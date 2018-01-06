GÃ¼ncelleme: 16:28, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde en az 90 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ranÂ Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu ÃœyesiÂ Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Son gÃ¼nlerde yaÅŸanan rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler ve sokak olaylarÄ±na iliÅŸkin Ä°ran Ä°ÅŸÃ§i Haber AjansÄ±'na (ILNA) aÃ§Ä±klamalarda bulunan SadÄ±ki, olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden 10'unun durumunun belirsiz olduÄŸunu ifade etti.

Hangi kurum tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±klarÄ± belirlenemeyen 10 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden SadÄ±ki, "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan elde ettiÄŸimiz bilgilere gÃ¶re, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilerden birÃ§oÄŸunun gÃ¶sterilerle bir ilgisi bulunmuyor. BunlarÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± olay yerlerinden uzak ve bazen evlerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ." dedi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sÃ¶z konusu uygulamalarÄ±nÄ±n, ortamÄ±n daha da gerilmesine neden olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SadÄ±ki, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilerden 58'inin Tahran'daki farklÄ± Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

SadÄ±ki, gÃ¶zaltÄ±ndaki bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in geÃ§ici tutuklama kararÄ± verilirken, bazÄ±larÄ±nÄ±n da kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Ä°ran'daki olaylar, 28 AralÄ±k'ta MeÅŸhed'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ± protesto etmesiyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar, Tahran, KirmanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±ldÄ±.