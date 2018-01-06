GÃ¼ncelleme: 02:50, 07 Ocak 2018 Pazar

Ä°HH'den Arakan iÃ§in kardeÅŸlik ve yardÄ±m programÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ManisaÂ Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± (Ä°HH) iÅŸ birliÄŸiyleÂ Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla ''kardeÅŸlik ve yardÄ±m programÄ±'' dÃ¼zenledi.

Kenteki bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda dÃ¼zenlenen program, Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda yaÅŸanan dramlarÄ±n anlatan video gÃ¶sterimiyle baÅŸladÄ±.

Video gÃ¶steriminden sonra Ä°zmir Ä°HH KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Elif SaÄŸÄ±roÄŸlu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gittiÄŸi Arakan ile ilgili izlenimlerini sinevizyon eÅŸliÄŸinde anlattÄ±.

Ä°HH'nin bir gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k hareketi olduÄŸunu ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler sayesinde bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n 120'den fazla Ã¼lkesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SaÄŸÄ±roÄŸlu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde BangladeÅŸ'teki ArakanlÄ± mÃ¼ltecilerin kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma kamplarÄ±na yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini ve buradaki insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± hikayelerini dinlediÄŸini sÃ¶yledi.

Myanmar'da MÃ¼slÃ¼manlara zulÃ¼m edilmesinin bir budist bir rahibin fetvasÄ± ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden SaÄŸÄ±roÄŸlu, "Budistler MÃ¼slÃ¼man avÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, bazen mÄ±zraklarÄ±yla, bazen satÄ±rlarÄ±yla bazen de ateÅŸte yakarak MÃ¼slÃ¼man avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bu cani, gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ Rakineler, RohingyalarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar." diye konuÅŸtu.

Manisa Ä°HH KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± KÃ¼bra Ay Ã‡akaloÄŸlu, Ä°HH Manisa Åžubesi ve kadÄ±n kollarÄ± olarak bayraÄŸÄ± yeni devraldÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "ToplantÄ±mÄ±zÄ±n asÄ±l hedefi Arakan'da yapÄ±lan zulme hepimiz ÅŸahit oluyoruz her gÃ¼n televizyonlarda, sosyal medyada. Burada bir farkÄ±ndalÄ±k uyandÄ±rmak ve bu insanlara yardÄ±mcÄ± olabilmek. Toplanan bu gelirde cÃ¼zi bir meblaÄŸ da elde edilse hedefimiz Arakan'a baÄŸÄ±ÅŸlamak." dedi.

Programda dÃ¼zenlenen kermesten elde edilecek gelir, Arakan'dan Manisa'ya yerleÅŸen yardÄ±ma ihtiyacÄ± bir aileye iÃ§in kullanÄ±lacak.