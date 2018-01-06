Suriye'de geÃ§en yÄ±l katliamlarda 4 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR),Â Suriye'de geÃ§en yÄ±l 129'u BeÅŸÅŸarÂ Esad rejimiÂ tarafÄ±ndan iÅŸlenen 374 katliamda, yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 4 binden fazla kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
SNHR, en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve katliam olarak nitelediÄŸi saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin 2017 raporunu yayÄ±mladÄ±.
Raporda, geÃ§en yÄ±l Esad rejimi, Rusya, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PYD/PKK ve DEAÅž ile kimliÄŸi bilinmeyen taraflarca iÅŸlenen en az 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedildi.
Rejimin geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± 129 katliamla ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± raporda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri 113, Rusya 83, DEAÅž 19, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK 4, kimliÄŸi bilinmeyen gruplarÄ±n ise 26 katliama imza attÄ±ÄŸÄ± ortaya kondu.
Buna gÃ¶re, rejimin katliamlarÄ±nda 420'si Ã§ocuk, 220'si kadÄ±n bin 174 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtilirken rejime hava desteÄŸi veren Rus gÃ¼Ã§lerinin katliamlarÄ±nda ise 356'Ä± Ã§ocuk, 207'si kadÄ±n 990 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun imza attÄ±ÄŸÄ± katliamlarda 479'u Ã§ocuk, 239'u kadÄ±n toplam bin 200 sivil can verirken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n katliamlarÄ±nda ise 71'i Ã§ocuk, 28'i kadÄ±n 210 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼t PYD/PKK'nÄ±n iÅŸlediÄŸi katliamlarda 12'si Ã§ocuk, 7'si kadÄ±n 33 sivil hayatÄ±nÄ± yitirirken 93'Ã¼ Ã§ocuk, 51'i kadÄ±n 399 kiÅŸi ise kimliÄŸi bilinmeyen taraflarca yapÄ±lan katliamlarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Rapora gÃ¶re, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda taraflarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± en az 18 katliamda 72'si Ã§ocuk, 39'u kadÄ±n toplam 183 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GeÃ§en ay rejimin yaptÄ±ÄŸÄ± 9 katliamda 20'si Ã§ocuk, 4'Ã¼ kadÄ±n toplam 65 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen raporda, Rusyaâ€™nÄ±n sÃ¶z konusu sÃ¼re iÃ§erisindeki 4 katliamÄ±nda ise 16â€™Ä± Ã§ocuk, 14'Ã¼ kadÄ±n toplam 41 sivilin hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bilgisine yer verildi.
Rapora gÃ¶re, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± 4 katliamda da 35'i Ã§ocuk, 13'Ã¼ kadÄ±n toplam 65 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ã–te yandan geÃ§en ay, kimliÄŸi belirsiz taraflarca iÅŸlenen bir katliamda ise 8'i kadÄ±n 12 sivil Ã¶ldÃ¼.
Ã–te yandan raporda, Ä°ran destekli milislerin uluslararasÄ± terÃ¶r listesine alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulurken Rusya'dan, garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejimin, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratma Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mesi talep edildi.
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.
KKTC'de yarÄ±n Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erken genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilecek.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Pakistan'Ä±n halen ABD'nin GÃ¼ney Asya stratejisinin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu, Ä°slamabad'Ä±n Taliban ve Hakkani grubuna karÅŸÄ± kararlÄ± bir adÄ±m atmasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye yardÄ±mlarÄ± tekrar baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Afrika'nÄ±n turizm cenneti Zanzibar'da bir TÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Assalam VakfÄ±, AfrikalÄ± yetimlerin geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak genÃ§ler arÄ±yor.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Clinton VakfÄ±nÄ±n, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼redeki faaliyetlerini soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi DoÄŸu Hamaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸinin Ä°dlibâ€™in kuzeyine gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirdi
Cezayir yÃ¶netimi, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulundu.
YÃ¼zlerce AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man, Filistinli Temimi'ye destek vermek amacÄ±yla ABD'nin ve New York'un en Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Grand Central Terminali'nde eylem yaptÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ran'daki protestolara desteÄŸini bir kez daha gÃ¶sterdi, Rusya ise ABD'yi konseyi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve "sahte bahanelerle" Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.