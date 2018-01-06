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Güncelleme: 16:14, 06 Ocak 2018 Cumartesi

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Bakanlık, 2017 yılı bandrol ve tescil rakamlarını açıkladı
Bakanlık, 2017 yılı bandrol ve tescil rakamlarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla, fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı. Bu kapsamda sinema alanında geçen yıl 812 sinema filmi tescil edilerek, 1 milyon 78 bin 806 bandrol satışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla fikir sanat eserlerinin tescil işlemleri istatistiklerinin açıkladığı bildirildi.

Bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bondrolü satışı 2016'da 404 milyon 129 bin 293 iken, 2017'de 407 milyon 739 bin 8'e yükseldi.

Eser türlerine göre, en fazla bandrol satışı "eğitim" kategorisindeki yayınlarda yaşandı.

Geçen yıl, eğitim alanında 209 milyon 504 bin 110 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 77 milyon 621 bin 806, inanç kategorisinde 42 milyon 229 bin 572, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon 867 bin 509, yetişkin kurgu kategorisinde 25 milyon 72 bin 382, ithal yayın kategorisinde 6 milyon 688 bin 443 ve akademik alanda 4 milyon 755 bin 186 adet bandrol satışı yapıldı.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu "ilim edebiyat eseri" sahipleri oldu.

İstatistiklere göre 2017'de 373 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 192 güzel sanat eseri, 170 bilgisayar programı ve 28 musiki eseriyle 9 sinema eserinin tescili yapıldı.



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