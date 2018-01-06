GÃ¼ncelleme: 14:56, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Tillerson: Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ± muhafaza etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Associated Press ajansÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide,Â Beyaz SarayÂ veÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kongre Ã¼yeleriyle,Â Ä°ranÂ ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ABD'nin uygulama biÃ§imini kontrol eden yasa Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Rex Tillerson, planlanan yasa deÄŸiÅŸikliklerinin en erken gelecek hafta netleÅŸeceÄŸini belirterek "BaÅŸkan (Donald Trump), 'ya bunu dÃ¼zelteceÄŸim ya da iptal edeceÄŸim' dedi. DÃ¼zeltme sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir sÃ¼reÃ§teyiz." ifadesini kullandÄ±.

Tillerson yasal dÃ¼zenlemenin ardÄ±ndan AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerle anlaÅŸmanÄ±n eksiklikleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getirerek bu eksikliklere, kilit Ã¶neme sahip nÃ¼kleer kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n sÃ¼resinin birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde dolmasÄ±nÄ± ve Ä°ran'Ä±n balistik fÃ¼ze denemelerine kÄ±sÄ±tlama getirilmemesini Ã¶rnek verdi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi'ni (AB) Ä°ran'Ä±n MeÅŸhed kentinde baÅŸlayan ve birÃ§ok bÃ¶lgeye yayÄ±lan gÃ¶sterilere yeterince destek olmamakla itham etti. Tillerson, "AB'nin, Ã¼lkede reform Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan sesleri desteklemek konusunda daha kararlÄ± bir tutum almamasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda biraz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Rex Tillerson sÃ¶yleÅŸide Kuzey Kore meselesine de deÄŸinerek Kuzey ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± konusunda gelecek hafta yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlarÄ± dahil baÅŸka konularÄ± ele alma istekliliÄŸine iliÅŸkin ipucu verebileceÄŸini kaydetti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, geÃ§en yÄ±l sonunda yeni Ä°ran stratejisini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve Barack Obama dÃ¶neminde 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸma iÃ§in "Ä°ranlÄ± liderler iyi mÃ¼zakereci. Kendileri iÃ§in (ABD ile) olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir anlaÅŸma yaptÄ±lar ancak bu, ABD iÃ§in korkunÃ§ bir anlaÅŸmaydÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Trump, Ã¼lkesinin Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmadan ÅŸimdilik ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, "EÄŸer Kongre ve mÃ¼ttefiklerimizle bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸamazsak, o zaman anlaÅŸma iptal edilecek. AnlaÅŸma inceleme altÄ±ndadÄ±r ve herhangi bir zamanda bizim (anlaÅŸmaya) katÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z, BaÅŸkan olarak tarafÄ±mdan iptal edilebilir." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.