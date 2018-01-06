Bakanlık, 2017 yılı bandrol ve tescil rakamlarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı. Bu kapsamda sinema alanında geçen yıl 812 sinema filmi tescil edilerek, 1 milyon 78 bin 806 bandrol satışı gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla fikir sanat eserlerinin tescil işlemleri istatistiklerinin açıkladığı bildirildi.
Bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bondrolü satışı 2016'da 404 milyon 129 bin 293 iken, 2017'de 407 milyon 739 bin 8'e yükseldi.
Eser türlerine göre, en fazla bandrol satışı "eğitim" kategorisindeki yayınlarda yaşandı.
Geçen yıl, eğitim alanında 209 milyon 504 bin 110 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 77 milyon 621 bin 806, inanç kategorisinde 42 milyon 229 bin 572, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon 867 bin 509, yetişkin kurgu kategorisinde 25 milyon 72 bin 382, ithal yayın kategorisinde 6 milyon 688 bin 443 ve akademik alanda 4 milyon 755 bin 186 adet bandrol satışı yapıldı.
Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu "ilim edebiyat eseri" sahipleri oldu.
İstatistiklere göre 2017'de 373 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 192 güzel sanat eseri, 170 bilgisayar programı ve 28 musiki eseriyle 9 sinema eserinin tescili yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla, fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı.
İbrahim Ethem Gören sanat adamı, “Hocaların hocası” Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ile Kadıköy’deki atölyesinde sanat ve estetik güzellikler üzerine sohbet etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Piri Reis, 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları göstermişti." dedi.
YTB'nin "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" çerçevesinde Türkiye'ye gelen 90 genç, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne'yi ziyaret etti
2018'in girişi ile birlikte Ocak ayının dergileri yayınlanmaya başladı
Nijerya'da "ankara" olarak bilinen geleneksel renkli kumaş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği’nin yakın zamanda başlattığı Politika Notları Serisi kapsamında yazılan metinlerin müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinliğinin ilki gerçekleştirdi.
Kültür Sanat Editörümüz İbrahim Ethem Gören, Dünya Basın Mensupları Derneği'nin düzenlediği Başarıda Yılın 'En'leri Ödül Töreni'nde, yılın en iyi kültür sanat yazarı ödülüne layık görüldü
Diyanet İşleri Başkanlığınca, İmam Buhari'nin sahih hadis tanımını esas alarak tasnif ettiği "Buhari-i Şerif" eseri yeniden basıldı. Hasan Rıza Efendi'nin 105 yıl önce sekiz cilt halinde kaleme aldığı eserde, 7 bini aşkın hadis-i şerif bulunuyor.
Nisa-ül Aksa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler Kudüs ziyareti ile ödüllendirildi
Bosna Hersekli hattat Zana Tahiroviç, İİT Gençlik Başkenti olan İran'ın Şiraz şehrinde düzenlenen sanat festivalinden ödülle döndü
Paradigma Yayınları'nın kurucusu sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, bu sabah hayatını kaybetti
Sağlık Eski Bakanı, Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu, "Zenginimiz vizyonunu geliştirme adına okumalar yapmalı. Böylelikle hikmet sahibi, vizyon sahibi olmalı. Toplumumuzda hikmet sahibi zenginlerin sayısı artmalı ki sosyal doku daha sağlıklı hale gelsin.” dedi
Türkiye Yazarlar Birliği 2017 yılı 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları'nı açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Lübnanlı bir aileye ait birçok Müslüman ülkesi ile İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun farklı zaman dilimlerine ait 55 bin kartpostaldan oluşan koleksiyonunu satın aldı
Hala çalışır durumda dünyanın en eski üniversitesi, 859 yılında Fatima El-Fihri isimli Müslüman bir kadın tarafından kuruldu