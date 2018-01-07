11:19, 07 Ocak 2018 Pazar

Yunanistanda yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezileri artÄ±k yasak





Yunanistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan okul gezlerine bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin maddi sorunlar nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bir tÃ¼r ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezilerini yasakladÄ±

Yunanistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n kararÄ± ile artÄ±k okul gezileri sadece yurtiÃ§inde yapÄ±labilecek. AzÄ±nlÄ±kÃ§aâ€™daki habere gÃ¶re EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken bu kararÄ±na gerekÃ§e olarak ise dar gelirli ailelerin yurtdÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik okul gezilerine katÄ±lamamalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Yeni karar doÄŸrultusunda Ã¶ÄŸrenciler sadece DiniÅŸleri Genel SekreterliÄŸi gÃ¶zetimi altÄ±ndaki programlar Ã§erÃ§evesinde yurtdÄ±ÅŸÄ±na gidebilecek. BakanlÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan okul gezlerine bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin maddi sorunlar nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bir tÃ¼r ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Yeni karar doÄŸrultusunda Ã¶ÄŸrenciler yurtdÄ±ÅŸÄ±na sadece ÅŸu durumlarda okul gezisi yapabilecek: - eÄŸitim amaÃ§lÄ± takaslarda - okullarÄ±n birbiriyle kardeÅŸ okul edilmesi amacÄ±yla - eÄŸitim programlarÄ± ve onaylÄ± Avrupa programlarÄ± Ã§erÃ§evesinde - uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼ylerin programlarÄ± kapsamÄ±nda - uluslararasÄ± toplantÄ±, konferans, panel, yarÄ±ÅŸma v.s. etkinliklere katÄ±lmak iÃ§in. Â Kaynak: AzÄ±nlÄ±kÃ§a

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