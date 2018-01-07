Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde düzenlenen eski bir balkan geleneği "Bocuk Gecesi"ne katılmaya gelenler, köy ekonomisine de katkı veriyor.
Balkanlarda kutlanan kötü ruhları kovma, bolluk ve bereket isteme ritüeli Bojik ve Kuker etkinliklerini andıran Bocuk Gecesi'nde kötü huylu, beyaz çarşaf giymiş yaşlı kötü ruhun sırtına bindiği kişi ya da hayvanın bereketini aldığına inanılıyor.
Yılın en soğuk gününde, kabak pişirilerek festival havasında kutlanan gecede, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan gelen yüzlerce kişi yüzlerini boyadı, kabak tatlısı yedi ve birbirlerini korkuttu.
Etkinlik yapılmadığında o yılın bereketsiz geçeceğine inanılan etkinlik sayesinde hem köyün hem tanınırlığı arttı hem de köy ekonomisine destek verildi.
Köyde kafesi bulunan Süreyya Aydın, Bocuk'a özgü akıtma, kabak tatlısı ve içecekten oluşan menüyü 15 liradan satıyor. Aydın, Bocuk'un bu yıl çok kalabalık geçtiğini söyledi.
Köy sakini Merve Yağmur Büyükyatıkçı da köylerinin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü, bu yılda yüzlerce kişinin birbirini korkutmak için köye geldiğini kaydetti.
Abdullah Ardıç ise geçmişte evlerde kutlanan Bocuk'un şimdi bir panayır gibi kutlandığını bunun da köye katkısının büyük olduğunu anlattı.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Bocuk'un bir Türk kültür ögesi olduğunu, cadılar bayramı, Halloween benzetmelerine karşı çıktığını belirterek, şunları söyledi:
"Türk kültürünün önemli somut olmayan kültür miraslarından birisi. Bocukla ilgili son 10-15 yılda özellikle Avrupa'da yapılan cadılar bayramıyla ilişki kurulmaya çalışılıyor. Çok üzülerek söylemem gerekirse, en azından kıyafet açısından bu algının yaratıldığını ve yönetildiğini üzülerek görmüş durumundayım. Bu Bocuk bizim Bocukumuz değil. Avrupa'daki cadılar bayramında olduğu gibi bir cadı teması haline dönüştürülmüş. Umarım öz kültürümüzün değerlerine daha uygun bir konseptte önümüzdeki yıllarda kutlanır."
Hacıoğlu, gelecek yıl Trakya Üniversitesi ile Edirne'de de aynı kutlamayı yapacaklarını sözlerine ekledi.
Ahşap yakma sanatı ustası Erbörü, huş ağacından ahşap plakalar üzerine 30 cüz Kur'an-ı Kerim yazdı
Eski bir balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi"ne katılmaya gelenler köy ekonomisine de katkı sağlıyor
Kudüslü ressam Sündüs Recebi'nin "Benim Şehirlerim" sergisi, 9 Ocak'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.
Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan "Hababam Sınıfı Müzesi"ne hayatını kaybeden Münir Özkul'un silikon heykeli konulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla, fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı.
İbrahim Ethem Gören sanat adamı, “Hocaların hocası” Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ile Kadıköy’deki atölyesinde sanat ve estetik güzellikler üzerine sohbet etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Piri Reis, 1513 tarihli dünya haritasında Güney Amerika Kıtası'nın en güney bölgelerini çizerek, Antarktika'ya en yakın toprakları göstermişti." dedi.
YTB'nin "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" çerçevesinde Türkiye'ye gelen 90 genç, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne'yi ziyaret etti
2018'in girişi ile birlikte Ocak ayının dergileri yayınlanmaya başladı
Nijerya'da "ankara" olarak bilinen geleneksel renkli kumaş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği’nin yakın zamanda başlattığı Politika Notları Serisi kapsamında yazılan metinlerin müzakere edildiği Gündem Konuşmaları etkinliğinin ilki gerçekleştirdi.
Kültür Sanat Editörümüz İbrahim Ethem Gören, Dünya Basın Mensupları Derneği'nin düzenlediği Başarıda Yılın 'En'leri Ödül Töreni'nde, yılın en iyi kültür sanat yazarı ödülüne layık görüldü
Diyanet İşleri Başkanlığınca, İmam Buhari'nin sahih hadis tanımını esas alarak tasnif ettiği "Buhari-i Şerif" eseri yeniden basıldı. Hasan Rıza Efendi'nin 105 yıl önce sekiz cilt halinde kaleme aldığı eserde, 7 bini aşkın hadis-i şerif bulunuyor.
Nisa-ül Aksa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler Kudüs ziyareti ile ödüllendirildi
Bosna Hersekli hattat Zana Tahiroviç, İİT Gençlik Başkenti olan İran'ın Şiraz şehrinde düzenlenen sanat festivalinden ödülle döndü
Paradigma Yayınları'nın kurucusu sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, bu sabah hayatını kaybetti