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07:15, 07 Ocak 2018 Pazar
Asya
GÃ¼ncelleme: 01:15, 07 Ocak 2018 Pazar

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Cammu KeÅŸmir'de Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼: 11 Ã¶lÃ¼
Cammu KeÅŸmir'de Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼: 11 Ã¶lÃ¼

Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir'de meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ felaketinde 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunanÂ Cammu KeÅŸmirÂ bÃ¶lgesinde meydana gelenÂ Ã§Ä±ÄŸÂ felaketlerinde 11 kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Hindustan Times'Ä±n haberine gÃ¶re, Kralpora karakolundan Waseem Ahmad, Kupwara bÃ¶lgesinde dÃ¼n meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ felaketlerinde kurtarma ekiplerinin 11 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kupwara bÃ¶lgesinde yer alan Sadhna Tepesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen iki ayrÄ± Ã§Ä±ÄŸda 13 kiÅŸinin kar altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ahmad, Ã¶lenler arasÄ±nda 2 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun ve aracÄ± Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan Hindistan SÄ±nÄ±r YollarÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden (BRO) bir mÃ¼hendisin de olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Ahmad, kar altÄ±nda kalan biri 7 yaÅŸÄ±nda 2 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡Ä±ÄŸ altÄ±nda kalanlar arasÄ±nda bir yolcu aracÄ±ndaki 7 kiÅŸinin de bulunduÄŸu bildirildi.

Ã‡ok sayÄ±da polis, asker ve sivil kurtarma gÃ¶revlisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona erdiÄŸiÂ kaydedildi.



Ä°lgili Konular hindistan cammu keÅŸmir
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