Paris'in ortasÄ±nda Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ±

BirÃ§oÄŸu Ã¼lkelerindeki savaÅŸtan kaÃ§arak daha iyi bir yaÅŸam umuduyla Fransa'nÄ±n baÅŸkentiÂ Paris'e gelenÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, sokaklara kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda aÃ§lÄ±k, parasÄ±zlÄ±k ve dondurucu soÄŸukla mÃ¼cadele ediyor.
Fransa'nÄ±n kuzeyindeki Calais kentinde, 2016'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± Jungle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan kamp yetersizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in barÄ±nma sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bÃ¼yÃ¼yor.
DÃ¼nyanÄ±n en tehlikeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen, insan haklarÄ± ihlalleriyle adÄ±nÄ± sÄ±kÃ§a duyuran ve yaklaÅŸÄ±k 7 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen Jungle'Ä±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±n sokakta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± gittikÃ§e artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zleniyor.
Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, yaz aylarÄ±nda, Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n kalacak yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mevcut 80 bin ev ve sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa 2 yÄ±l iÃ§inde 12 bin 500 tane daha ekleneceÄŸini aÃ§Ä±klasa da sadece 2016'da Fransa'ya gelenlerin sayÄ±sÄ± 85 bini buldu.
Paris'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu Afganistan ile Pakistan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Afrika ve OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinden gelenler oluÅŸturuyor.
Ã‡adÄ±rlarÄ±nÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvuru merkezine Ã§ok yakÄ±n olmasÄ± nedeniyle baÅŸkentteki St. Martin ve Porte de la Chapelle bÃ¶lgesine kuran sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, burada sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan kahvaltÄ±yÄ± alabilmek iÃ§in sÄ±raya giriyor.
SÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapmak iÃ§in aylardÄ±r kendilerine gÃ¼n verilmesini bekleyenlerin, baÅŸvurularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir yere yerleÅŸtirileceklerinin garantisi ise bulunmuyor.
Kalacak yer temininde Ã§ocuklara, kadÄ±nlara ve ailelere Ã¶ncelik tanÄ±nÄ±rken, bekar erkekler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kalabildiÄŸi merkezlere en fazla 10 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kabul ediliyor.
KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§adÄ±rlarda neredeyse istiflenmiÅŸ ÅŸekilde yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, kÄ±ÅŸÄ±n dondurucu soÄŸuÄŸunda hayatta kalabilmek iÃ§in Ã§adÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde ateÅŸ yakarak Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hayatÄ±m boyunca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en bÃ¼yÃ¼k iki deÄŸer, akli denge ile zeki olmamdÄ±r." ÅŸeklinde cevap verdi.
Almanya'da iktidardaki CDU ve CSU partilerince Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir'de meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ felaketinde 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Romanya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Romanya'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ± belirtildi
Macaristan'da mevsim normallerinin Ã¼stÃ¼nde seyreden sÄ±caklÄ±k, 17,4 dereceyle son 43 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±
"Kiliseye ait mallarÄ± Ä°srail'e aktarmakla" suÃ§lanan KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3. Theophilos, yÃ¼zlerce Filsitinli tarafÄ±ndan protesto edildi.
Fransa'da sokaklara kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda aÃ§lÄ±k ve dondurucu soÄŸuklarla mÃ¼cadele eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esine 12 mil mesafedeki Kilimli adasÄ±nÄ± ziyaret eden Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, komÅŸu Ã¼lkelere barÄ±ÅŸ mesajÄ± gÃ¶nderdi.
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.