaÅŸma inceleme altÄ±ndadÄ±r ve herhangi bir zamanda bizim (anlaÅŸmaya) katÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z, BaÅŸkan olarak tarafÄ±mdan iptal edilebilir." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.
KKTC'de yarÄ±n Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erken genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilecek.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Pakistan'Ä±n halen ABD'nin GÃ¼ney Asya stratejisinin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu, Ä°slamabad'Ä±n Taliban ve Hakkani grubuna karÅŸÄ± kararlÄ± bir adÄ±m atmasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye yardÄ±mlarÄ± tekrar baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Afrika'nÄ±n turizm cenneti Zanzibar'da bir TÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Assalam VakfÄ±, AfrikalÄ± yetimlerin geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak genÃ§ler arÄ±yor.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Clinton VakfÄ±nÄ±n, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼redeki faaliyetlerini soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi DoÄŸu Hamaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸinin Ä°dlibâ€™in kuzeyine gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirdi
Cezayir yÃ¶netimi, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulundu.
YÃ¼zlerce AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man, Filistinli Temimi'ye destek vermek amacÄ±yla ABD'nin ve New York'un en Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Grand Central Terminali'nde eylem yaptÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ran'daki protestolara desteÄŸini bir kez daha gÃ¶sterdi, Rusya ise ABD'yi konseyi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve "sahte bahanelerle" Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.