DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:16, 07 Ocak 2018 Pazar
Afrika
11:50, 07 Ocak 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
Kamerunlu 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Kamerunlu 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Kamerunlu Ã¼st dÃ¼zey 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamerun'un Nijerya sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Chris Anu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ambazonia Federal GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanÄ± Sisiku Tabe ve dokuz Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticinin Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da bir otelden kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

KaÃ§Ä±rÄ±lanlar arasÄ±nda Kamerun'un gÃ¼neyinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in mÃ¼cadele eden GÃ¼ney Kamerun Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Nfor Ngala Nfor da bulunuyor.

Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n, Nijerya gizli servisi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken operasyona iliÅŸkin Nijerya makamlarÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Nijerya polisi tarafÄ±ndan Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Kamerun hÃ¼kÃ¼meti, krizin ve gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgede sÄ±kÄ± Ã¶nlemler alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Kamerun'da Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgedeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplar, Ã¼lkenin 1961-1972 yÄ±llarÄ±nda federalizme geÃ§iÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adÄ±nÄ± verdikleri sembolik devleti kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve resmi dili de Ä°ngilizce ilan etmiÅŸlerdi.



Ä°lgili Konular ambazonya kamerun nijerya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Ekvador'da yeni Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± seÃ§ildi
Ekvador'da yeni Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± seÃ§ildi

Maria Alejandra Vicuna, Ã¼lkenin yeni Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in belgesel Ã§ekildi
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in belgesel Ã§ekildi

Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda belgesel Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.
2017'de 3 bin 617 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
2017'de 3 bin 617 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°srail ordusunun 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile Gazzeâ€™den 3 bin 617 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
New York Times MÄ±sÄ±r yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±
New York Times MÄ±sÄ±r yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±

Amerikan New York Times gazetesinde yayÄ±mlanan ve MÄ±sÄ±rlÄ± bir istihbaratÃ§Ä±ya ait olduÄŸu iddia edilen tapeler Ã¼lke yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±
Gazze'de Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri
Gazze'de Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri

Gazzeliler, dÃ¼nyaya tek baÄŸlantÄ± noktalarÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
DoÄŸu Guta'da son 2 gÃ¼nde 18 sivil Ã¶ldÃ¼
DoÄŸu Guta'da son 2 gÃ¼nde 18 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Rusya ve MÄ±sÄ±r ortak askeri tatbikat dÃ¼zenleyecek
Rusya ve MÄ±sÄ±r ortak askeri tatbikat dÃ¼zenleyecek

Rusya ve MÄ±sÄ±r paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ indirme birliklerinin, MÄ±sÄ±râ€™da â€˜DostluÄŸun KoruyucularÄ±â€™ adlÄ± bir ortak taktik askeri tatbikat daha dÃ¼zenleyeceÄŸi duyuruldu.
Yemen'de Salih'in partisi GHK'nÄ±n baÅŸÄ±na Ebu Ras getirildi
Yemen'de Salih'in partisi GHK'nÄ±n baÅŸÄ±na Ebu Ras getirildi

Yemen'de dÃ¼zenlenen Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± GHK partisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, GHK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SadÄ±k Emin Ebu Ras'Ä±n getirildiÄŸi belirtildi.
Åžeyh Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi yeniden uzatÄ±ldÄ±
Åžeyh Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi yeniden uzatÄ±ldÄ±

Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 22 Martâ€™a uzattÄ±
Nijerya'da Boko Haram Ã¼yeleri teslim oldu
Nijerya'da Boko Haram Ã¼yeleri teslim oldu

Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ ve Monguno bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi silah bÄ±raktÄ±
Ä°sveÃ§'te metroda patlama
Ä°sveÃ§'te metroda patlama

BaÅŸkent Stockholm'deki bir metro hattÄ±nda meydana gelen patlamada 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Trump Meksika duvarÄ± iÃ§in para istedi
Trump, Meksika duvarÄ± iÃ§in para istedi

Trump yÃ¶netimi, Meksika ve ABD arasÄ±na inÅŸa edilmesi planlanan sÄ±nÄ±r duvarÄ± iÃ§in Kongre'den 18 milyar dolar talep ediyor.
Kamerunlu 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Kamerunlu 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Kamerunlu Ã¼st dÃ¼zey 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Suudi Arabistan prenslerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
Suudi Arabistan prenslerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±nda gÃ¶steri yapan 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸrulandÄ±.
Yunanistanda yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezileri artÄ±k yasak
Yunanistanda yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezileri artÄ±k yasak

Yunanistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan okul gezlerine bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin maddi sorunlar nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bir tÃ¼r ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezilerini yasakladÄ±
Hindistan'da 5 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu
Hindistan'da 5.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu

Hindistan'Ä±n Manipur eyaletinin baÅŸkenti Imphal'de 5.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu.

Haberler

Nijerya'da Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara operasyon
Nijerya'da Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara operasyon

Nijerya'nÄ±n 'Ankara'sÄ± zamana direniyor
Nijerya'nÄ±n 'Ankara'sÄ± zamana direniyor

Nijerya'da Boko Haram'Ä±n elindeki 700 rehine kurtarÄ±ldÄ±
Nijerya'da Boko Haram'Ä±n elindeki 700 rehine kurtarÄ±ldÄ±

Nijerya'da askeri birliÄŸe silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Nijerya'da askeri birliÄŸe silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Nijerya'da kiliseden Ã§Ä±kanlara silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Nijerya'da kiliseden Ã§Ä±kanlara silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Nijerya'da karaborsa benzin taksicilere ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Nijerya'da karaborsa benzin taksicilere ve halka daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde 52 bin yetim okula gidemiyor
Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde 52 bin yetim okula gidemiyor

Nijerya'da benzin krizi bÃ¼yÃ¼yor
Nijerya'da benzin krizi bÃ¼yÃ¼yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 