GÃ¼ncelleme: 02:20, 07 Ocak 2018 Pazar

Trump'tan 'akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla' ilgili eleÅŸtirilere cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kendisi hakkÄ±nda yeni piyasaya Ã§Ä±kan "AteÅŸ ve Ã–fke: Trump Beyaz SarayÄ±nÄ±n Ä°Ã§inden" adlÄ± kitaba iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Trump, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iddialara iliÅŸkin, "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hayatÄ±m boyunca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en bÃ¼yÃ¼k iki deÄŸer, akli dengem ile zeki olmamdÄ±r. Ã‡ok baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ adamÄ±yken televizyon dÃ¼nyasÄ±na girdim ve sonra da ilk denememde baÅŸkan oldum. Bence bunun iÃ§in sadece zeki deÄŸil, dahi nitelemesi yapÄ±labilir, oldukÃ§a dengeli bir dahi." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ã–te yandan Camp David'de CumhuriyetÃ§i liderlerle bir araya gelen Trump, kitabÄ±n yazarÄ± Michael Wolff ile Beyaz Saray'da hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini ve kitabÄ±n "uydurma" iddialarla dolu olduÄŸunu savundu.

Kitapta kendisiyle ilgili "akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± baÅŸkan olmaya elveriÅŸli deÄŸil" ÅŸeklindeki iddialara deÄŸinen Trump, ABD'nin en iyi okullarÄ±ndan birine gittiÄŸini, Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¶ÄŸrenci olduÄŸunu, milyar dolarlÄ±k iÅŸletmeler kurduÄŸunu, televizyon dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ve ilk denemesinde Ã¼lkeye baÅŸkan seÃ§ildiÄŸini dile getirdi.

Trump, yazarÄ±n kendisiyle 3 saat rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin de "AyrÄ±ca beni hiÃ§ de tanÄ±mayan bu adam, Beyaz Saray'da benimle 3 saat rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. BÃ¶yle bir ÅŸey olmadÄ±. Bu kendisinin hayal dÃ¼nyasÄ±nda var. Onunla hiÃ§bir zaman Oval Ofis'te buluÅŸmadÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

PSÄ°KÄ°YATR Ä°LE GÃ–RÃœÅžME Ä°DDÄ°ASI

ABD'de cuma gÃ¼nÃ¼ piyasaya Ã§Ä±kan ve dakikalar iÃ§inde tÃ¼kenen "AteÅŸ ve Ã–fke: Trump Beyaz SarayÄ±nÄ±n Ä°Ã§inden" adlÄ± kitap, tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸ, kitapta Trump'Ä±n kiÅŸisel Ã¶zellikleri ve baÅŸkan olmaya ehil olup olmamasÄ±yla ilgili iddialar dikkati Ã§ekmiÅŸti.

AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda bir grup CumhuriyetÃ§i vekilin, Yale Ãœniversitesinde hocalÄ±k yapan psikiyatr Bandy X. Lee ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek Trump'Ä±n akli dengesiyle ilgili fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu iddiasÄ± geÃ§en hafta baÅŸkent kulislerini sarsmÄ±ÅŸtÄ±.

KUZEY KORE LÄ°DERÄ° KÄ°M'LE GÃ–RÃœÅžMEYE YEÅžÄ°L IÅžIK

Bu arada Camp David'de CumhuriyetÃ§i liderlerle hafta sonu kampÄ±nda bir araya gelenÂ Donald Trump,Â Kuzey KoreÂ ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ± kapsamÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan diplomatik yakÄ±nlaÅŸmaya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

SÃ¶z konusu sÃ¼reci yakÄ±ndan takip ettiklerini ve bundan memnun olduklarÄ±nÄ± belirten Trump, "Bu bir baÅŸlangÄ±Ã§. EÄŸer bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden bir ÅŸeyler Ã§Ä±karsa tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in Ã§ok iyi olur." dedi.

Bir basÄ±n mensubunun,Â Kuzey Kore lideri KimÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme konusuna nasÄ±l baktÄ±ÄŸÄ± sorusuna Trump, "Ben her zaman konuÅŸmaya inanÄ±yorum. Bunu yapardÄ±m, sorun yok." cevabÄ±nÄ± verdi.

Â