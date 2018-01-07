GÃ¼ncelleme: 13:15, 07 Ocak 2018 Pazar

Esnaftan bankalara "kara liste" tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, devletin esnafa kredi vermek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bankalarÄ±n "kara liste" uygulamasÄ±yla esnafÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

PalandÃ¶ken, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, esnaf ve sanatkarlarÄ±n uygun koÅŸullarda kredi desteÄŸinden yararlanmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan kararname taslaÄŸÄ±nÄ± olumlu bulduklarÄ±nÄ± belirterek, dÃ¼zenlemede sicil affÄ±nÄ±n unutulmamasÄ±nÄ± istedi.

Hazine'den esnaf iÃ§in bu yÄ±l 1,5 milyar liralÄ±k Ã¶denek tahsis edildiÄŸini ifade eden PalandÃ¶ken, bankalarÄ±n esnafa vereceÄŸi kredi bakiyesinin ise yÃ¼zde 20 artÄ±ÅŸla 28,8 milyar liraya ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine iÅŸaret etti.

Esnafa kredi desteÄŸinin bu yÄ±l da artarak devam etmesinin sevindirici olduÄŸunu vurgulayan PalandÃ¶ken, "Devlet kÃ¼Ã§Ã¼k esnafa kredi vermek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± zorluyor fakat bankalar kara liste uygulamasÄ±yla esnafÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

PalandÃ¶ken, son 14 yÄ±lda Ã¼Ã§ kez sicil affÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bankalarÄ±n "kara liste" uygulamasÄ± nedeniyle esnafÄ±n krediye ulaÅŸmada zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°steyen banka sicil affÄ±nÄ± uyguladÄ±, istemeyen uygulamadÄ±. Esnaf, hiÃ§bir zaman bankalarÄ±n insafÄ±na terk edilmemeli. Etkin sicil affÄ± iÃ§in Mecliste yeni bir karar alÄ±nmalÄ± ve bu karar net olmalÄ± ki bankalar keyfi uygulama yapmasÄ±nlar. Bu konuda konfederasyona Ã§ok sayÄ±da ÅŸikayet geliyor. BankacÄ±lÄ±kta kara liste olarak adlandÄ±rÄ±lan, geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k olumsuz bilgileri kullanma uygulamasÄ±na son verilmesi ve etkin bir yasal dÃ¼zenlemenin hayata geÃ§irilmesi ÅŸart."

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