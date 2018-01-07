11:50, 07 Ocak 2018 Pazar

Kamerunlu 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±





Kamerunlu Ã¼st dÃ¼zey 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kamerun'un Nijerya sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Chris Anu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ambazonia Federal GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanÄ± Sisiku Tabe ve dokuz Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticinin Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da bir otelden kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. KaÃ§Ä±rÄ±lanlar arasÄ±nda Kamerun'un gÃ¼neyinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in mÃ¼cadele eden GÃ¼ney Kamerun Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Nfor Ngala Nfor da bulunuyor. Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n, Nijerya gizli servisi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken operasyona iliÅŸkin Nijerya makamlarÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Nijerya polisi tarafÄ±ndan Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kamerun hÃ¼kÃ¼meti, krizin ve gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgede sÄ±kÄ± Ã¶nlemler alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Kamerun'da Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgedeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplar, Ã¼lkenin 1961-1972 yÄ±llarÄ±nda federalizme geÃ§iÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adÄ±nÄ± verdikleri sembolik devleti kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve resmi dili de Ä°ngilizce ilan etmiÅŸlerdi.

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