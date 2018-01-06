GÃ¼ncelleme: 22:55, 06 Ocak 2018 Cumartesi

Macaristan'da son 43 yÄ±lÄ±n sÄ±caklÄ±k rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±





Macaristan'da mevsim normallerinin Ã¼stÃ¼nde seyreden sÄ±caklÄ±k, 17,4 dereceyle son 43 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±Â Macaristan'da sÄ±caklÄ±kÂ rekorÂ seviyede yÃ¼kselerek 17,4 dereceye Ã§Ä±ktÄ±. Macaristan Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Macaristan'Ä±n birÃ§ok noktasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son 43 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸarak 17,4 dereceye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi. BugÃ¼ne kadar yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlerde en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k oranÄ±nÄ±n 1975 yÄ±lÄ±nda Sopron kentinde 16,7 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bugÃ¼n ise Ã¼lkenin Somogy bÃ¶lgesinde sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 17,4 derece olarak kaydedildiÄŸi bildirildi. Gece sÄ±caklÄ±k rekorunun da kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, 1988 yÄ±lÄ±nda Nagykanizsa kentinde 8,3 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼len en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼n gece Kaposvar kentinde 9,9 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi. GEÃ‡EN YIL 80 KÄ°ÅžÄ° DONARAK Ã–LMÃœÅžTÃœ Macaristan'da geÃ§en yÄ±l hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 8 Ocak gecesi PeÅŸte bÃ¶lgesinde eksi 28,1 dereceyi gÃ¶rerek 1985 yÄ±lÄ±nda Ã¶lÃ§Ã¼len eksi 26,5 derece soÄŸuk rekorunu geÃ§tiÄŸi bildirmiÅŸti. Macar Sosyal Forumu ise soÄŸuk hava dolayÄ±sÄ±yla Macaristan genelinde 80 kiÅŸinin donarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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