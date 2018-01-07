Yunanistanda yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezileri artÄ±k yasak

Yunanistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n kararÄ± ile artÄ±k okul gezileri sadece yurtiÃ§inde yapÄ±labilecek.
AzÄ±nlÄ±kÃ§aâ€™daki habere gÃ¶re EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken bu kararÄ±na gerekÃ§e olarak ise dar gelirli ailelerin yurtdÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik okul gezilerine katÄ±lamamalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Yeni karar doÄŸrultusunda Ã¶ÄŸrenciler sadece DiniÅŸleri Genel SekreterliÄŸi gÃ¶zetimi altÄ±ndaki programlar Ã§erÃ§evesinde yurtdÄ±ÅŸÄ±na gidebilecek.
BakanlÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan okul gezlerine bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin maddi sorunlar nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bir tÃ¼r ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Yeni karar doÄŸrultusunda Ã¶ÄŸrenciler yurtdÄ±ÅŸÄ±na sadece ÅŸu durumlarda okul gezisi yapabilecek:
- eÄŸitim amaÃ§lÄ± takaslarda
- okullarÄ±n birbiriyle kardeÅŸ okul edilmesi amacÄ±yla
- eÄŸitim programlarÄ± ve onaylÄ± Avrupa programlarÄ± Ã§erÃ§evesinde
- uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼ylerin programlarÄ± kapsamÄ±nda
- uluslararasÄ± toplantÄ±, konferans, panel, yarÄ±ÅŸma v.s. etkinliklere katÄ±lmak iÃ§in.
Â
Kaynak: AzÄ±nlÄ±kÃ§a
Maria Alejandra Vicuna, Ã¼lkenin yeni Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu
Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda belgesel Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail ordusunun 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile Gazzeâ€™den 3 bin 617 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Amerikan New York Times gazetesinde yayÄ±mlanan ve MÄ±sÄ±rlÄ± bir istihbaratÃ§Ä±ya ait olduÄŸu iddia edilen tapeler Ã¼lke yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±
Gazzeliler, dÃ¼nyaya tek baÄŸlantÄ± noktalarÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Rusya ve MÄ±sÄ±r paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ indirme birliklerinin, MÄ±sÄ±râ€™da â€˜DostluÄŸun KoruyucularÄ±â€™ adlÄ± bir ortak taktik askeri tatbikat daha dÃ¼zenleyeceÄŸi duyuruldu.
Yemen'de dÃ¼zenlenen Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± GHK partisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, GHK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SadÄ±k Emin Ebu Ras'Ä±n getirildiÄŸi belirtildi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 22 Martâ€™a uzattÄ±
Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ ve Monguno bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi silah bÄ±raktÄ±
BaÅŸkent Stockholm'deki bir metro hattÄ±nda meydana gelen patlamada 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Trump yÃ¶netimi, Meksika ve ABD arasÄ±na inÅŸa edilmesi planlanan sÄ±nÄ±r duvarÄ± iÃ§in Kongre'den 18 milyar dolar talep ediyor.
Kamerunlu Ã¼st dÃ¼zey 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±nda gÃ¶steri yapan 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸrulandÄ±.
Yunanistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan okul gezlerine bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin maddi sorunlar nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bir tÃ¼r ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezilerini yasakladÄ±
Hindistan'Ä±n Manipur eyaletinin baÅŸkenti Imphal'de 5.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu.