GÃ¼ncelleme: 23:30, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Romanya, Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Romanya'nÄ±nÂ Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiniÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ± bildirildi.

Romanya CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada Ã§ekimser oy kullanan Romanya'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Ä°ohannis'i telefonla arayarak Romanya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nma konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede BM Genel Kurulu'nda Ã§ekimser oy kullanan Romanya'nÄ±n Ã§ekimser tavrÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini dile getirerek, Ä°srail ve Filistin'in bu sorunu barÄ±ÅŸ iÃ§inde Ã§Ã¶zmeleri gerektiÄŸini ifade etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼ndemli toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin kararÄ±nÄ± geri Ã§ekmesini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n 128 oyla kabul edildiÄŸini hatÄ±rlatan Ä°ohannis, "Karar, BM Ã¼yesi Ã¼lkelere, KudÃ¼s'teki diplomatik misyonlar kurmaktan kaÃ§Ä±nmak ve OrtadoÄŸu'da kalÄ±cÄ±, kapsamlÄ± ve adil bir barÄ±ÅŸ iÃ§in uluslararasÄ± Ã§abalarÄ± artÄ±rmak gerektiÄŸini gÃ¶sterdi." dedi.

Iohannisâ€™in aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra yerel basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan BÃ¼kreÅŸ'teki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fuad Kokaly de Iohannisâ€™in kararÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, "Romanya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n meÅŸru bir seÃ§enek olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararasÄ± hukuk ilkelerine saygÄ± gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu.