Almanya'da 'antisemitistlerin' sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in tasarÄ±

Almanya'da iktidarda bulunanÂ Hristiyan Demokrat Birlik PartisiÂ (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeÅŸ parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Ã¼lkedeÂ Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± (Antisemitizm) yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±nÂ sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini Ã¶ngÃ¶ren bir karar tasarÄ±sÄ±Â hazÄ±rladÄ±.
Haberi veren "Die Welt" gazetesi, Almanya'da Nasyonal Sosyalizm KurbanlarÄ±nÄ± Anma GÃ¼nÃ¼ olan 27 Ocak Ã¶ncesinde bu partiler tarafÄ±ndan Federal Meclis'e (Bundestag) sunulmasÄ± planlanan tasarÄ± metninde, "Yahudilerin yaÅŸam biÃ§imlerinin mutlak kabulÃ¼nÃ¼n" topluma entegrasyonun temel Ã¶lÃ§Ã¼tlerinden biri olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Habere gÃ¶re, "Almanya'daki Yahudi yaÅŸam biÃ§imini ya da Ä°srail devletinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±mayanlar" Almanya'da yaÅŸama hakkÄ±na sahip olamayacak.
Karar tasarÄ±sÄ± metninde, federal hÃ¼kÃ¼metin, Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan yabancÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilebilmeleri iÃ§in eyalet hÃ¼kÃ¼metlerinden Ä°kamet YasasÄ±'nÄ±n verdiÄŸi yetkilere dayanarak sÃ¶z konusu yabancÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmelerini istemesi talep ediliyor.
Almanya'da yaÅŸayan belirli bir kesime yÃ¶nelik nefret sÃ¶ylemlerinin ve barÄ±ÅŸÃ§Ä± yaÅŸamÄ± tehlikeye sokanlarÄ±n gelecekte daha ciddiye alÄ±nmasÄ± ve bu kiÅŸilerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri istenen tasarÄ± metninde, Orta DoÄŸu'dan gelen ve insani nedenlerden dolayÄ± Almanya'ya kabul edilen insanlarla birlikte Ã¼lkedeki Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni bir boyut kazandÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Almanya'daki Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde bu Ã¼lkeye ve Yahudilere hakaret edilmesinin utanÃ§ verici olduÄŸu bildirilen metinde, aralarÄ±nda Roger Waters, Brian Eno ve Sinead O'Connor gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ sanatÃ§Ä±larÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°srail mallarÄ±na yÃ¶nelik boykot giriÅŸiminin de kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
CDU/CSU Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Stephan Harbarth, gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Almanya dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemin alÄ±nmasÄ± ve "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme hakkÄ± dahil tÃ¼m imkanlardan kararlÄ± bir ÅŸekilde faydalanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini" belirterek, "Arap asÄ±llÄ± ve Afrika Ã¼lkelerinden gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± kararlÄ± bir ÅŸekilde davranmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hayatÄ±m boyunca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en bÃ¼yÃ¼k iki deÄŸer, akli denge ile zeki olmamdÄ±r." ÅŸeklinde cevap verdi.
Almanya'da iktidardaki CDU ve CSU partilerince Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
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