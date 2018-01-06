Brezilyaâ€™da polis grevleri nedeniyle afet durumu ilan edildi

Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyleÂ afet durumuÂ ilan etti.Â
Yerel basÄ±na konuÅŸan Faria, eyalette 180 gÃ¼nlÃ¼k afet durumu ilan edildiÄŸini belirterek, "Ä°statistik Ofisi ve Kamu GÃ¼venliÄŸi ve Sosyal Savunma SekreterliÄŸi tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen veriler ve polis faaliyetlerinin felce uÄŸramasÄ±ndan kaynaklanan ÅŸiddet dÃ¼zeyindeki artÄ±ÅŸ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±." dedi.
Afet durumuna iliÅŸkin yayÄ±nlanan kararnameye gÃ¶re, durum devam ettiÄŸi sÃ¼rece kamu idaresinin doÄŸrudan veya dolaylÄ± tÃ¼m mallarÄ±, hizmetleri ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, kamu gÃ¼venlik sisteminin gerekli hizmetlerini sunmak iÃ§in kullanÄ±ma hazÄ±r bulunacak.
Eyaletteki polis ve itfaiyecilerin 19 AralÄ±kâ€™ta baÅŸlayan grevi sonrasÄ±nda bÃ¶lgedeki suÃ§ oranlarÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Federal hÃ¼kÃ¼met, kamu gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in eyalete 2 bin 800 asker gÃ¶ndermiÅŸti.
Â
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.
KKTC'de yarÄ±n Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceÄŸi erken genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilecek.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, Pakistan'Ä±n halen ABD'nin GÃ¼ney Asya stratejisinin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu, Ä°slamabad'Ä±n Taliban ve Hakkani grubuna karÅŸÄ± kararlÄ± bir adÄ±m atmasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye yardÄ±mlarÄ± tekrar baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Afrika'nÄ±n turizm cenneti Zanzibar'da bir TÃ¼rk'Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi Assalam VakfÄ±, AfrikalÄ± yetimlerin geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak genÃ§ler arÄ±yor.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Clinton VakfÄ±nÄ±n, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼redeki faaliyetlerini soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±.
Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Medya Sorumlusu Tosun, sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi DoÄŸu Hamaâ€™dan yaklaÅŸÄ±k 80 bin kiÅŸinin Ä°dlibâ€™in kuzeyine gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirdi
Cezayir yÃ¶netimi, Paris Ä°nsan MÃ¼zesi'nde sergilenen Cezayirli direniÅŸÃ§ilerin kafataslarÄ± ve ulusal arÅŸivin iadesi iÃ§in FransÄ±z makamlarÄ±na resmi talepte bulundu.
YÃ¼zlerce AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man, Filistinli Temimi'ye destek vermek amacÄ±yla ABD'nin ve New York'un en Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Grand Central Terminali'nde eylem yaptÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°ran'daki protestolara desteÄŸini bir kez daha gÃ¶sterdi, Rusya ise ABD'yi konseyi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ve "sahte bahanelerle" Ä°ran'Ä±n iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±.