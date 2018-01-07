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Güncelleme: 23:04, 07 Ocak 2018 Pazar

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Keşan'da "Bocuk Gecesi" geleneği
Keşan'da

Eski bir balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi"ne katılmaya gelenler köy ekonomisine de katkı sağlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde düzenlenen eski bir balkan geleneği "Bocuk Gecesi"ne katılmaya gelenler, köy ekonomisine de katkı veriyor.

Balkanlarda kutlanan kötü ruhları kovma, bolluk ve bereket isteme ritüeli Bojik ve Kuker etkinliklerini andıran Bocuk Gecesi'nde kötü huylu, beyaz çarşaf giymiş yaşlı kötü ruhun sırtına bindiği kişi ya da hayvanın bereketini aldığına inanılıyor.

Yılın en soğuk gününde, kabak pişirilerek festival havasında kutlanan gecede, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan gelen yüzlerce kişi yüzlerini boyadı, kabak tatlısı yedi ve birbirlerini korkuttu.

Etkinlik yapılmadığında o yılın bereketsiz geçeceğine inanılan etkinlik sayesinde hem köyün hem tanınırlığı arttı hem de köy ekonomisine destek verildi.

Köyde kafesi bulunan Süreyya Aydın, Bocuk'a özgü akıtma, kabak tatlısı ve içecekten oluşan menüyü 15 liradan satıyor. Aydın, Bocuk'un bu yıl çok kalabalık geçtiğini söyledi.

Köy sakini Merve Yağmur Büyükyatıkçı da köylerinin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü, bu yılda yüzlerce kişinin birbirini korkutmak için köye geldiğini kaydetti.

Abdullah Ardıç ise geçmişte evlerde kutlanan Bocuk'un şimdi bir panayır gibi kutlandığını bunun da köye katkısının büyük olduğunu anlattı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Bocuk'un bir Türk kültür ögesi olduğunu, cadılar bayramı, Halloween benzetmelerine karşı çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Türk kültürünün önemli somut olmayan kültür miraslarından birisi. Bocukla ilgili son 10-15 yılda özellikle Avrupa'da yapılan cadılar bayramıyla ilişki kurulmaya çalışılıyor. Çok üzülerek söylemem gerekirse, en azından kıyafet açısından bu algının yaratıldığını ve yönetildiğini üzülerek görmüş durumundayım. Bu Bocuk bizim Bocukumuz değil. Avrupa'daki cadılar bayramında olduğu gibi bir cadı teması haline dönüştürülmüş. Umarım öz kültürümüzün değerlerine daha uygun bir konseptte önümüzdeki yıllarda kutlanır."

Hacıoğlu, gelecek yıl Trakya Üniversitesi ile Edirne'de de aynı kutlamayı yapacaklarını sözlerine ekledi.



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