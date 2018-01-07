Kamerunlu 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kamerun'un Nijerya sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Chris Anu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ambazonia Federal GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanÄ± Sisiku Tabe ve dokuz Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticinin Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da bir otelden kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
KaÃ§Ä±rÄ±lanlar arasÄ±nda Kamerun'un gÃ¼neyinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in mÃ¼cadele eden GÃ¼ney Kamerun Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Nfor Ngala Nfor da bulunuyor.
Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n, Nijerya gizli servisi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken operasyona iliÅŸkin Nijerya makamlarÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Nijerya polisi tarafÄ±ndan Kamerunlu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarda 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Kamerun hÃ¼kÃ¼meti, krizin ve gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgede sÄ±kÄ± Ã¶nlemler alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Kamerun'da Ä°ngilizce konuÅŸulan bÃ¶lgedeki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± gruplar, Ã¼lkenin 1961-1972 yÄ±llarÄ±nda federalizme geÃ§iÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adÄ±nÄ± verdikleri sembolik devleti kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve resmi dili de Ä°ngilizce ilan etmiÅŸlerdi.
Maria Alejandra Vicuna, Ã¼lkenin yeni Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± oldu
Afyonkarahisar Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet ErtÃ¼rk geÃ§en ay BangladeÅŸâ€™teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yardÄ±mlar esnasÄ±nda belgesel Ã§ekildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail ordusunun 2017 yÄ±lÄ±nda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile Gazzeâ€™den 3 bin 617 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Amerikan New York Times gazetesinde yayÄ±mlanan ve MÄ±sÄ±rlÄ± bir istihbaratÃ§Ä±ya ait olduÄŸu iddia edilen tapeler Ã¼lke yÃ¶netimini zor durumda bÄ±raktÄ±
Gazzeliler, dÃ¼nyaya tek baÄŸlantÄ± noktalarÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Suriye'de Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Rusya ve MÄ±sÄ±r paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ indirme birliklerinin, MÄ±sÄ±râ€™da â€˜DostluÄŸun KoruyucularÄ±â€™ adlÄ± bir ortak taktik askeri tatbikat daha dÃ¼zenleyeceÄŸi duyuruldu.
Yemen'de dÃ¼zenlenen Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± GHK partisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, GHK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SadÄ±k Emin Ebu Ras'Ä±n getirildiÄŸi belirtildi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini 22 Martâ€™a uzattÄ±
Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ ve Monguno bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda bin 50 Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi silah bÄ±raktÄ±
BaÅŸkent Stockholm'deki bir metro hattÄ±nda meydana gelen patlamada 2 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Trump yÃ¶netimi, Meksika ve ABD arasÄ±na inÅŸa edilmesi planlanan sÄ±nÄ±r duvarÄ± iÃ§in Kongre'den 18 milyar dolar talep ediyor.
Kamerunlu Ã¼st dÃ¼zey 10 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Kraliyet SarayÄ±nda gÃ¶steri yapan 11 prensin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸrulandÄ±.
Yunanistan EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan okul gezlerine bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin maddi sorunlar nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde dar gelirli ailelerin Ã§ocuklarÄ±na bir tÃ¼r ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak yurtdÄ±ÅŸÄ± okul gezilerini yasakladÄ±
Hindistan'Ä±n Manipur eyaletinin baÅŸkenti Imphal'de 5.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu.