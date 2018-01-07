Esnaftan bankalara

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, devletin esnafa kredi vermek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bankalarÄ±n "kara liste" uygulamasÄ±yla esnafÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
PalandÃ¶ken, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, esnaf ve sanatkarlarÄ±n uygun koÅŸullarda kredi desteÄŸinden yararlanmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan kararname taslaÄŸÄ±nÄ± olumlu bulduklarÄ±nÄ± belirterek, dÃ¼zenlemede sicil affÄ±nÄ±n unutulmamasÄ±nÄ± istedi.
Hazine'den esnaf iÃ§in bu yÄ±l 1,5 milyar liralÄ±k Ã¶denek tahsis edildiÄŸini ifade eden PalandÃ¶ken, bankalarÄ±n esnafa vereceÄŸi kredi bakiyesinin ise yÃ¼zde 20 artÄ±ÅŸla 28,8 milyar liraya ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine iÅŸaret etti.
Esnafa kredi desteÄŸinin bu yÄ±l da artarak devam etmesinin sevindirici olduÄŸunu vurgulayan PalandÃ¶ken, "Devlet kÃ¼Ã§Ã¼k esnafa kredi vermek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ± zorluyor fakat bankalar kara liste uygulamasÄ±yla esnafÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.
PalandÃ¶ken, son 14 yÄ±lda Ã¼Ã§ kez sicil affÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na raÄŸmen bankalarÄ±n "kara liste" uygulamasÄ± nedeniyle esnafÄ±n krediye ulaÅŸmada zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°steyen banka sicil affÄ±nÄ± uyguladÄ±, istemeyen uygulamadÄ±. Esnaf, hiÃ§bir zaman bankalarÄ±n insafÄ±na terk edilmemeli. Etkin sicil affÄ± iÃ§in Mecliste yeni bir karar alÄ±nmalÄ± ve bu karar net olmalÄ± ki bankalar keyfi uygulama yapmasÄ±nlar. Bu konuda konfederasyona Ã§ok sayÄ±da ÅŸikayet geliyor. BankacÄ±lÄ±kta kara liste olarak adlandÄ±rÄ±lan, geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k olumsuz bilgileri kullanma uygulamasÄ±na son verilmesi ve etkin bir yasal dÃ¼zenlemenin hayata geÃ§irilmesi ÅŸart."
Â
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Bankalar kara liste uygulamasÄ±yla esnafÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kÄ±yor.Etkin sicil affÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesi ÅŸart" dedi
ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÅž arasÄ±nda "SARP Uzaktan KomutalÄ± Silah Sistemi" tedarikine yÃ¶nelik 76,8 milyon avro tutarÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
SPK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Kurul BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle 31 AralÄ±k 2017'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± kasÄ±mda yÃ¼zde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatÄ± yÃ¼zde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu
â€˜â€™Bitcoinâ€™le maaÅŸ Ã¶demesi yapÄ±labilecek mi, bu para internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde mi geÃ§erli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek iÃ§in mevzuattaki boÅŸluklar doldurulmalÄ±â€™â€™ diyen Prof. HelvacÄ±, Miras Hukuku kapsamÄ±nda da Bitcoinâ€™le ilgili hukuki zeminin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,47'nin altÄ±na geriledi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, daha Ã¶nce 2 AralÄ±k 2016'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini duyurduÄŸu TÃ¼rkiye'nin kredi notu gÃ¶zden geÃ§irme tarihini gÃ¼ncellenen takviminden Ã§Ä±kardÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k Kanununda usulsÃ¼zlÃ¼klere iliÅŸkin para cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.
DÃ¼nya TÃ¼rk Ä°ÅŸ Konseyi (DTÄ°K) Avrupa BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde hedeflerine ulaÅŸamayÄ±p "ekonomik savaÅŸ" aÃ§anlara karÅŸÄ± Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, TÃ¼rkiye'ye bin avro gÃ¶ndererek TÃ¼rk bankalarÄ±nda hesap aÃ§ma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
HaklarÄ±nda Ã§Ä±kan haber sonrasÄ± hukuki yollara baÅŸvuran Murat Ãœlker ve YÄ±ldÄ±z Holding, grupla baÄŸlantÄ±lÄ± hisselerden ciddi miktarlarda alÄ±m yaparak, hissedarlarÄ±na haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda yolunda mesaj veriyor. Bu hisse alÄ±mlarÄ±nÄ±n, artarak sÃ¼receÄŸi belirtiliyor
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin kredi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ â€˜negatifâ€™ten â€˜duraÄŸanâ€™a yÃ¼kseltti, â€˜BBâ€™ seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
Vergi diliminden dolayÄ± Ekim, KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda Ã¼cretleri bin 300 TL'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸen asgari Ã¼cretliler iÃ§in aradaki farkÄ± telafi etmeyi Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, kabul edildi
Gram altÄ±n bugÃ¼n 128,0 liraya gerilemesinin ardÄ±ndan saat 10.30 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,6 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 128,1 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, 30 Haziran itibariyle Ã¶denmemiÅŸ vergi, prim borÃ§larÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k vergi borÃ§larÄ±na yeniden yapÄ±landÄ±rma getirileceÄŸini, dÃ¼zenlemeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon mÃ¼kellefin yararlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.