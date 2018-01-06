Romanya, Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacak

Romanya'nÄ±nÂ Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiniÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ± bildirildi.
Romanya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada Ã§ekimser oy kullanan Romanya'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Ä°ohannis'i telefonla arayarak Romanya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nma konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede BM Genel Kurulu'nda Ã§ekimser oy kullanan Romanya'nÄ±n Ã§ekimser tavrÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini dile getirerek, Ä°srail ve Filistin'in bu sorunu barÄ±ÅŸ iÃ§inde Ã§Ã¶zmeleri gerektiÄŸini ifade etti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin kararÄ±nÄ± geri Ã§ekmesini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n 128 oyla kabul edildiÄŸini hatÄ±rlatan Ä°ohannis, "Karar, BM Ã¼yesi Ã¼lkelere, KudÃ¼s'teki diplomatik misyonlar kurmaktan kaÃ§Ä±nmak ve OrtadoÄŸu'da kalÄ±cÄ±, kapsamlÄ± ve adil bir barÄ±ÅŸ iÃ§in uluslararasÄ± Ã§abalarÄ± artÄ±rmak gerektiÄŸini gÃ¶sterdi." dedi.
Iohannisâ€™in aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra yerel basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan BÃ¼kreÅŸ'teki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fuad Kokaly de Iohannisâ€™in kararÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, "Romanya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n meÅŸru bir seÃ§enek olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararasÄ± hukuk ilkelerine saygÄ± gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hayatÄ±m boyunca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en bÃ¼yÃ¼k iki deÄŸer, akli denge ile zeki olmamdÄ±r." ÅŸeklinde cevap verdi.
Almanya'da iktidardaki CDU ve CSU partilerince Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir'de meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ felaketinde 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Romanya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Romanya'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ± belirtildi
Macaristan'da mevsim normallerinin Ã¼stÃ¼nde seyreden sÄ±caklÄ±k, 17,4 dereceyle son 43 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±
"Kiliseye ait mallarÄ± Ä°srail'e aktarmakla" suÃ§lanan KudÃ¼s Rum Ortodoks PatriÄŸi 3. Theophilos, yÃ¼zlerce Filsitinli tarafÄ±ndan protesto edildi.
Fransa'da sokaklara kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda aÃ§lÄ±k ve dondurucu soÄŸuklarla mÃ¼cadele eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esine 12 mil mesafedeki Kilimli adasÄ±nÄ± ziyaret eden Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, komÅŸu Ã¼lkelere barÄ±ÅŸ mesajÄ± gÃ¶nderdi.
Brezilyaâ€™nÄ±n Rio Grande do Norte Eyalet Valisi Robinson Faria, polis grevi ve artan ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle afet durumu ilan etti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±lan 374 katliamda bin 431'i Ã§ocuk, 752'si kadÄ±n toplam 4 bin 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ile MÄ±sÄ±rlÄ± mevkidaÅŸÄ± Åžukri, Amman'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KudÃ¼s'Ã¼n mevcut statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini yineledi.
Ä°ran Meclisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ãœyesi Mahmut SadÄ±ki, Ã¼lkedeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 90 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±'nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Trump yÃ¶netiminin ABD'nin 2015'te Ä°ran ile varÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± olarak kalabilmesini saÄŸlayacak yasal dÃ¼zenleme konusunda milletvekilleriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti, 2014 yÄ±lÄ±nda Hint Okyanusu Ã¼zerinde kaybolan Malezya HavayollarÄ±na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in yeni arama giriÅŸimine onay verdi.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail Parlamentosunda (Knesset) yapÄ±lan ilk oylamada kabul edilmesi, Filistinliler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶fkeyle karÅŸÄ±landÄ±.