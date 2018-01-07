DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sosyolog-tarihÃ§i Ä°smail Ã–z, dÃ¼nyada 1950 yÄ±lÄ±ndan beri 475 askeri darbe giriÅŸiminin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini, bunlarÄ±n 236 tanesinin amacÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu, 239'unun ise baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ã–z, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nya tarihinde bilinen ilk darbenin milattan Ã¶nce 2350 yÄ±lÄ±nda Akad KralÄ± Sargon tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini, o tarihten bu yana dÃ¼nyada her zaman darbe giriÅŸiminde bulunulduÄŸunu, Ã¶zellikle kriz dÃ¶nemlerinde bu giriÅŸimlerin baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ã–z, TÃ¼rkiye'de darbelerin Ã¶zellikle 1950 yÄ±lÄ± sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, OsmanlÄ±'da da 12 padiÅŸahÄ±n tahttan indirildiÄŸini belirterek, TÃ¼rkiye'de darbelerin Ã¶zellikle askeri kanattan geldiÄŸini, OsmanlÄ±'da da aynÄ± durumun sÃ¶z konusu olduÄŸunu, III. Selim dÃ¶neminde ordudaki BatÄ±lÄ±laÅŸma hareketinin bunda etkisi bulunduÄŸunu kaydetti.
Askerin, o dÃ¶nemden sonra kendisini bÃ¼tÃ¼n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n mimarÄ± ve hamisi gibi addettiÄŸini ileri sÃ¼ren Ã–z, "Bu Ã¼lkeye bir deÄŸiÅŸim gelecekse bu ancak askerin eliyle gelir' mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nÃ¼velerinin oluÅŸmasÄ± buraya, III. Selim ile baÅŸlayan deÄŸiÅŸime dayanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.
DARBE FAY HATTIÂ
Ä°smail Ã–z, TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k bir deprem fay hattÄ± Ã¼zerinde olduÄŸunu iddia ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu anlamda biz sadece deprem fay hattÄ±nda bulunmuyoruz, aynÄ± zamanda tabiri caizse bir darbe fay hattÄ±nda da bulunuyoruz. Bu darbe fay hattÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, dÃ¼nyada 1950 yÄ±lÄ±ndan beri tam 475 askeri darbe giriÅŸimi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ. BunlarÄ±n 236 tanesi amacÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ, 239'u ise baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca biz "olsun" demiyoruz ama son 50 yÄ±lda Avrupa'da bir tane dahi darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olmamÄ±ÅŸ. Darbeler en Ã§ok Afrika, GÃ¼ney Amerika ve Orta DoÄŸu'da yaÅŸanmÄ±ÅŸ."
Sosyolog-tarihÃ§i Ã–z, gÃ¼Ã§sÃ¼z ve istikrarsÄ±z yÃ¶netimlere daha kolay darbe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gelen yÃ¶netimlerin de Ã§ok farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§oÄŸu darbecinin Avrupa Ã¼lkeleri ve ABD tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini savundu.
Ã–z, "BakÄ±yorsunuz bu Ã¼lkelere, darbecilerin iddialarÄ±nÄ± inceliyorsunuz ve gerÃ§ekten gÃ¶rÃ¼yorsunuz ki halklar birbirine kÄ±rdÄ±rÄ±lÄ±yor, aynÄ± Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ± birbirine Ã¶ldÃ¼rtÃ¼lÃ¼yor. Yani BatÄ±, tamamen kardeÅŸi kardeÅŸe kÄ±rdÄ±rÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
Darbelerin Ã¼lkeleri istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–z, gÃ¼Ã§sÃ¼z kalan Ã¼lkelerin BatÄ±'ya muhtaÃ§ hale getirildiÄŸini ve sÃ¶mÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Ä°smail Ã–z, TÃ¼rkiye'de 1950'den sonra 6 darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu ve bunlardan 3'Ã¼nÃ¼n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, TÃ¼rkiye'nin darbelere artÄ±k ciddi bir ÅŸekilde karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bedeller Ã¶deyerek bugÃ¼ne gelen TÃ¼rkiye'nin, son olarak 15 Temmuz'da darbeye "dur" dediÄŸini vurguladÄ±.
Hala aktif olan ve TÃ¼rkiye'yi de kapsayan dÃ¼nya darbe fay hattÄ±nÄ±n artÄ±k pasif bir hale gelmesi ve darbe giriÅŸimlerinin olmamasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ettiÄŸini belirten Ã–z, BatÄ± Ã¼lkelerinin de artÄ±k darbeciler Ã¼zerindeki etkisini kaybetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ã–z, "TÃ¼rkiye, son yÄ±llarda gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¶neticileri ve vatansever halkÄ± sayesinde darbe yaÅŸanan Ã¼lkelere umut olabilecek, mazlum milletlerin kaderinin deÄŸiÅŸmesini saÄŸlayabilecek Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¶rnek oldu. TÃ¼rkiye, 15 Temmuz'da darbeye 'dur' diyerek darbelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± veya yaÅŸanma ihtimali olan Ã¼lkelerdeki halklarÄ±n umudu oldu." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin aktif darbe fay hattÄ±nÄ± pasifleÅŸtirecek en bÃ¼yÃ¼k aday olduÄŸunu vurgulayan Ã–z, dÃ¼nyadaki birÃ§ok Ã¼lkenin darbenin bir kader olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'den gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
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Sosyolog-tarihÃ§i Ä°smail Ã–z, "DÃ¼nyada 1950 yÄ±lÄ±ndan beri tam 475 askeri darbe giriÅŸimi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ. BunlarÄ±n 236 tanesi amacÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ, 239'u ise baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ"
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