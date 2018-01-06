GÃ¼ncelleme: 17:57, 06 Ocak 2018 Cumartesi

DiyarbakÄ±r'da binada patlama





DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti, patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti,Â patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkez YeniÅŸehir ilÃ§esi Kooperatifler Mahallesi Sanat SokaÄŸÄ±'nda kafelerin bulunduÄŸu 5 katlÄ± binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan binadakiler tahliye edildi, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri gÃ¶nderildi. Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± patlama nedeniyle binada hasar meydana geldi.

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