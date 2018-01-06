GÃ¼ncelleme: 17:19, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlardan memnunuz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanyaâ€™nÄ±n Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz SarayÄ±'nda Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sigmar GabrielÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Alman mevkidaÅŸÄ±nÄ±n memleketi olan Goslar'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Alman ve TÃ¼rk halklarÄ±nÄ±n, baskÄ± ve tehdide boyun eÄŸmeyen, gururlu milletler olduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iliÅŸkileri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸ, diyalog ve samimi iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde geliÅŸtirebileceklerini belirtti.

Her konuda hemfikir olmak zorunda olmadÄ±klarÄ±nÄ± ancak bazen anlaÅŸamadÄ±klarÄ± konularÄ± parantez iÃ§ine alÄ±p yola devam etmekte fayda olduÄŸunu dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–rneÄŸin bugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik sÃ¼reci konusunda hemfikir olmak zorunda deÄŸiliz ama her iki tarafÄ±n da yararÄ±na olan GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi gibi konularÄ± da aÅŸmamÄ±z gerekiyor ve mÃ¼zakerelere yeniden baÅŸlamamÄ±z sadece iki Ã¼lke iÃ§in deÄŸil tÃ¼m TÃ¼rkiye ve AB Ã¼yesi Ã¼lkeleri iÃ§in kazan kazan anlayÄ±ÅŸÄ±yla faydalÄ± olan adÄ±mlarÄ± atabiliriz.

Almanya ile sadece NATO mÃ¼ttefiki deÄŸiliz. BugÃ¼n DEAÅž'a karÅŸÄ± da yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§indeyiz. BÃ¶lgemizle ilgili konularda da tamamen gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi iÃ§indeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diÄŸer konularda TÃ¼rkiye ile Almanyaâ€™nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri tamamen Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor. Her ikimiz de bÃ¶lgenin istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸini istiyoruz. AyrÄ±ca bu sorunlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶Ã§ gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugÃ¼ne kadar yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸumuzu sÃ¶yleyebilirim ve bu konuda da gÃ¶rece en duyarlÄ± Ã¼lkenin Almanya olduÄŸunu vurgulamak isterim."

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼vene dayalÄ±, samimi diyalog ve iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmek ve iliÅŸkileri tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara gÃ¶tÃ¼rmek konusunda samimi olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

'DAHA SIKI Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°NDE OLMALIYIZ'

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bir basÄ±n mensubunun Almanya'da hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±yla ilgili sorusu Ã¼zerine, bu sÃ¼recin sadece Almanya iÃ§in deÄŸil aynÄ± zamanda Avrupa iÃ§in Ã¶nemine dikkat Ã§ekerek, "TÃ¼m Avrupa Ã¼lkelerinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n Almanya'da olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz biz de." diye konuÅŸtu.

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iliÅŸkilerin geleceÄŸi ve TÃ¼rkiye'nin PKK ve FETÃ– konularÄ±nda beklentilerinin sorulmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, terÃ¶rle mÃ¼cadelede Almanya ile iÅŸ birliÄŸini Ã¶zellikle DEAÅž ve diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmek gerektiÄŸini anlattÄ±. TÃ¼rkiye'nin bu konuda Almanya'dan beklentileri olduÄŸunu dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da hem PKK hem de FETÃ– mevcudiyeti bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da PKK ile ilgili 4 bin 500 civarÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ dava bulunduÄŸunu ve bunlarÄ±n uzun zamandÄ±r devam ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin uyuÅŸturucu, insan ve silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± gibi faaliyetlerinin olduÄŸunu da ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n da bunun farkÄ±nda olduÄŸunu, bu nedenle de daha sÄ±kÄ± iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmalarÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var." dedi.