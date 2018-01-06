BaÅŸbakan ve AK Parti Genel BaÅŸkanvekiliÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Damat Ä°brahim PaÅŸa Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen partisinin NevÅŸehir 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne, katÄ±larak partililere hitap etti.
Yerel seÃ§imlere 14 ay kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor, diyor ki 'Gelin ÅŸu yerel seÃ§imleri Ã¶ne alalÄ±m.' Yahu kardeÅŸim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadÄ±n mÄ±? Åžurada 14 ay var, biraz daha oyalan. ÃœÃ§ gÃ¼nÃ¼n beyliÄŸi de beyliktir." dedi.
"NevÅŸehir, 14 ay sonra KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na bir ders verecek misiniz? Yerel seÃ§imde yeni bir destan yazacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" diye soran YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, salondaki partililer "evet" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Bunun Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "NevÅŸehir iÅŸi bitirmiÅŸ." dedi.Â
JÃ¼rinin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ABD'de gÃ¶rÃ¼len Hakan Atilla davasÄ±na deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BugÃ¼nlerde Amerika'da bir dava gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, evlere ÅŸenlik bir dava. KararÄ± Ã¶nceden verilmiÅŸ, sonucu belli. FETÃ–'cÃ¼lerle FETÃ–'cÃ¼lerin adeta esiri olmuÅŸ yargÄ±Ã§larÄ±n verdiÄŸi kararlarla bir dava gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Adam sanÄ±k diye iÃ§eri alÄ±nÄ±yor, mahkeme salonuna gelmeden sanÄ±k olmaktan Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor, tanÄ±k yapÄ±lÄ±yor. 'Sen temize Ã§Ä±ktÄ±n.' diyorlar. 'Yalan sÃ¶yle, sÃ¶yleyebildiÄŸin kadar. TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metini, BaÅŸbakanÄ±'nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± suÃ§la. Ã–nÃ¼ne kim geliyorsa suÃ§la. Ondan sonra senin hayatÄ±n garanti' diyorlar. Bununla da kalmÄ±yorlar, TÃ¼rkiye'deki bankanÄ±n genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± suÃ§lu sandalyesine oturuyorlar. Ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar?Â Hakan AtillaÃ¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Hesap bu. Kim yapÄ±yor? FETÃ–'cÃ¼lerle kolkola girmiÅŸ yargÄ±Ã§lar, savcÄ±lar yapÄ±yor. FETÃ–'cÃ¼lerin yazÄ±p Ã§izdiÄŸi, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dosyayÄ± aÃ§Ä±yorlar mahkemede, buna gÃ¶re suÃ§lama yapÄ±yorlar. Sonunda da jÃ¼ri Ã¼yelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suÃ§lamaktan Ã§ekinmeyin. Bir delil olmasÄ± gerekmiyor, siz suÃ§lamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adÄ± da 'baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±' oluyor."
TÃ¼rkiye'ye, hukuk dersi vermeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, bu davada hukuku katlettiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžunu herkesin bilmesi lazÄ±m, TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke, TÃ¼rkiye bir hukuk devleti. HiÃ§ kimse ayak oyunlarÄ±yla tezgahlarla bu Ã¼lkeyi dize getiremez, bu Ã¼lkenin geleceÄŸine asla bir zarar veremez. Ä°ÅŸte AynÄ± oldu bittiyi KudÃ¼s'te yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Ne dedi Recep Tayyip ErdoÄŸan? 'DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. DÃ¼nya 1'den bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' dedi. Ä°ÅŸte o oldu bitti karara karÅŸÄ± tavrÄ±mÄ±zÄ± koyduk, aklÄ±selim bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeler de bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunlukla Amerika BaÅŸkanÄ±'nÄ±n KudÃ¼s konusunda aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± kabul etmediÄŸini BirlemiÅŸ Milletler'de ortaya koydular." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
"Ana muhalefet partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal Bey, yine bugÃ¼n inciler dÃ¶ktÃ¼rmÃ¼ÅŸ." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Diyor ki, belli ki hala Meclis konuÅŸmasÄ±nÄ±n izleri kafasÄ±ndan silinmemiÅŸ. YatÄ±yor, kalkÄ±yor o konuÅŸmayÄ± hatÄ±rlÄ±yor. BaÅŸbakan dedi ki 'Kamyoncular hayatÄ±ndan memnun', 'EÄŸer memnunsanÄ±z gidin Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a oy verin' diyor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunu aklÄ±na koy, kamyoncularÄ±n da, mobilyacÄ±larÄ±n da, vatandaÅŸÄ±n da derdi bizim derdimizdir.Â
Bir ÅŸeyi daha bilmeni isterim. KamyoncularÄ±n derdiyle ilgilenmek istiyorsan git onlara de ki 'Sertavul GeÃ§idi eskiden nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l? ElmadaÄŸ rampalarÄ± eskiden nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l? Daha yetmedi, Bilecik GÃ¼lÃ¼mbe rampalarÄ±nÄ± nasÄ±l Ã§Ä±kardÄ±nÄ±z, ÅŸimdi nasÄ±l Ã§Ä±kÄ±yorsunuz? Ä°stanbul'dan Afyon'a kaÃ§ saatte gidiyordunuz, ÅŸimdi kaÃ§ saatte gidiyorsunuz? Zigana nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l? Ovit'ten geÃ§iÅŸ nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l geÃ§iliyor? AslÄ±nda TÃ¼rkiye'de hayatÄ±ndan memnun olan tek adam, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu. Niye? Dert yok, kasavet yok, iktidar yok, sorumluluk yok. Bol keseden konuÅŸ babam konuÅŸ. Kaval elin yel Allah'Ä±n, Ã¼fle babam Ã¼fle. Her gÃ¼n bir ÅŸey yumurtluyor. YalanÄ±n da bir endazesi olur be kardeÅŸim. ArtÄ±k yalanda da standardÄ± Ã§Ã¶kertti maÅŸallah. EÄŸer millet buna itibar etseydi... 15 senedir bir santim ne uzuyor, ne kÄ±salÄ±yor, yerinde sayÄ±yor."
NevÅŸehirlilere hÄ±zlÄ± tren mÃ¼jdesini de veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Kayseri-NevÅŸehir-Konya hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n projeleri bu sene iÃ§erisinde tamamlanacak, inÅŸallah ondan sonra da yapÄ±mÄ± iÃ§in planlamamÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Oradan Antalya'ya doÄŸru da gidiyor. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Sadece turizmde deÄŸil ticarette de NevÅŸehir'in Ã¶nemli bir projesi olacak. YaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r. GeÃ§miÅŸ 15 yÄ±lÄ±mÄ±za bakÄ±n, gelecek 15 yÄ±lÄ± da hayal edin. TÃ¼rkiye'yi parmakla gÃ¶sterilen 10 Ã¼lke arasÄ±na sokmak bizim boynumuzun borcudur, bizim en Ã¶nemli hedeflerimizden birisidir. Bu aziz millete en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼jdemizdir."
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti, patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±." dedi.
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftada 89 uyuÅŸmazlÄ±kta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, koku hissedilen uÃ§aÄŸÄ±n Kocaeli'ne acil iniÅŸ yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Ankara'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kim yapÄ±yor, FETÃ–'cÃ¼lerle kol kola girmiÅŸ yargÄ±Ã§lar, savcÄ±lar." dedi.
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ile AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yan Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak
Elektronik Vize BaÅŸvuru Sistemi'nin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar baÅŸvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ±dan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in firari yeÄŸeni Tavus Bin Keysan GÃ¼len'in, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde helikopter destekli asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Fransa'da ikamet eden Ã¼yelerini kabul etti.
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 36 kiÅŸiden 17â€™si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n Fatih Sultan Mehmet ile ilgili skandal sÃ¶zlerine yÃ¶nelik TÃ¼rk Tarih Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet'e karÅŸÄ± tevili mÃ¼mkÃ¼n olmayan, ecdadÄ± incitici, milletimizi rahatsÄ±z eden isnatsÄ±z beyanatlarÄ± kÄ±namaktadÄ±r." denildi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±