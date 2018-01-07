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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:17, 07 Ocak 2018 Pazar
OrtadoÄŸu
11:45, 07 Ocak 2018 Pazar

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Suudi Arabistan prenslerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
Suudi Arabistan prenslerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±nda gÃ¶steri yapan 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸrulandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan habere gÃ¶re, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud el-Muceb, bir akrabalarÄ±nÄ±n idam cezasÄ±nÄ±n affedilmesi ve emirlerin elektrik ve su borÃ§larÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan Ã¶denmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesinin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gÃ¶steri yapan 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

UyarÄ±lara raÄŸmen Kraliyet SarayÄ±ndan ayrÄ±lmayan emirler hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yargÄ±lanmak Ã¼zere Hair Cezaevine nakledildiklerini ifade eden Muceb, herkesin kanunlar Ã¶nÃ¼nde eÅŸit olduÄŸunu, emirlere uymayanlarÄ±n kim olursa olsun adalete hesap vereceÄŸini kaydetti.

Muceb, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan prenslerin kimliklerine dair bilgi vermedi.



Ä°lgili Konular Suudi Arabistan gÃ¶zaltÄ± prens
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