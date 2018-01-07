GÃ¼ncelleme: 21:07, 07 Ocak 2018 Pazar

Meteorolojiden sis uyarÄ±sÄ±





Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ile AdÄ±yaman iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteorolojiden 5 il iÃ§in sis ve pus uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bÃ¶lgede sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Gece sÄ±caklÄ±klarÄ±nda 1-3 derecelik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ±nda ise 1-3 derecelik artÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼len bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Sis ve pusa karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Â

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