Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlardan memnunuz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanyaâ€™nÄ±n Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz SarayÄ±'nda Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sigmar GabrielÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Alman mevkidaÅŸÄ±nÄ±n memleketi olan Goslar'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
Alman ve TÃ¼rk halklarÄ±nÄ±n, baskÄ± ve tehdide boyun eÄŸmeyen, gururlu milletler olduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iliÅŸkileri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸ, diyalog ve samimi iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde geliÅŸtirebileceklerini belirtti.
Her konuda hemfikir olmak zorunda olmadÄ±klarÄ±nÄ± ancak bazen anlaÅŸamadÄ±klarÄ± konularÄ± parantez iÃ§ine alÄ±p yola devam etmekte fayda olduÄŸunu dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã–rneÄŸin bugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼reci konusunda hemfikir olmak zorunda deÄŸiliz ama her iki tarafÄ±n da yararÄ±na olan GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi gibi konularÄ± da aÅŸmamÄ±z gerekiyor ve mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlamamÄ±z sadece iki Ã¼lke iÃ§in deÄŸil tÃ¼m TÃ¼rkiye ve AB Ã¼yesi Ã¼lkeleri iÃ§in kazan kazan anlayÄ±ÅŸÄ±yla faydalÄ± olan adÄ±mlarÄ± atabiliriz.
Almanya ile sadece NATO mÃ¼ttefiki deÄŸiliz. BugÃ¼n DEAÅž'a karÅŸÄ± da yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§indeyiz. BÃ¶lgemizle ilgili konularda da tamamen gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi iÃ§indeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diÄŸer konularda TÃ¼rkiye ile Almanyaâ€™nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri tamamen Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor. Her ikimiz de bÃ¶lgenin istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸini istiyoruz. AyrÄ±ca bu sorunlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§ gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugÃ¼ne kadar yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸumuzu sÃ¶yleyebilirim ve bu konuda da gÃ¶rece en duyarlÄ± Ã¼lkenin Almanya olduÄŸunu vurgulamak isterim."
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼vene dayalÄ±, samimi diyalog ve iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmek ve iliÅŸkileri tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara gÃ¶tÃ¼rmek konusunda samimi olduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bir basÄ±n mensubunun Almanya'da hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±yla ilgili sorusu Ã¼zerine, bu sÃ¼recin sadece Almanya iÃ§in deÄŸil aynÄ± zamanda Avrupa iÃ§in Ã¶nemine dikkat Ã§ekerek, "TÃ¼m Avrupa Ã¼lkelerinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n Almanya'da olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz biz de." diye konuÅŸtu.
MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iliÅŸkilerin geleceÄŸi ve TÃ¼rkiye'nin PKK ve FETÃ– konularÄ±nda beklentilerinin sorulmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, terÃ¶rle mÃ¼cadelede Almanya ile iÅŸ birliÄŸini Ã¶zellikle DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek gerektiÄŸini anlattÄ±. TÃ¼rkiye'nin bu konuda Almanya'dan beklentileri olduÄŸunu dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da hem PKK hem de FETÃ– mevcudiyeti bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da PKK ile ilgili 4 bin 500 civarÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ dava bulunduÄŸunu ve bunlarÄ±n uzun zamandÄ±r devam ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin uyuÅŸturucu, insan ve silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± gibi faaliyetlerinin olduÄŸunu da ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n da bunun farkÄ±nda olduÄŸunu, bu nedenle de daha sÄ±kÄ± iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmalarÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var." dedi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti, patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±." dedi.
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftada 89 uyuÅŸmazlÄ±kta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, koku hissedilen uÃ§aÄŸÄ±n Kocaeli'ne acil iniÅŸ yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Ankara'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kim yapÄ±yor, FETÃ–'cÃ¼lerle kol kola girmiÅŸ yargÄ±Ã§lar, savcÄ±lar." dedi.
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ile AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yan Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak
Elektronik Vize BaÅŸvuru Sistemi'nin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar baÅŸvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ±dan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in firari yeÄŸeni Tavus Bin Keysan GÃ¼len'in, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde helikopter destekli asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Fransa'da ikamet eden Ã¼yelerini kabul etti.
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 36 kiÅŸiden 17â€™si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n Fatih Sultan Mehmet ile ilgili skandal sÃ¶zlerine yÃ¶nelik TÃ¼rk Tarih Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet'e karÅŸÄ± tevili mÃ¼mkÃ¼n olmayan, ecdadÄ± incitici, milletimizi rahatsÄ±z eden isnatsÄ±z beyanatlarÄ± kÄ±namaktadÄ±r." denildi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
EUROSAM ile Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Uzun Menzilli BÃ¶lge Hava ve FÃ¼ze Savunma Sistemi Projesi AÅŸama-B SÃ¶zleÅŸmesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un huzurunda imzalandÄ±