GÃ¼ncelleme: 14:47, 06 Ocak 2018 Cumartesi

"Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ

BaÅŸbakan ve AK Parti Genel BaÅŸkanvekiliÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Damat Ä°brahim PaÅŸa Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenen partisinin NevÅŸehir 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne, katÄ±larak partililere hitap etti.

Yerel seÃ§imlere 14 ay kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor, diyor ki 'Gelin ÅŸu yerel seÃ§imleri Ã¶ne alalÄ±m.' Yahu kardeÅŸim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadÄ±n mÄ±? Åžurada 14 ay var, biraz daha oyalan. ÃœÃ§ gÃ¼nÃ¼n beyliÄŸi de beyliktir." dedi.

"NevÅŸehir, 14 ay sonra KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na bir ders verecek misiniz? Yerel seÃ§imde yeni bir destan yazacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" diye soran YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, salondaki partililer "evet" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Bunun Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "NevÅŸehir iÅŸi bitirmiÅŸ." dedi.Â

JÃ¼rinin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ABD'de gÃ¶rÃ¼len Hakan Atilla davasÄ±na deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼nlerde Amerika'da bir dava gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, evlere ÅŸenlik bir dava. KararÄ± Ã¶nceden verilmiÅŸ, sonucu belli. FETÃ–'cÃ¼lerle FETÃ–'cÃ¼lerin adeta esiri olmuÅŸ yargÄ±Ã§larÄ±n verdiÄŸi kararlarla bir dava gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Adam sanÄ±k diye iÃ§eri alÄ±nÄ±yor, mahkeme salonuna gelmeden sanÄ±k olmaktan Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor, tanÄ±k yapÄ±lÄ±yor. 'Sen temize Ã§Ä±ktÄ±n.' diyorlar. 'Yalan sÃ¶yle, sÃ¶yleyebildiÄŸin kadar. TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metini, BaÅŸbakanÄ±'nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± suÃ§la. Ã–nÃ¼ne kim geliyorsa suÃ§la. Ondan sonra senin hayatÄ±n garanti' diyorlar. Bununla da kalmÄ±yorlar, TÃ¼rkiye'deki bankanÄ±n genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± suÃ§lu sandalyesine oturuyorlar. Ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar?Â Hakan AtillaÃ¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Hesap bu. Kim yapÄ±yor? FETÃ–'cÃ¼lerle kolkola girmiÅŸ yargÄ±Ã§lar, savcÄ±lar yapÄ±yor. FETÃ–'cÃ¼lerin yazÄ±p Ã§izdiÄŸi, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dosyayÄ± aÃ§Ä±yorlar mahkemede, buna gÃ¶re suÃ§lama yapÄ±yorlar. Sonunda da jÃ¼ri Ã¼yelerine diyorlar ki 'Somut bir delil olmasa da siz suÃ§lamaktan Ã§ekinmeyin. Bir delil olmasÄ± gerekmiyor, siz suÃ§lamaya devam edebilirsiniz.' Bunun adÄ± da 'baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±' oluyor."

"TÃœRKÄ°YE BÃœYÃœK BÄ°R ÃœLKE"

TÃ¼rkiye'ye, hukuk dersi vermeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, bu davada hukuku katlettiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžunu herkesin bilmesi lazÄ±m, TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke, TÃ¼rkiye bir hukuk devleti. HiÃ§ kimse ayak oyunlarÄ±yla tezgahlarla bu Ã¼lkeyi dize getiremez, bu Ã¼lkenin geleceÄŸine asla bir zarar veremez. Ä°ÅŸte AynÄ± oldu bittiyi KudÃ¼s'te yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Ne dedi Recep Tayyip ErdoÄŸan? 'DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. DÃ¼nya 1'den bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' dedi. Ä°ÅŸte o oldu bitti karara karÅŸÄ± tavrÄ±mÄ±zÄ± koyduk, aklÄ±selim bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeler de bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunlukla Amerika BaÅŸkanÄ±'nÄ±n KudÃ¼s konusunda aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± kabul etmediÄŸini BirlemiÅŸ Milletler'de ortaya koydular." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"HER GÃœN BÄ°R ÅžEY YUMURTLUYOR"

"Ana muhalefet partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal Bey, yine bugÃ¼n inciler dÃ¶ktÃ¼rmÃ¼ÅŸ." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Diyor ki, belli ki hala Meclis konuÅŸmasÄ±nÄ±n izleri kafasÄ±ndan silinmemiÅŸ. YatÄ±yor, kalkÄ±yor o konuÅŸmayÄ± hatÄ±rlÄ±yor. BaÅŸbakan dedi ki 'Kamyoncular hayatÄ±ndan memnun', 'EÄŸer memnunsanÄ±z gidin Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a oy verin' diyor. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunu aklÄ±na koy, kamyoncularÄ±n da, mobilyacÄ±larÄ±n da, vatandaÅŸÄ±n da derdi bizim derdimizdir.Â

Bir ÅŸeyi daha bilmeni isterim. KamyoncularÄ±n derdiyle ilgilenmek istiyorsan git onlara de ki 'Sertavul GeÃ§idi eskiden nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l? ElmadaÄŸ rampalarÄ± eskiden nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l? Daha yetmedi, Bilecik GÃ¼lÃ¼mbe rampalarÄ±nÄ± nasÄ±l Ã§Ä±kardÄ±nÄ±z, ÅŸimdi nasÄ±l Ã§Ä±kÄ±yorsunuz? Ä°stanbul'dan Afyon'a kaÃ§ saatte gidiyordunuz, ÅŸimdi kaÃ§ saatte gidiyorsunuz? Zigana nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l? Ovit'ten geÃ§iÅŸ nasÄ±ldÄ±, ÅŸimdi nasÄ±l geÃ§iliyor? AslÄ±nda TÃ¼rkiye'de hayatÄ±ndan memnun olan tek adam, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu. Niye? Dert yok, kasavet yok, iktidar yok, sorumluluk yok. Bol keseden konuÅŸ babam konuÅŸ. Kaval elin yel Allah'Ä±n, Ã¼fle babam Ã¼fle. Her gÃ¼n bir ÅŸey yumurtluyor. YalanÄ±n da bir endazesi olur be kardeÅŸim. ArtÄ±k yalanda da standardÄ± Ã§Ã¶kertti maÅŸallah. EÄŸer millet buna itibar etseydi... 15 senedir bir santim ne uzuyor, ne kÄ±salÄ±yor, yerinde sayÄ±yor."

''HIZLI TREN HATTININ PROJELERÄ° BU SENE Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE TAMAMLANACAK'

NevÅŸehirlilere hÄ±zlÄ± tren mÃ¼jdesini de veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Kayseri-NevÅŸehir-Konya hÄ±zlÄ± tren hattÄ±nÄ±n projeleri bu sene iÃ§erisinde tamamlanacak, inÅŸallah ondan sonra da yapÄ±mÄ± iÃ§in planlamamÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Oradan Antalya'ya doÄŸru da gidiyor. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Sadece turizmde deÄŸil ticarette de NevÅŸehir'in Ã¶nemli bir projesi olacak. YaptÄ±klarÄ±mÄ±z, yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n teminatÄ±dÄ±r. GeÃ§miÅŸ 15 yÄ±lÄ±mÄ±za bakÄ±n, gelecek 15 yÄ±lÄ± da hayal edin. TÃ¼rkiye'yi parmakla gÃ¶sterilen 10 Ã¼lke arasÄ±na sokmak bizim boynumuzun borcudur, bizim en Ã¶nemli hedeflerimizden birisidir. Bu aziz millete en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼jdemizdir."