Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:13, 06 Ocak 2018 Cumartesi
AA ANALİZLERİ
Güncelleme: 15:56, 06 Ocak 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Suriye'den 'çekilen' Rusya operasyonlarını sürdürüyor | ANALİZ
Suriye'den 'çekilen' Rusya operasyonlarını sürdürüyor | ANALİZ
Foto: Arşiv

“Geri çekilen” Ruslar, Suriye’de operasyonlara devam ediyor. Hava kuvvetlerine ait uçaklar Esad ve İran milislerine destek sağlarken Rus askeri polis birlikleri ve danışmanları da kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor.

Saslanbek İsaev

Rusya’nın Suriye’den çekilme süreci, içeride bir “halkla ilişkiler kampanyasına” dönüşmüş durumda. ABD ve Rusya arasında ise DEAŞ’ı kimin yendiği tartışması sürüyor. Trump Washington’dan biz yendik derken, Putin ise bizzat Suriye’ye giderek gövde gösterisini yaptı. İki küresel güç galibiyeti paylaşamazken, Suriye’de yaşanan iç savaş hâlâ can almaya devam ediyor.

RUSYA’NIN SURİYE’DEN ÇEKTİĞİ ASKERİ BİRLİKLER

Hmeymim’e ayaküstü uğrayan Putin, DEAŞ’ın bitirildiğini ilan ederek orada bulunan Savunma Bakanı Şoygu’ya askerler eve dönsün emrini verdi. Emri uygulamaya koyan Şoygu, Suriye’den mayın temizleme birliğini, Su-34 uçak birliğini ve 6 adet TU-22MZ’den oluşan ağır bombardıman filosunu, bir adet keşif uçağı A-50’yi ve Dağıstan’daki kışladan gelen askeri polis birliğini Rusya’ya geri çekti. Geri çekilen Rus askerlerin sayısı tam olarak açıklanmadığı için kesin bilgiye ulaşmak mümkün değil. Ancak resmi olmayan Rusya menşeli özel orduların da geri çekildiği Rus basınına yansımış durumda.

ÇVK Vagner olarak bilinen Rus özel ordusu Suriye’de Esad rejimiyle anlaşmalı olarak savaşıyor ve parası rejim tarafından ödeniyor. Vagner grubu olarak da bilinen bu özel ordu hakkında kesin bilgiler yok, ama Rus medyasına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 2000 askerle Suriye’de bulunan özel bir ordu olduğu tahmin ediliyor. Yine Rus medyasına göre, takriben yarısı geri çekilmiş durumda. Rusya resmi ve gayri resmi askeri varlığını kısmen de olsa Suriye’den geri çekmiş görünüyor. Fakat geride bıraktığı daimi birer hava ve deniz üssüyle, var olan durum için yeterli sayıda asker bulundurdukları da savunma bakanlığı tarafından açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Hmeymim Hava Üssü ve Tarsus Deniz Üssü’nü genişletip tam donatılacaklarını da söylüyor. Kısacası, Rusya bundan sonra Suriye’ye dönüş yapmayacak; yapılacak askeri operasyonlar için yeterli gücü daimi olarak Suriye’de bulunduracak.

Esad rejimiyle anlaşmalı Rus enerji şirketleri ise özel güvenlik şirketlerinin (özel ordu birliklerinin) hizmetlerden faydalanacak. Bunlardan halihazırda Suriye’de bulunanı ise Vagner Grubu. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri polis güçlerinin Suriye’de bulunma sebebini “barışı korumak” olarak iddia eden Rusya, bu birlikleri ise bir nevi “barış gücü” olarak sunuyor. Sonuç olarak, Rusya Suriye’den çıktı; fakat bundan sonra bu Suriye’ye gelecek hava, deniz ve kara güçleri, burada bulunan daimi üslerin personeli ve teknik teçhizat askeri sır olacak. Böylelikle bunların sayılarının tam olarak bilinmesi de mümkün olmayacak. Eğer bu şekilde Suriye’den “çekilen” Rusya gitmiş sayılıyorsa “Gittik 3.0” operasyonu tamamlanmış sayılır.

“GİDEN” RUSYA AKTİF OPERASYONLARA KATILACAK

Rusya lideri Putin’in geri çekilme emrini dinleme ve daha sonra okuma imkanı olanların ilgilerini çeken bir husus vardı: DEAŞ’ın bitirildiğini ve kazancın elde edildiğini söyleyen Putin, küçük bir alanda kalmış olabilirle ya da yeni canlanma denemeleri yapabilirler; ama biz de bu çabalara karşı operasyon yapmaya hazır olacağız demişti. Bu konuşmasında Putin DEAŞ’a ve diğer terörist güçlere aslında bir nevi mesaj vermekteydi. Bu mesaj El-Kaide’ye yönelik olduğu gibi Rusya, Türkiye ve İran’ın garantör olduğu müzakereleri baltalayacak gruplara da yönelikti. Çünkü Rusya, Suriye’ye geldiği ilk dönemde DEAŞ’a karşı çok çaba harcamadı; bütün çabası Esad rejimini kurtarmaya yönelikti. Bu yüzden Putin Hmeymim açıklamasında Suriye’de bulunan bütün muhalif güçlere mesaj veriyordu. Aslında Rusya DEAŞ’ı yendikten sonra hava bombardımanlarını hiç durdurmadı. Eğer Rus yanlısı Anna News’un haberlerini takip edecek olursak, Hmeymim’de bulunan Rus Askeri Uzay Güçlerine bağlı uçakların Suriye’de hiçbir gün işsiz kalmadıklarını görürüz. Özellikle Halep, İdlib ve Hama’da bulunan Rus askeri polis kontrol noktalarına yapılan saldırılara Rus uçakları karşılık veriyor. Sadece Rus birliklerini korumakla kalmayan Rusya’nın uçakları Esad rejimine de destek veriyor. “Geri çekilen” Ruslar Suriye’de operasyonlara devam ediyor. Hava kuvvetlerine ait uçaklar Esad ve İran milislerine destek sağlarken Rus askeri polis birlikleri ve danışmanları da kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor.

İÇ KAMUOYUNUN YÖNLENDİRİLMESİ

Rusya’nın Suriye’den geri çekilmesi “hakla ilişkiler çalışmasının” iki hedef kitlesi var: İlki iç kamuoyu, ikincisi ise uluslararası kamuoyu. 2018 başkanlık seçimi öncesi, kısa ve çok az kayıpla kazanılmış bir anti-terör savaşıyla, iç kamuoyunda Putin’in popülaritesi yükseltilmeye çalışılıyor. Geniş seçmen kitleleri haberleri, devlete ait medya kuruluşlarından alıyor ve böylece bu çaba da başarılı oluyor. Rusya’nın Suriye iç savaşına dahil olurken kendine belirlediği hedeflere ulaştığı da söylenebilir. Sonuçta, Suriye savaşında elde ettiği “başarı”, Putin’in popülaritesinin yüksek olmasının sebebi. Kırım’ın ilhakından sonra ABD ve Batı tarafından uygulanan Rusya’yı izole etme siyaseti de boşa çıkmış durumda. Suriye iç savaşında kısmen galibiyet elde eden Rusya’nın bu durum sayesinde Suudileri OPEC bünyesinde anlaşmaya ikna etmesi de ekonomik açıdan bir başarı olarak görülüyor. Suriye savaşının başında Rusya’yı şantaj diliyle zorlamaya çalışan Suudi Krallığı’nın tam kadro Putin’in ayağına gitmesi de bu başarının bir göstergesi olarak sunuluyor. Suriye’de kullandığı silahları pazarlama imkanı bulan Rusya, kendi askeri birliklerini gerçek savaşta eğitme imkanına da kavuşmuş oldu. Putin’i “Suriye’de ikinci Afganistan’a bulaşıyor” diye eleştiren muhaliflerin eleştirileri de boşa çıkarıldı. Bugün kendi halkına güçlü bir lider ve iyi bir başkomutan olarak poz veren Putin, Rusya’nın yaşadığı derin ekonomi krizi ise bu başarıları çekemeyen ABD ve Batı tarafından uygulanan yaptırımlarla halkına anlatmaya çalışıyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ABD MESAJI

Putin asıl mesajını ise uluslararası topluma vermeye çalışıyor. Rusya Suriye’den çekilirken öncelikle ABD liderliğindeki koalisyondan DEAŞ galibiyetini koparmaya çalıştı. Batı’nın buna itirazları, Rusya’nın bu konuda kısmen başarılı olduğunu gösteriyor. Fakat asıl mesele, ABD ve koalisyonun DEAŞ’a karşı mücadelesinde başarıya nasıl ulaştığını ortaya çıkarmak ve ABD’nin DEAŞ bahanesiyle Suriye işgaline giriştiğini ortaya sermek. Rusya, Suriye’de “resmi güç” olarak bulunduğunu tekrarlamaktan vazgeçmiyor. Buna karşılık ABD’nin işgalci güç olduğunu da Esad’in ağzından söylüyor. Fakat sadece “işgalci” demek de yetmiyor; Rusya ABD’nin sahada farklı terör örgütleriyle el ele çalıştığını da uluslararası kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Rusya’nın terör örgütü olarak tanımadığı, hatta Suriye’de kendisinin de işbirliği yaptığı YPG/PYD terör örgütü dışında, ABD’nin DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle çalıştığını da dillendiriyor. ABD’nin YPG çekirdekli SDG’yi kurduğu gibi, yeni terör birlikleri kurma çabasında olduğunu da iddia eden Rusya, ABD ve müttefiklerinin desteklediği grupları, gelecekte ötekileştirmek için zemin hazırlıyor. Rusya bu şekilde, Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara yapacağı müdahaleyi aklamak istiyor. Tabii bunu yaparken de bölgesel ittifaklar kurarak Suriye iç savaşının siyasi ve askeri çözümünden ABD’yi ve Batı’yı uzaklaştırmayı hedefliyor.

2018 yılında ABD tarafından Rusya’ya uygulanacak ağır ekonomik yaptırımlar şimdiden konuşuluyor. Putin ise kendi halkına, bütün bunların nedenini, dünya barışını tehdit eden ve terörle işbirliği yapan ABD’nin savaş ilanı olarak lanse etmeye hazırlanıyor. Uluslararası kamuoyunda da ABD’nin hegemonyasına karşı destek arıyor. Tıpkı BM Genel Kurulu’ndaki Kudüs oylamasında olduğu gibi, ABD’yi yalnızlaştırma çabasına giren Rusya, ABD’nin üstüne bir porsiyon da çamur ekleyerek kirli oyunlarını ortaya çıkarma çabasına girişmiş durumda. Bunun için eline geçen bütün imkanları kullanan Rusya, ulusal basına ve uluslararası medyaya sürekli ABD’yi suçlayan bilgiler sızdırıyor. Rus genel kurmay başkanlığı ABD’yi doğrudan suçlamaktan da kaçınmıyor.

Şimdilik “teröre destek” bahanesiyle diğer devletleri hizaya getirme tekelini elde tutan ABD, gelecekte teröre destek verdiği için bedel ödeme ihtimaliyle karşı karşıya. Çünkü Rusya bu tekeli ABD’nin elinden alma çabasına girişmiş bulunuyor.

[Grozni ve İstanbul'da yaşayan araştırmacı gazeteci Saslanbek İsaev, Rusya, Kafkasya ve Türkiye ilişkileri alanında uzmanlaşmıştır]

KAYNAK: AA



İlgili Konular Suriye Esad rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

AA ANALİZLERİ Haberleri
Suriye'den 'çekilen' Rusya operasyonlarını sürdürüyor ANALİZ
Suriye'den 'çekilen' Rusya operasyonlarını sürdürüyor | ANALİZ

“Geri çekilen” Ruslar, Suriye’de operasyonlara devam ediyor. Hava kuvvetlerine ait uçaklar Esad ve İran milislerine destek sağlarken Rus askeri polis birlikleri ve danışmanları da kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor.
İran daki Protesto Gösterileri ve Sloganlar Ne Anlama Geliyor
İran’daki Protesto Gösterileri ve Sloganlar Ne Anlama Geliyor?

Meşhed’de başlayan ve ardından İran’ın diğer şehirlerine yayılan protesto gösterileri ülke içinde ve dışında tartışılmaya devam ediyor.
2018 de Türkiye-Rusya ilişkilerinde işbirliği ve sorun alanları ANALİZ
2018’de Türkiye-Rusya ilişkilerinde işbirliği ve sorun alanları | ANALİZ

Türk dış politikası açısından oldukça hareketli geçen 2017 yılı Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişimi bakımından da dikkat çekici gelişmelere sahne oldu.
Türkiye-ABD ilişkilerinde 'belirsizlik' dönemi ANALİZ
Türkiye-ABD ilişkilerinde 'belirsizlik' dönemi | ANALİZ

ABD'nin yeni güvenlik stratejisi belgesi, Trump’ın dış politika ve güvenlik önceliklerini vermekten uzak. Böyle olunca Türkiye’ye yönelik tavrının ne olacağı da netlik kazanmıyor.
Küresel işbirliği arayışında 'Kudüs' süreci ANALİZ
Küresel işbirliği arayışında 'Kudüs' süreci | ANALİZ

Türkiye'nin BM Genel Kurulu'na taşınmasına ön ayak olduğu tasarı Kudüs ve Filistin'in makus talihini değiştirmenin ötesine geçerek, uluslararası ilişkilerde 'devran değiştiren' bir anlam kazandı.
Grudinin Putin'e alternatif olabilir mi ANALİZ
Grudinin Putin'e alternatif olabilir mi? | ANALİZ

Rusya’da resmi olarak başlayan devlet başkanlığı seçim kampanyaları sürprizlerle dolu. Komünist Parti yeni Rusya tarihinde ilk defa güçlü ve alternatif bir aday çıkardı.
Ukrayna'da neler oluyor ANALİZ
Ukrayna'da neler oluyor? | ANALİZ

Eski Sovyet coğrafyasının Rusya ile Avrupa arasında sıkışıp kalan stratejik ülkesi Ukrayna, yine hareketli günler yaşıyor.
Kızıldeniz de bir Türk adası Sev kin ANALİZ
Kızıldeniz’de bir Türk adası: Sevâkin | ANALİZ

Efsaneler bir tarafa bırakılacak olursa, Sevâkin’le ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 3000’lere kadar uzanır. Zira Eski Mısır’ın Firavunlar döneminde, uzun müddet Sevâkin bu bölgenin tek limanı oldu.
Yeni koalisyon sonrası Hollanda-Türkiye ilişkileri ANALİZ
Yeni koalisyon sonrası Hollanda-Türkiye ilişkileri | ANALİZ

Hollanda'da dört partili koalisyon hükümetinin kurulmasının üzerinden uzun bir süre geçmeden, bizzat Başbakan Rutte, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda bir “zeytin dalı” uzattı.
ABD gözetiminde Rakka'dan Sina'ya giden üç yol ANALİZ
ABD gözetiminde Rakka'dan Sina'ya giden üç yol | ANALİZ

Mısır son 2 ay içinde DEAŞ'ın izini taşıyan 3 büyük terör saldırısına maruz kaldı. Saldırılar, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğradığı ve ABD gözetiminde bu terörist grupların bulunduğu bölgelerden taşınmasıyla eş zamanlı olması dikkati çekti.
Türkiye'nin Afrika ilgisi güven ve istikrar üretiyor ANALİZ
Türkiye'nin Afrika ilgisi güven ve istikrar üretiyor | ANALİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan, Tunus ve Çad'ı kapsayan ziyaretleri, Türkiye'nin Afrika açılımında yeni ve önemli bir aşamayı temsil ediyor
DEAŞ sonrası Suriye'yi bekleyen meydan okumalar ANALİZ
DEAŞ sonrası Suriye'yi bekleyen meydan okumalar | ANALİZ

Büyük yıkım dikkate alındığında Suriye’de hayatın normale dönmesi için on yıllara ihtiyaç duyulduğu rahatlıkla söylenebilir. Enkaz halindeki ülkenin imarı ve hayatın normalleşmesi uzun yıllar alacak.
ABD nin silah satışı kararı Ukrayna krizini etkileyecek ANALİZ
ABD’nin silah satışı kararı Ukrayna krizini etkileyecek | ANALİZ

ABD’nin Ukrayna'ya savunma amaçlı geliştirilmiş silah sistemleri satma kararı alması Donbas'ta hareketliliği artıracak.
Para politikalarında normalleşme hızlandı ANALİZ
Para politikalarında normalleşme hızlandı | ANALİZ

Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı, para ve döviz piyasalarına ilişkin düzenleyici tedbirleri alma rolüne sahip olan merkez bankaları, ülke ekonomilerinde kilit görev üstleniyor
İspanya Hükümeti'nin seçim planı ters tepti ANALİZ
İspanya Hükümeti'nin seçim planı ters tepti | ANALİZ

Katalunya'da bağımsızlık yanlısı cephenin parlamento çoğunluğunu kaybedeceği beklentisiyle erken seçimi kararı alan İspanya hükümetinin planı boşa çıktı.
ABD-İsrail ve kardeşleri Ve saire ANALİZ
ABD-İsrail ve kardeşleri: Ve saire… | ANALİZ

Yıllardır işgalci İsrail’in Filistinlilere uyguladığı hukuksuzluğa ve zulme her türlü desteği veren ABD’nin yap-satçı yeni başkanının büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının yarattığı bumerang etkisi ABD ile İsrail’i vurmuş durumda.

Haberler

Suriye'de geçen yıl katliamlarda 4 binden fazla kişi öldü
Suriye'de geçen yıl katliamlarda 4 binden fazla kişi öldü

Hama’dan 80 bin kişi İdlib’in kuzeyine göç etti
Hama dan 80 bin kişi İdlib in kuzeyine göç etti

Esad rejiminin İdlib'de ateşkes ihlali sürüyor
Esad rejiminin İdlib'de ateşkes ihlali sürüyor

Suriye'de 2017'de 42 gazeteci öldürüldü
Suriye'de 2017'de 42 gazeteci öldürüldü

Rusya'nın Hımeymim üssüne büyük saldırı iddiası
Rusya'nın Hımeymim üssüne büyük saldırı iddiası

Rejim uçaklarının Doğu Guta'daki saldırılarında 20 sivil öldü
Rejim uçaklarının Doğu Guta'daki saldırılarında 20 sivil öldü

Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'

Doğu Guta'daki saldırılarda son 5 günde 44 sivil hayatını kaybetti
Doğu Guta'daki saldırılarda son 5 günde 44 sivil hayatını kaybetti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 