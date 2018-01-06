Ä°HH'den Arakan iÃ§in kardeÅŸlik ve yardÄ±m programÄ±

ManisaÂ Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± (Ä°HH) iÅŸ birliÄŸiyleÂ Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla ''kardeÅŸlik ve yardÄ±m programÄ±'' dÃ¼zenledi.
Kenteki bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda dÃ¼zenlenen program, Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda yaÅŸanan dramlarÄ±n anlatan video gÃ¶sterimiyle baÅŸladÄ±.
Video gÃ¶steriminden sonra Ä°zmir Ä°HH KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Elif SaÄŸÄ±roÄŸlu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gittiÄŸi Arakan ile ilgili izlenimlerini sinevizyon eÅŸliÄŸinde anlattÄ±.
Ä°HH'nin bir gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k hareketi olduÄŸunu ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler sayesinde bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n 120'den fazla Ã¼lkesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SaÄŸÄ±roÄŸlu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde BangladeÅŸ'teki ArakanlÄ± mÃ¼ltecilerin kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nma kamplarÄ±na yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini ve buradaki insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± hikayelerini dinlediÄŸini sÃ¶yledi.
Myanmar'da MÃ¼slÃ¼manlara zulÃ¼m edilmesinin bir budist bir rahibin fetvasÄ± ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden SaÄŸÄ±roÄŸlu, "Budistler MÃ¼slÃ¼man avÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, bazen mÄ±zraklarÄ±yla, bazen satÄ±rlarÄ±yla bazen de ateÅŸte yakarak MÃ¼slÃ¼man avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bu cani, gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ Rakineler, RohingyalarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorlar." diye konuÅŸtu.
Manisa Ä°HH KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± KÃ¼bra Ay Ã‡akaloÄŸlu, Ä°HH Manisa Åžubesi ve kadÄ±n kollarÄ± olarak bayraÄŸÄ± yeni devraldÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "ToplantÄ±mÄ±zÄ±n asÄ±l hedefi Arakan'da yapÄ±lan zulme hepimiz ÅŸahit oluyoruz her gÃ¼n televizyonlarda, sosyal medyada. Burada bir farkÄ±ndalÄ±k uyandÄ±rmak ve bu insanlara yardÄ±mcÄ± olabilmek. Toplanan bu gelirde cÃ¼zi bir meblaÄŸ da elde edilse hedefimiz Arakan'a baÄŸÄ±ÅŸlamak." dedi.
Programda dÃ¼zenlenen kermesten elde edilecek gelir, Arakan'dan Manisa'ya yerleÅŸen yardÄ±ma ihtiyacÄ± bir aileye iÃ§in kullanÄ±lacak.
Manisa Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± iÅŸ birliÄŸiyle Arakan'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla ''kardeÅŸlik ve yardÄ±m programÄ±'' dÃ¼zenledi
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde kafelerin bulunduÄŸu binanÄ±n 3. katÄ±ndaki boÅŸ dairede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak etti, patlamada Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Almanya'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± son adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz . AynÄ± ÅŸekilde Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranan kiÅŸiler listesine alÄ±nmasÄ± da bunun bir adÄ±mÄ±." dedi.
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftada 89 uyuÅŸmazlÄ±kta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, koku hissedilen uÃ§aÄŸÄ±n Kocaeli'ne acil iniÅŸ yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Ankara'ya gitti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kim yapÄ±yor, FETÃ–'cÃ¼lerle kol kola girmiÅŸ yargÄ±Ã§lar, savcÄ±lar." dedi.
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ile AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgar Ortodokslar iÃ§in tarihi Ã¶nem taÅŸÄ±yan Demir Kilise'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yarÄ±n yapacak
Elektronik Vize BaÅŸvuru Sistemi'nin uygulanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar baÅŸvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancÄ±dan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in firari yeÄŸeni Tavus Bin Keysan GÃ¼len'in, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde helikopter destekli asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n Fransa'da ikamet eden Ã¼yelerini kabul etti.
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (FETÃ–) ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen 36 kiÅŸiden 17â€™si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n Fatih Sultan Mehmet ile ilgili skandal sÃ¶zlerine yÃ¶nelik TÃ¼rk Tarih Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet'e karÅŸÄ± tevili mÃ¼mkÃ¼n olmayan, ecdadÄ± incitici, milletimizi rahatsÄ±z eden isnatsÄ±z beyanatlarÄ± kÄ±namaktadÄ±r." denildi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n dolaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k vaziyette olduÄŸunu belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi, zehir evlerimizin iÃ§ine girmiÅŸ durumda." dedi.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ± olan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla meÅŸaleli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.