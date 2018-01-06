GÃ¼ncelleme: 18:35, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Brezilyaâ€™da polis grevleri nedeniyle afet durumu ilan edildi





Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyleÂ afet durumuÂ ilan etti.Â Yerel basÄ±na konuÅŸan Faria, eyalette 180 gÃ¼nlÃ¼k afet durumu ilan edildiÄŸini belirterek, "Ä°statistik Ofisi ve Kamu GÃ¼venliÄŸi ve Sosyal Savunma SekreterliÄŸi tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen veriler ve polis faaliyetlerinin felce uÄŸramasÄ±ndan kaynaklanan ÅŸiddet dÃ¼zeyindeki artÄ±ÅŸ gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±." dedi. Afet durumuna iliÅŸkin yayÄ±nlanan kararnameye gÃ¶re, durum devam ettiÄŸi sÃ¼rece kamu idaresinin doÄŸrudan veya dolaylÄ± tÃ¼m mallarÄ±, hizmetleri ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, kamu gÃ¼venlik sisteminin gerekli hizmetlerini sunmak iÃ§in kullanÄ±ma hazÄ±r bulunacak. Eyaletteki polis ve itfaiyecilerin 19 AralÄ±kâ€™ta baÅŸlayan grevi sonrasÄ±nda bÃ¶lgedeki suÃ§ oranlarÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Federal hÃ¼kÃ¼met, kamu gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in eyalete 2 bin 800 asker gÃ¶ndermiÅŸti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.