GÃ¼ncelleme: 16:57, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Suudi Arabistan ve MÄ±sÄ±r'dan 'KudÃ¼s' vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi ArabistanÂ veÂ MÄ±sÄ±r,Â KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin ihya edilmesinin Ã¶nemini yineledi.

MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Samih Åžukri, Suudi ArabistanlÄ± mevkidaÅŸÄ±Â Adil el-CubeyrÂ ile ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da dÃ¼zenlenecek KudÃ¼s konulu AltÄ±lÄ± Arap DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Komitesi toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±nÂ Filistin meselesindeÂ yaÅŸanan son geliÅŸmeleri ele aldÄ±ÄŸÄ± ve KudÃ¼s'Ã¼n tarihi ve hukuki statÃ¼sÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtirilmemesinin ehemmiyeti Ã¼zerinde durduÄŸu belirtildi.

Arap Ã¼lkelerinin,Â KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ korunmasÄ± iÃ§in ilerleyen zamanlarda atacaklarÄ± adÄ±mlarÄ±n mÃ¼zakere edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Åžukri ile Cubeyr, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve Filistinliler iÃ§in kapsamlÄ± ve adil barÄ±ÅŸÄ±n tesisi iÃ§in sarf edilen Ã§abalarÄ±n desteklenmesinin Ã¶nemini vurguladÄ±.

Åžukri ve Cubeyr ayrÄ±ca, Arap ulusal gÃ¼venliÄŸinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklarla mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ile Yemen, Suriye ve Libya'daki krizin siyasi olarak Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunu ele aldÄ±.

Amman'da bugÃ¼n, MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, Filistin, Suudi Arabistan, Fas ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ile Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla KudÃ¼s konulu AltÄ±lÄ± Arap DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Komitesi toplanacak.

SÃ¶z konusu komite, Arap BirliÄŸi'nin 9 AralÄ±k 2017'de, KudÃ¼s'te yaÅŸanan geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere dÃ¼zenlediÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±nÄ±n akabinde kurulmuÅŸtu.

Ä°srail parlamentosu (Knesset) 2 AralÄ±k'ta, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s dahil kutsal ÅŸehrin herhangi bir kÄ±smÄ±ndan Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in parlamentoda en az Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk aranmasÄ± ÅŸartÄ±na iliÅŸkin yasayÄ± kabul etmiÅŸti. Buna gÃ¶re 120 sandalyeli parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s dahil kutsal ÅŸehrin herhangi bir kÄ±smÄ±ndan Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az 80 oy gerekecek. Knesset'te daha Ã¶nce bu yÃ¶nde bir karar alabilmek iÃ§in salt Ã§oÄŸunluk yeterliydi.