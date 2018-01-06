GÃ¼ncelleme: 15:19, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Suudi Arabistan'da 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±



Foto: ArÅŸiv

Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan'Ä±n Sabq haber sitesindeki habere gÃ¶re 11Â prens, bir akrabalarÄ±nÄ±n idam cezasÄ±nÄ±n affedilmesi ile emirlerin elektrik ve su paralarÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan Ã¶denmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesi'nin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸkent Riyad'da Kraliyet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Prenslere daÄŸÄ±lmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, uyarÄ±larÄ± dinlemeyen 11 prensin kraliyet kararÄ± gereÄŸince Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Hair Cezaevine nakledildikleri belirtildi.

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