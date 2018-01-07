GÃ¼ncelleme: 19:06, 07 Ocak 2018 Pazar

Ekvador'da yeni Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Ekvador'da, rÃ¼ÅŸvet suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan eski Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Jorge Glas'Ä±n gÃ¶revinden azledilmesinin ardÄ±ndan yerine Maria Alejandra Vicuna seÃ§ildi.

Milletvekilleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan oylamada Vicuna, Ã¼lkenin yeni Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu.

Telesur'un haberine gÃ¶re, 106 meclis Ã¼yesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada 70 kabul, 17 ret ve 19 Ã§ekimser oy kullanÄ±ldÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilen 40 yaÅŸÄ±ndaki psikolog Vicuna, daha Ã¶nce Kentsel GeliÅŸim ve Konut BakanÄ± ve geÃ§ici Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ulusal Mahkeme tarafÄ±ndan geÃ§en ay, Brezilya inÅŸaat firmasÄ± Odebrecht'in Ã¼lkede altyapÄ± ihalelerini kazanmak iÃ§in yetkililere milyonlarca dolarlÄ±k rÃ¼ÅŸvet verilmesini organize etmekten suÃ§lu bulunan Glas, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gÃ¶revinden azledilmiÅŸti.

Glas, cezaevine girmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen unvanÄ±nÄ± koruyordu. Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno'nun, yardÄ±mcÄ±sÄ± Glas'Ä± gÃ¶revden alma yetkisi bulunmazken, Ekvador kanunlarÄ±na gÃ¶re Glas'Ä±n gÃ¶revden azledilmesi iÃ§in istifa etmesi ya da Ulusal Meclisin dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n oyu veya gÃ¶revden ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã¼Ã§ ay geÃ§mesi gerekiyordu.

Hem eski Devlet BaÅŸkanÄ± Rafael Correa'nÄ±n hem de Moreno'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Glas'Ä±n, amcasÄ± ve diÄŸer 3 kiÅŸiyle Odebrecht'in ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yÄ±l baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± adli uzlaÅŸma kapsamÄ±nda, Ekvador'da yetkililere daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi 33,5 milyon dolarlÄ±k rÃ¼ÅŸvete aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi belirtilmiÅŸti. Mahkeme, geÃ§en ay sanÄ±klarÄ± altÄ±ÅŸar yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 33,5 milyon dolarÄ± geri Ã¶demeye mahkum etmiÅŸti.

MayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶reve gelen Sosyalist Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, davanÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Glas'Ä±n yetkilerini geÃ§ici olarak elinden almÄ±ÅŸtÄ±.

Glas, Latin Amerika Ã¼lkelerinde Odebrecht skandalÄ± kapsamÄ±nda hÃ¼kÃ¼m giyen en Ã¼st dÃ¼zey siyasilerden biri oldu.

Odebrecht ÅŸirketi yÃ¶neticileri, yÄ±l baÅŸÄ±nda ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± uzlaÅŸma anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda 10 Latin Amerika ve 2 Afrika Ã¼lkesinde yetkililere toplam 788 milyon dolar rÃ¼ÅŸvet Ã¶deyerek milyonluk sÃ¶zleÅŸmelere imza attÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamlarÄ±, kendi Ã¼lkelerinde Odebrecht ÅŸirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.