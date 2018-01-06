Trump'tan 'akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla' ilgili eleÅŸtirilere cevap

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kendisi hakkÄ±nda yeni piyasaya Ã§Ä±kan "AteÅŸ ve Ã–fke: Trump Beyaz SarayÄ±nÄ±n Ä°Ã§inden" adlÄ± kitaba iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Trump, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iddialara iliÅŸkin, "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hayatÄ±m boyunca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en bÃ¼yÃ¼k iki deÄŸer, akli dengem ile zeki olmamdÄ±r. Ã‡ok baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ adamÄ±yken televizyon dÃ¼nyasÄ±na girdim ve sonra da ilk denememde baÅŸkan oldum. Bence bunun iÃ§in sadece zeki deÄŸil, dahi nitelemesi yapÄ±labilir, oldukÃ§a dengeli bir dahi." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ã–te yandan Camp David'de CumhuriyetÃ§i liderlerle bir araya gelen Trump, kitabÄ±n yazarÄ± Michael Wolff ile Beyaz Saray'da hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini ve kitabÄ±n "uydurma" iddialarla dolu olduÄŸunu savundu.
Kitapta kendisiyle ilgili "akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± baÅŸkan olmaya elveriÅŸli deÄŸil" ÅŸeklindeki iddialara deÄŸinen Trump, ABD'nin en iyi okullarÄ±ndan birine gittiÄŸini, Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¶ÄŸrenci olduÄŸunu, milyar dolarlÄ±k iÅŸletmeler kurduÄŸunu, televizyon dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ve ilk denemesinde Ã¼lkeye baÅŸkan seÃ§ildiÄŸini dile getirdi.
Trump, yazarÄ±n kendisiyle 3 saat rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin de "AyrÄ±ca beni hiÃ§ de tanÄ±mayan bu adam, Beyaz Saray'da benimle 3 saat rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. BÃ¶yle bir ÅŸey olmadÄ±. Bu kendisinin hayal dÃ¼nyasÄ±nda var. Onunla hiÃ§bir zaman Oval Ofis'te buluÅŸmadÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.
ABD'de cuma gÃ¼nÃ¼ piyasaya Ã§Ä±kan ve dakikalar iÃ§inde tÃ¼kenen "AteÅŸ ve Ã–fke: Trump Beyaz SarayÄ±nÄ±n Ä°Ã§inden" adlÄ± kitap, tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸ, kitapta Trump'Ä±n kiÅŸisel Ã¶zellikleri ve baÅŸkan olmaya ehil olup olmamasÄ±yla ilgili iddialar dikkati Ã§ekmiÅŸti.
AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda bir grup CumhuriyetÃ§i vekilin, Yale Ãœniversitesinde hocalÄ±k yapan psikiyatr Bandy X. Lee ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek Trump'Ä±n akli dengesiyle ilgili fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu iddiasÄ± geÃ§en hafta baÅŸkent kulislerini sarsmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu arada Camp David'de CumhuriyetÃ§i liderlerle hafta sonu kampÄ±nda bir araya gelenÂ Donald Trump,Â Kuzey KoreÂ ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ± kapsamÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan diplomatik yakÄ±nlaÅŸmaya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
SÃ¶z konusu sÃ¼reci yakÄ±ndan takip ettiklerini ve bundan memnun olduklarÄ±nÄ± belirten Trump, "Bu bir baÅŸlangÄ±Ã§. EÄŸer bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden bir ÅŸeyler Ã§Ä±karsa tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in Ã§ok iyi olur." dedi.
Bir basÄ±n mensubunun,Â Kuzey Kore lideri KimÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme konusuna nasÄ±l baktÄ±ÄŸÄ± sorusuna Trump, "Ben her zaman konuÅŸmaya inanÄ±yorum. Bunu yapardÄ±m, sorun yok." cevabÄ±nÄ± verdi.
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ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili eleÅŸtirilere "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hayatÄ±m boyunca taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en bÃ¼yÃ¼k iki deÄŸer, akli denge ile zeki olmamdÄ±r." ÅŸeklinde cevap verdi.
Almanya'da iktidardaki CDU ve CSU partilerince Yahudi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ± hazÄ±rlandÄ±
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