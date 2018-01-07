GÃ¼ncelleme: 12:36, 07 Ocak 2018 Pazar

Trump, Meksika duvarÄ± iÃ§in para istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda yer verdiÄŸi tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±r duvarÄ± projesine yÃ¶nelik yeni detaylar paylaÅŸÄ±ldÄ±. Trump yÃ¶netimi, ABD ve Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa edilmesi planlanan duvar iÃ§in sunulan Ã¶nergede Kongre'den yaklaÅŸÄ±k 510 kilometrelik bariyeri ve ekstra 655 kilometrelik bariyer ve Ã§iti kapsayacak 18 milyar dolarlÄ±k bir bÃ¼tÃ§e talebinde bulundu.

ABD ulusal gÃ¼venliÄŸi dahilindeki ABD GÃ¼mrÃ¼k ve SÄ±nÄ±r KorumasÄ±'nÄ±n (CBP) Kongre'ye sunduÄŸu Ã¶nerge CumhuriyetÃ§i ve Demokratlar arasÄ±nda Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi ve kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmamÄ±ÅŸ binlerce gÃ¶Ã§menin durumunun belirsizliÄŸi sebepleriyle tartÄ±ÅŸmaya yol aÃ§arken, 20 Ocak'a kadar gÃ¼ndemdeki iki meselede anlaÅŸmaya varÄ±lmamasÄ± durumunda hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼ÅŸme riski bulunuyor.

2016 ABD Genel SeÃ§imleri'nde Donald Trump'Ä±n kampanyasÄ±nda yer alan Meksika ve ABD sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸa etme projesi kapsamÄ±nda ÅŸu an sÄ±nÄ±rda elle yapÄ±lmÄ±ÅŸ 1.047 kilometrelik bir bariyer yer alÄ±rken, CBP duvar Ã§evresindeki gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak iÃ§in kameralar ve sensÃ¶rlere gÃ¼veniyor.

Trump yÃ¶netiminin Ã¶nergesi, Dreamers olarak da bilinen Ã‡ocukluk Ã‡aÄŸÄ± iÃ§in Erteleme Hareketi'nin (DACA) Kongre'ye sunduÄŸu ve Obama yÃ¶netiminde geÃ§ici olarak Ã¼lkede koruma saÄŸlanan 700 bin gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸun Ã¼lkede yasal olarak kalabilmeleri iÃ§in Kongre'ye sunduÄŸu Ã¶nergeyi tehlikeye soktu. Trump geÃ§en sene Ã¶nergenin geÃ§memesi gerektiÄŸin sÃ¶ylemiÅŸ ve Kongre'ye DACA korumasÄ± altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n durumu hakkÄ±nda anlaÅŸmaya varmalarÄ± iÃ§in Mart 2018'e kadar sÃ¼re vermiÅŸti.

Senato gÃ¶Ã§men alt komitesinde gÃ¶revli Demokrat Richard Durbin, yÃ¶netimin sÄ±nÄ±r kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Durbin yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, "Trump duvarÄ±nÄ± elde edebilmek iÃ§in hÃ¼kÃ¼metin dÃ¼ÅŸmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. SanÄ±rÄ±m ÅŸu an kendisi hedefi doÄŸrultusunda ilerliyor. En baÅŸÄ±ndan beri Senato DemokratlarÄ±'nÄ±n gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±n durumu iÃ§in sunulan Ã¶nergenin yasaya geÃ§mesi iÃ§in uygun sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtim. Trump yÃ¶netimi DACA'yÄ± dÃ¶rt ay Ã¶nce kapatarak bir krize yol aÃ§tÄ±" dedi.

Wall Street Journal'Ä±n haberine gÃ¶re Trump yÃ¶netimi tarafÄ±ndan sunulan Ã¶nerge kapsamÄ±nda, 2027'ye kadar sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n tamamen inÅŸa edileceÄŸi sÃ¶ylendi.