GÃ¼ncelleme: 22:31, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Beytullahim'de 'Patrik Theophilos'a protesto





"Kiliseye ait mallarÄ± Ä°srail'e aktarmakla" suÃ§lanan KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3. Theophilos, yÃ¼zlerce Filsitinli tarafÄ±ndan protesto edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistinliler, DoÄŸu Kilisesi takvimine gÃ¶re Hazreti Ä°sa'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle DoÄŸuÅŸ Kilisesi'nde dÃ¼zenlenecek kutlamaya katÄ±lmak Ã¼zere bÃ¶lgeye gelen KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3. Theophilos'un konvoyuna tepki gÃ¶sterdi. Konvoya ayakkabÄ± ve yumurta atan kalabalÄ±k, Patrik 3.Theophilos'un kiliseye giriÅŸini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. "Kiliseye ait mallarÄ± Ä°srail'e aktarmakla" suÃ§lanan Patrik 3. Theophilos, Filistin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin korumasÄ± altÄ±nda kiliseye girebildi. Sabah saatlerinde Beytullahim'deki DoÄŸuÅŸ Kilisesi'nin meydanÄ±nda toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi, Patrik 3. Theophilos'un boykot ve tecrit edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Ortodoks Konsey Ãœyesi Uday Bacali de daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Eski Patrik Irenius, Eski KudÃ¼s'te aralarÄ±nda iki otel ile bir binanÄ±n da bulunduÄŸu taÅŸÄ±nmazlarÄ± Ä°srail'e aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Theophilos da KudÃ¼s'te kiliseye ait birÃ§ok taÅŸÄ±nmazÄ± Ä°srail'e aktardÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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