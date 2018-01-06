GÃ¼ncelleme: 17:38, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Suriye'de geÃ§en yÄ±l katliamlarda 4 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR),Â Suriye'de geÃ§en yÄ±l 129'u BeÅŸÅŸarÂ Esad rejimiÂ tarafÄ±ndan iÅŸlenen 374 katliamda, yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 4 binden fazla kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

SNHR, en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve katliam olarak nitelediÄŸi saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin 2017 raporunu yayÄ±mladÄ±.

Raporda, geÃ§en yÄ±l Esad rejimi, Rusya, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PYD/PKK ve DEAÅž ile kimliÄŸi bilinmeyen taraflarca iÅŸlenen en az 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedildi.

Rejimin geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± 129 katliamla ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± raporda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri 113, Rusya 83, DEAÅž 19, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK 4, kimliÄŸi bilinmeyen gruplarÄ±n ise 26 katliama imza attÄ±ÄŸÄ± ortaya kondu.

Buna gÃ¶re, rejimin katliamlarÄ±nda 420'si Ã§ocuk, 220'si kadÄ±n bin 174 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtilirken rejime hava desteÄŸi veren Rus gÃ¼Ã§lerinin katliamlarÄ±nda ise 356'Ä± Ã§ocuk, 207'si kadÄ±n 990 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun imza attÄ±ÄŸÄ± katliamlarda 479'u Ã§ocuk, 239'u kadÄ±n toplam bin 200 sivil can verirken terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n katliamlarÄ±nda ise 71'i Ã§ocuk, 28'i kadÄ±n 210 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼t PYD/PKK'nÄ±n iÅŸlediÄŸi katliamlarda 12'si Ã§ocuk, 7'si kadÄ±n 33 sivil hayatÄ±nÄ± yitirirken 93'Ã¼ Ã§ocuk, 51'i kadÄ±n 399 kiÅŸi ise kimliÄŸi bilinmeyen taraflarca yapÄ±lan katliamlarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GEÃ‡EN AY 18 KATLÄ°AMDA 183 SÄ°VÄ°L Ã–LDÃœ

Rapora gÃ¶re, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda taraflarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± en az 18 katliamda 72'si Ã§ocuk, 39'u kadÄ±n toplam 183 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GeÃ§en ay rejimin yaptÄ±ÄŸÄ± 9 katliamda 20'si Ã§ocuk, 4'Ã¼ kadÄ±n toplam 65 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen raporda, Rusyaâ€™nÄ±n sÃ¶z konusu sÃ¼re iÃ§erisindeki 4 katliamÄ±nda ise 16â€™Ä± Ã§ocuk, 14'Ã¼ kadÄ±n toplam 41 sivilin hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bilgisine yer verildi.

Rapora gÃ¶re, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± 4 katliamda da 35'i Ã§ocuk, 13'Ã¼ kadÄ±n toplam 65 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ã–te yandan geÃ§en ay, kimliÄŸi belirsiz taraflarca iÅŸlenen bir katliamda ise 8'i kadÄ±n 12 sivil Ã¶ldÃ¼.

Ã–te yandan raporda, Ä°ran destekli milislerin uluslararasÄ± terÃ¶r listesine alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulurken Rusya'dan, garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejimin, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratma Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mesi talep edildi.