Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde en az 90 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°ranÂ Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu ÃœyesiÂ Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Son gÃ¼nlerde yaÅŸanan rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler ve sokak olaylarÄ±na iliÅŸkin Ä°ran Ä°ÅŸÃ§i Haber AjansÄ±'na (ILNA) aÃ§Ä±klamalarda bulunan SadÄ±ki, olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden 10'unun durumunun belirsiz olduÄŸunu ifade etti.
Hangi kurum tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±klarÄ± belirlenemeyen 10 Ã¶ÄŸrenci iÃ§in araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden SadÄ±ki, "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan elde ettiÄŸimiz bilgilere gÃ¶re, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilerden birÃ§oÄŸunun gÃ¶sterilerle bir ilgisi bulunmuyor. BunlarÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± olay yerlerinden uzak ve bazen evlerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ." dedi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sÃ¶z konusu uygulamalarÄ±nÄ±n, ortamÄ±n daha da gerilmesine neden olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SadÄ±ki, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilerden 58'inin Tahran'daki farklÄ± Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
SadÄ±ki, gÃ¶zaltÄ±ndaki bazÄ± Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in geÃ§ici tutuklama kararÄ± verilirken, bazÄ±larÄ±nÄ±n da kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Ä°ran'daki olaylar, 28 AralÄ±k'ta MeÅŸhed'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ± protesto etmesiyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar, Tahran, KirmanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±ldÄ±.
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.
KKTC'de yarÄ±n Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erken genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilecek.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Pakistan'Ä±n halen ABD'nin GÃ¼ney Asya stratejisinin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu, Ä°slamabad'Ä±n Taliban ve Hakkani grubuna karÅŸÄ± kararlÄ± bir adÄ±m atmasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye yardÄ±mlarÄ± tekrar baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Afrika'nÄ±n turizm cenneti Zanzibar'da bir TÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Assalam VakfÄ±, AfrikalÄ± yetimlerin geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak genÃ§ler arÄ±yor.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Clinton VakfÄ±nÄ±n, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼redeki faaliyetlerini soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi DoÄŸu Hamaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸinin Ä°dlibâ€™in kuzeyine gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirdi
Cezayir yÃ¶netimi, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulundu.
YÃ¼zlerce AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man, Filistinli Temimi'ye destek vermek amacÄ±yla ABD'nin ve New York'un en Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Grand Central Terminali'nde eylem yaptÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ran'daki protestolara desteÄŸini bir kez daha gÃ¶sterdi, Rusya ise ABD'yi konseyi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve "sahte bahanelerle" Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.