GÃ¼ncelleme: 16:42, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Ä°ÅŸ uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda arabulucu hÄ±zÄ±





Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftada 89 uyuÅŸmazlÄ±kta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilenÂ arabuluculukÂ uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk hafta 89 uyuÅŸmazlÄ±k, taraflarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonucu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Arabuluculuk Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°ÅŸ Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan iÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda dava aÃ§madan Ã¶nce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±, 1 Ocak'ta baÅŸladÄ±. Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bÃ¼rosu ve bÃ¼rolarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan Ã¼cretsiz olarak baÅŸvurularÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recine geÃ§ildi. Ä°ÅŸ uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±ndaki arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda 3 bin 72 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. MÃ¼racaatlarÄ±n incelenmesinin ardÄ±ndan gÃ¶revlendirilen arabulucular, taraflarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. UygulamanÄ±n ilk haftasÄ±nda arabulucuya giden 89 uyuÅŸmazlÄ±k, taraflarÄ±n uzlaÅŸmasÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Ä°ÅŸÃ§i ve iÅŸverenler tarafÄ±ndan arabulucuya taÅŸÄ±nan uyuÅŸmazlÄ±klarda taraflar, en fazla Ã¼Ã§ gÃ¼nde anlaÅŸtÄ±. Uzun sÃ¼ren mahkeme sÃ¼reÃ§lerinin yerine kÄ±sa sÃ¼rede uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± uygulama kapsamÄ±nda bazÄ± iÅŸÃ§i ve iÅŸverenler, ilk Ã¼Ã§ saatte yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan uzlaÅŸtÄ±. DiÄŸer baÅŸvurularla ilgili arabulucu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve iÅŸlemler devam ediyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.