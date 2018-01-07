11:08, 07 Ocak 2018 Pazar

HDP'li Baydemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Ä°zmir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin programlarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Ä°zmir'de, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan bir dava kapsamÄ±nda ifade vermediÄŸi gerekÃ§esiyle dÃ¼n gece gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Baydemir'in adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek SEGBÄ°S yoluyla ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi. Baydemir, partisinin bir programÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n Ä°zmir'e gelirken kalacaÄŸÄ± Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi'ne gitmek istedi. Polisler tarafÄ±ndan durdurulan Baydemir'e, hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan bir dosya kapsamÄ±nda ifade vermediÄŸi gerekÃ§esiyle kendisi iÃ§in yakalama kararÄ± bulunduÄŸu iletildi. Polislerle birlikte SGK misafirhanesinde tutulan Osman Baydemir'in ÅžÄ±rnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu sabah adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek SEGBÄ°S yoluyla ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi. Baydemir'in 27 AralÄ±k 2015 tarihinde ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Cizre ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 'ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlari Kanunu'na muhalefet' suÃ§undan hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bu nedenle ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.

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