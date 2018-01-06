GÃ¼ncelleme: 19:34, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, Kilimli adasÄ±na gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Ã¼lkesininÂ komÅŸuÂ Ã¼lkelerleÂ barÄ±ÅŸ ve iÅŸ birliÄŸi iliÅŸkileriÂ arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "AynÄ± zamanda egemenlik haklarÄ±mÄ±zÄ±, uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerden, antlaÅŸmalardan ve uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±mÄ±zÄ± savunmakta kararlÄ±yÄ±z." dedi.

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esine 12 mil mesafedeki Kilimli (Kalimnos) adasÄ±nÄ± ziyaret eden Ã‡ipras, burada dÃ¼zenlenen dini tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.

Ã‡ipras, tÃ¶ren sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Kilimli'de bulunmaktan onur duyduÄŸunu ifade ederek "BugÃ¼n burada, Kalimnos'da, Avrupa BirliÄŸi'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunuyoruz. Avrupa BirliÄŸi'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, Evros'tan Kastellorizo'ya (Meis) kadar Yunanistan'Ä±n kalbinin Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak iÃ§in mesaj vermek istiyoruz. BaÅŸaracak olan onurlu, yapÄ±cÄ± ve emekÃ§i bir Yunanistan." ifadelerini kullandÄ±.

KonuÅŸmasÄ±nda, komÅŸu Ã¼lkelere de mesaj gÃ¶ndermek istediÄŸini ifade eden Ã‡ipras ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KomÅŸularÄ±mÄ±za da bir mesaj gÃ¶nderelim. BarÄ±ÅŸ, iÅŸ birliÄŸi ve dostluk mesajÄ± ancak aynÄ± zamanda da kararlÄ±lÄ±k mesajÄ±. Ä°ÅŸ birliÄŸi, barÄ±ÅŸ ve dostluk, Ã§Ã¼nkÃ¼ vatanÄ±mÄ±z evrensel deÄŸerleri diyakronik olarak savunuyor. Ancak, aynÄ± zamanda egemenlik haklarÄ±mÄ±zÄ±, uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerden, antlaÅŸmalardan ve uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±mÄ±zÄ± savunmakta kararlÄ±yÄ±z. BugÃ¼n burada gelecek konusundaki iyimserliÄŸimizi, aynÄ± zamanda da kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyoruz."

BaÅŸbakan Ã‡ipras'a Kilimli ziyaretinde, Yunanistan Savunma BakanÄ± Panos Kammenos, Denizcilik ve Adalar PolitikasÄ± BakanÄ± Panayotis Kurublis eÅŸlik etti.