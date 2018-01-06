GÃ¼ncelleme: 20:33, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Paris'in ortasÄ±nda Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirÃ§oÄŸu Ã¼lkelerindeki savaÅŸtan kaÃ§arak daha iyi bir yaÅŸam umuduyla Fransa'nÄ±n baÅŸkentiÂ Paris'e gelenÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, sokaklara kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda aÃ§lÄ±k, parasÄ±zlÄ±k ve dondurucu soÄŸukla mÃ¼cadele ediyor.

Fransa'nÄ±n kuzeyindeki Calais kentinde, 2016'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± Jungle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan kamp yetersizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in barÄ±nma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bÃ¼yÃ¼yor.

DÃ¼nyanÄ±n en tehlikeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen, insan haklarÄ± ihlalleriyle adÄ±nÄ± sÄ±kÃ§a duyuran ve yaklaÅŸÄ±k 7 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen Jungle'Ä±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±n sokakta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± gittikÃ§e artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zleniyor.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, yaz aylarÄ±nda, Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n kalacak yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mevcut 80 bin ev ve sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa 2 yÄ±l iÃ§inde 12 bin 500 tane daha ekleneceÄŸini aÃ§Ä±klasa da sadece 2016'da Fransa'ya gelenlerin sayÄ±sÄ± 85 bini buldu.

Paris'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Afganistan ile Pakistan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Afrika ve OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinden gelenler oluÅŸturuyor.

SIÄžINMA BAÅžVURUSU YAPMAK Ä°Ã‡Ä°N AYLARCA BEKLÄ°YORLAR

Ã‡adÄ±rlarÄ±nÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvuru merkezine Ã§ok yakÄ±n olmasÄ± nedeniyle baÅŸkentteki St. Martin ve Porte de la Chapelle bÃ¶lgesine kuran sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, burada sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan kahvaltÄ±yÄ± alabilmek iÃ§in sÄ±raya giriyor.

SÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapmak iÃ§in aylardÄ±r kendilerine gÃ¼n verilmesini bekleyenlerin, baÅŸvurularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir yere yerleÅŸtirileceklerinin garantisi ise bulunmuyor.

Kalacak yer temininde Ã§ocuklara, kadÄ±nlara ve ailelere Ã¶ncelik tanÄ±nÄ±rken, bekar erkekler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kalabildiÄŸi merkezlere en fazla 10 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kabul ediliyor.

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§adÄ±rlarda neredeyse istiflenmiÅŸ ÅŸekilde yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, kÄ±ÅŸÄ±n dondurucu soÄŸuÄŸunda hayatta kalabilmek iÃ§in Ã§adÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde ateÅŸ yakarak Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.