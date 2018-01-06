15:38, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Bakan Ã–zhaseki'yi taÅŸÄ±yan uÃ§ak acil iniÅŸ yaptÄ±





Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, koku hissedilen uÃ§aÄŸÄ±n Kocaeli'ne acil iniÅŸ yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Ankara'ya gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki'nin iÃ§inde bulunduÄŸu uÃ§ak, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan kalkÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra bir koku hissedilmesi Ã¼zerineÂ Kocaeli Cengiz Topel HavalimanÄ±'naÂ acil iniÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bakan Ã–zhaseki'nin de iÃ§inde bulunduÄŸu Ankara'ya gitmek Ã¼zere Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan hareket eden Tapu Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli Ã¶zel uÃ§akta kalkÄ±ÅŸtan bir sÃ¼re sonra koku hissedildi. Bunun Ã¼zerine uÃ§ak, Kocaeli Cengiz Topel HavalimanÄ±'na acil iniÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi. UÃ§ak havalimanÄ±na sorunsuz inerken, havaalanÄ±nda tedbir amaÃ§lÄ± itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri hazÄ±r edildi. Bakan Ã–zhaseki, Kocaeli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan tahsis edilen araÃ§la Ankara'ya hareket etti. UÃ§aÄŸÄ±n inmesine neden olan kokunun, uÃ§aÄŸÄ±n altÄ±nda bulunan kamera sisteminden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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